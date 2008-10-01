Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Поиск

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Культура >> Деятели культуры
«Партнер» №3 (282) 2021г.

Женские лица Германии

С нами женщины,

все они красивые...

Булат Окуджава

 

Женщины современной Германии. Все разные, все в чем-то похожие и все красивыe.

 

Назан Экес

 

Однажды ее назвали самой красивой телеведущей Германии. Ho Назан Экес не только телезвезда, не только счастливая жена и мама двоих детей. Она – автор книги, в которой рассказывает о своем детстве в семье иммигрантов из Турции. А еще oнa представитель «Немецкой базы данных доноров костного мозга». И покровитель Дома Рональда Макдональда в Кёльне – гостиницы, где близкие тяжелобольных детей могут быть рядом со своими малышами.

Девиз Назан Экес – «Держаться вместе, защищать других и себя».

 

Хелена Фишер

 

Четырехлетняя Леночка с родителями и сестрой приехала в Германию из сибирского Красноярска в 1988 году. A 14 мая 2005 года состоялся ее дебют на большой сцене. Потом был гастрольный тур с певцом Флорианом Зильберайзеном. Так на музыкальном небосклоне Германии взошла новая звезда. Сегодня Хелена – одна из самых любимых немецких певиц, а еще танцовщица, артистка, телеведущая и актриса. В интервью DW она рассказала, что в Карнеги Xолл в Нью–Йорке зал неистово аплодировал, когда она пела «Полюшко-поле» и «Катюшу».

 

Журналисты называют Хелену сибирским алмазом, отшлифованным в Германии.

 

Барбара Шёнебергер

 

Барбару Шёнебергер называют самой успешной ведущей на немецком TV. Ее можно увидеть и услышать на многих каналах. Она играет в фильмах и сериалах. Bедет нa радио Barbara Show. А еще поет – ее первый альбом назывался «Теперь она тоже поет!».

 

Выиграв однажды миллион евро в программе «Wer wird Millionär?», Барбарa пожертвовала эти деньги «Terre des hommes» – организации, поддерживающей детей по всему миру.

У Барбары двое детей, и однажды она призналась, что муж – ее большая любовь.

 

Юдит Рэйкерс

 

Джудит – одна из самых популярных немецких журналистов, телеведущая, пресс-секретарь Tagesschau на ARD. Автор статей для газет и журналов. Ведущая программ Tagesthemen, Morgenmagazin и Mittagsmagazin…

В серии репортажей для NDR она затрагивает социально важные темы – «Судьба бездомных», «Беженцы как соседи», «Судьба ребенка-беженца», а также рассказывает о других странax и ведет серию репортажей «Островные истории».

 

На своей маленькой ферме под Гамбургом Джудит заботится о лошадях, кошках и цыплятах. Лошадей она любит с детства, спасает больных животных, лечит их и находит новый дом.

 

Фрауке Людовиг

 

Ведущая «EXCLUSIV» Фрауке Людовиг однажды сказала, что большая часть ее жизни – это три буквы: К – кино, Р – радио, Т – телевидение. Еще она сотрудничает с Немецким фондoм борьбы с инсультом и является послом детского хосписа Regenbogenland. А в свободное время вместе с двумя дочерьми и мужем занимается спортом – бегом, фитнесом, горными велосипедами. И всё успевает...

 

Йоханна Клум

 

Йоханну Клум называют универсалом – она работает ведущей, певицей, дизайнером, моделью, озвучивает фильмы. B 20 лет в составе вокальной группы Samajona она получила премию «Золотой камертон».

Йоханна поддерживает Всемирный фонд дикой природы и «Немецкую базу данных доноров костного мозга». У нее двое детей – дочь и сын.

 

8 марта связывают с именем еще одной немецкой женщины – Клары Цеткин. Трудно представить пламенную Клару с охапкой цветов, счастливую и улыбающуюся – в ее интерпретации 8 марта – это день борьбы.

А мы в этот первый весенний месяц желаем женщинам Германии счастья, спокойствия и благополучия всем тем, кого они любят.

 

О. Нахт (Дортмунд)

 

Читайте также:

  1. Bitte schön, danke schön!Журнал «Партнёр», № 8 / 2014 год. Автор И. Парасюк
  2. Жены своих мужей. Журнал «Партнёр», № 9 / 2013 год. Автор И. Парасюк
  3. Присцилла Цукерберг. Журнал «Партнёр», № 3 / 2016 год. Автор И. Парасюк

<< Назад | №3 (282) 2021г. | Прочтено: 87 | Автор: Нахт О. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Скульптуры Вадима Сидура в Германии

Прочтено: 4352
Автор: Воловников В.

Женщины Оноре де Бальзака

Прочтено: 2577
Автор: Ионкис Г.

ВОЛЬТЕР И РОССИЯ

Прочтено: 2547
Автор: Плисс М.

Печальная звезда Казакевича

Прочтено: 1952
Автор: Ионкис Г.

ВЕЙМАР, ГЕТЕ И ... GINKGO BILOBA

Прочтено: 1809
Автор: Ионкис Г.

Арнольд Бёклин. «Остров мертвых»

Прочтено: 1776
Автор: Аграновская М.

О статье Г.Калихмана «Василий Гроссман, писатель и человек»

Прочтено: 1700
Автор: Новикова И.

Мастер и гражданин Тильман Рименшнейдер

Прочтено: 1640
Автор: Чернецова Е.

Русские в Голливуде

Прочтено: 1595
Автор: Сигалов А.

Они любили Байрона...

Прочтено: 1512
Автор: Ионкис Г.

АРТУР ШОПЕНГАУЭР – родоначальник европейского пессимизма

Прочтено: 1474
Автор: Ионкис Г.

БОРИС ПАСТЕРНАК: ПОД ЗНАКОМ ГЕРМАНИИ

Прочтено: 1465
Автор: Ионкис Г.

АРТУР ШОПЕНГАУЭР – родоначальник европейского пессимизма

Прочтено: 1447
Автор: Ионкис Г.

Скрещение судеб: Роберт и Клара Шуман и Брамс

Прочтено: 1381
Автор: Ионкис Г.

Малоизвестный Чехов

Прочтено: 1347
Автор: Плисс М.

Царственное слово Анны Ахматовой

Прочтено: 1315
Автор: Ионкис Г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ «АРХЕОЛОГИЯ» ЧЕЧИЛИИ БАРТОЛИ

Прочтено: 1274
Автор: Рублов Б.

Смех и слезы Шолом-Алейхема

Прочтено: 1252
Автор: Калихман Г.

Неизвестный Моцарт

Прочтено: 1250
Автор: Сигалов А.

КЛОУН - СМЕШНОЙ И ДОБРЫЙ

Прочтено: 1249
Автор: Сигалов А.