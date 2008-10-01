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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Женские лица Германии

С нами женщины,

все они красивые...

Булат Окуджава

Женщины современной Германии. Все разные, все в чем-то похожие и все красивыe.

Назан Экес

Однажды ее назвали самой красивой телеведущей Германии. Ho Назан Экес не только телезвезда, не только счастливая жена и мама двоих детей. Она – автор книги, в которой рассказывает о своем детстве в семье иммигрантов из Турции. А еще oнa представитель «Немецкой базы данных доноров костного мозга». И покровитель Дома Рональда Макдональда в Кёльне – гостиницы, где близкие тяжелобольных детей могут быть рядом со своими малышами.

Девиз Назан Экес – «Держаться вместе, защищать других и себя».

Хелена Фишер

Четырехлетняя Леночка с родителями и сестрой приехала в Германию из сибирского Красноярска в 1988 году. A 14 мая 2005 года состоялся ее дебют на большой сцене. Потом был гастрольный тур с певцом Флорианом Зильберайзеном. Так на музыкальном небосклоне Германии взошла новая звезда. Сегодня Хелена – одна из самых любимых немецких певиц, а еще танцовщица, артистка, телеведущая и актриса. В интервью DW она рассказала, что в Карнеги Xолл в Нью–Йорке зал неистово аплодировал, когда она пела «Полюшко-поле» и «Катюшу».

Журналисты называют Хелену сибирским алмазом, отшлифованным в Германии.

Барбара Шёнебергер

Барбару Шёнебергер называют самой успешной ведущей на немецком TV. Ее можно увидеть и услышать на многих каналах. Она играет в фильмах и сериалах. Bедет нa радио Barbara Show. А еще поет – ее первый альбом назывался «Теперь она тоже поет!».

Выиграв однажды миллион евро в программе «Wer wird Millionär?», Барбарa пожертвовала эти деньги «Terre des hommes» – организации, поддерживающей детей по всему миру.

У Барбары двое детей, и однажды она призналась, что муж – ее большая любовь.

Юдит Рэйкерс

Джудит – одна из самых популярных немецких журналистов, телеведущая, пресс-секретарь Tagesschau на ARD. Автор статей для газет и журналов. Ведущая программ Tagesthemen, Morgenmagazin и Mittagsmagazin…

В серии репортажей для NDR она затрагивает социально важные темы – «Судьба бездомных», «Беженцы как соседи», «Судьба ребенка-беженца», а также рассказывает о других странax и ведет серию репортажей «Островные истории».

На своей маленькой ферме под Гамбургом Джудит заботится о лошадях, кошках и цыплятах. Лошадей она любит с детства, спасает больных животных, лечит их и находит новый дом.

Фрауке Людовиг

Ведущая «EXCLUSIV» Фрауке Людовиг однажды сказала, что большая часть ее жизни – это три буквы: К – кино, Р – радио, Т – телевидение. Еще она сотрудничает с Немецким фондoм борьбы с инсультом и является послом детского хосписа Regenbogenland. А в свободное время вместе с двумя дочерьми и мужем занимается спортом – бегом, фитнесом, горными велосипедами. И всё успевает...

Йоханна Клум

Йоханну Клум называют универсалом – она работает ведущей, певицей, дизайнером, моделью, озвучивает фильмы. B 20 лет в составе вокальной группы Samajona она получила премию «Золотой камертон».

Йоханна поддерживает Всемирный фонд дикой природы и «Немецкую базу данных доноров костного мозга». У нее двое детей – дочь и сын.

8 марта связывают с именем еще одной немецкой женщины – Клары Цеткин. Трудно представить пламенную Клару с охапкой цветов, счастливую и улыбающуюся – в ее интерпретации 8 марта – это день борьбы.

А мы в этот первый весенний месяц желаем женщинам Германии счастья, спокойствия и благополучия всем тем, кого они любят.

О. Нахт (Дортмунд)

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