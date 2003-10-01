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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Время читать. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»

Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова». Издательство АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020

Эту книгу ждали. О ней говорили задолго до ее выхода. И когда в ноябре 2020 года она вышла, её встретили бурей восторгов.

Евгений Водолазкин – специалист по древнерусской литературе, доктор филологических наук, ученый-медиевист и – прозаик, обладатель премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Русский Букер». Автор знаменитых романов «Брисбен», «Авиатор», «Лавр».

Роман о жизни средневекового целителя «Лавр», став сначала литературным событием 2013 года, собрал едва ли не все существующие литературные премии, а затем, переведенный на многие языки, был назван лучшей книгой о Боге из написанных в ХХ веке.

После выхода «Оправдания Острова» рецензии на него или интервью с Евгением Германовичем не помещали у себя лишь самые ленивые из СМИ. И – сама видела этот момент – Иван Ургант, пригласивший к себе Водолазкина в эфир, назвал его «величайшим русским писателем».

Его книги выходят сегодня тиражами в 150 тысяч экземпляров, а его пьесы ставят лучшие театры Европы…

И еще о писателе

К вышесказанному прибавить можно немного. Потому что главные события в его жизни – это наука, творчество, книги. Тем не менее продолжим. Родился в Киеве. Закончил Киевский университет по специальности филолог– русист. Поступил в аспирантуру Пушкинского дома (Институт русской литературы Академии наук), где вскоре начал работу в секторе древнерусской литературы под руководством академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, о котором много и с большой любовью рассказывает в каждом своем интервью. Параллельно с научной работой в Пушкинском доме, читал лекции в Санкт-Петербургском и в Мюнхенском университетах. Как медиевист занимался исследовательской работой в Германии он и позже. Научные книги на немецком были написаны им тогда же. Евг. Водолазкин – признанный авторитет в ученом мире.

И вдруг этот большой и весьма успешный ученый начинает заниматься художественной литературой и писать при этом потрясающую прозу. С чего вдруг? Он объясняет это сам: «Эти два способа познания мира – один с помощью науки, второй – метод чисто художественный – взаимосвязаны, и в то же время они абсолютно разные. Интересны и важны оба».

Роман с Историей

Главная героиня прозы Водолазкина всегда – История, а главный герой – Время. Так в «Брисбене» один и тот же герой проживает одновременно в двух потоках времени – в одном он – ребенок, в другом – взрослый, эти два потока текут параллельно друг другу, не пересекаясь. В «Авиаторе» герой выходит из летаргического сна, в котором пробыл 70 лет, и это обуславливает другое движение времени: оно идет вперед и назад, образуя новую жизнь героя, сиюминутную, и ту, что протекала до его летаргического сна. А в «Оправдании Острова» время просто выходит на передний план, и мысль о времени как таковом, об истории как философской категории не покидает нас при чтении романа. Хочется писать оба слова с большой буквы – Время и История. Роман с Историей у Водолазкина произошел, игра со Временем реализована по высшему классу.

Остров, которого нет на карте

Что же это за остров, на котором разворачивается действие нового романа? И зачем острову требуется оправдание?

Вымышленный мифический Остров – это некое государство. Это модель мира, символ европейской цивилизации, это Европа и Россия, вместе взятые. «К тому же мы же островитяне, – говорит Водолазкин. – Живем в Петербурге и было бы странно, если б из Петербурга исходили другие идеи. Был еще один великий островитянин – Дмитрий Сергеевич Лихачев. Для него понятие «остров» имело особое значение. Остров его заключения был Соловки. Островом он называл отдел древнерусской литературы, где среди штормов советского времени его отдел становился частью суши, куда можно было причалить и прийти в себя. Занятия древней литературой становилась формой внутренней эмиграции».

Теперь – почему оправдание? Зачем Острову нужно оправдание? А нужно ли оправдание европейской цивилизации? Все ли в ее беспокойной истории так уж безгрешно? И удастся ли Острову, в конце концов, получить это оправдание? И каким образом? Ответ будет в конце романа. И будет он неожиданным.

Попробую немного подробнее сказать о сюжете. Но эта книга пересказу, как все великое, не поддается. Как в одной фразе сказать, о чем «Война и мир», например?

Итак, этот роман-утопия, или роман-притча, или роман-фэнтези, – любой из жанров подходит, – переносит нас на Остров и делает свидетелями его долгой и бурной истории, которую рассказывают нам разные «хронисты». От них мы узнаем о междоусобных войнах на Острове, о крещении, о войне Севера и Юга, о братоубийственных распрях между князьями, о неурожаях, стихийных бедствиях, о чуме и холере, о террористах и революциях, – обо всем, что переживает человечество на протяжении веков. И в разные времена хронисты– летописцы вынуждены писать разную «историю», одну – «красивую», по заказу правителей, другую, «в стол» – настоящую, истины и правды ради. Живут на Острове долго, и особенно долго праведники – княжеская чета Парфений и Ксения. Праведники – без них оправдание Острова невозможно. Так было сказано в пророчестве Агафона Впередсмотрящего. А пророчества должны сбываться, не так ли?

На что похож Остров, сочиненный Водолазкиным?

В ранней своей истории, в первых главах романа, Остров напоминает Византию, и островные правители решают свои проблемы с истинно византийским коварством и жестокостью. По мере продвижения повествования во времени в облике Острова возникают очертания некоторых захолустных государств юго-восточной Европы. Потом на 150 лет Остров захватывают завоеватели с Большого Континента и качают здесь нефть и прочие природные богатства, превращая страну в сырьевой придаток. Интересно, что позже один из председателей Острова новейшего времени вырвет из хроники все страницы, повествующих о горьких 150 годах, чтобы и памяти о них у островитян не осталось. «Если история не героическая, то это не история», – прокричит он. Что-то это нам сильно напоминает.

Пройдут еще года, и на Острове начнутся волнения, и Великая Островная революция свершится, а за ней придут репрессии и масса абсурдных ситуаций во всей жизни. А уж про политику нечего и говорить:

«Министр развития и фокусов Вальдемар давно уже не распиливал помощниц: это занятие он перенес на островную казну. Особенность его фокусов состояла в том, что, исчезнув однажды, денежные средства больше не появлялись. И если прежде брелоки, часы и купюры неизменно возвращались их владельцам, то теперь все изменилось. Почтенную публику Вальдемар поражал искусством исчезновения. Он предлагал ей следить за руками, но это оказалось делом бесполезным: столь велик был дар этого человека. В короткое время бесследно растаяло армейское жалованье, деньги на ремонт дорог и даже главная статья островных расходов: средства на содержание пчел».

Читаешь – наслаждаешься, смакуешь каждую фразу и узнаешь недавние сюжеты, далекие и близкие, от Дзержинского и памятника на Лубянке до Трампа и мексиканской стены.

Итак, основная часть романа – это описание истории Острова. Вторая часть – комментарии к хронике событий, написанные Их Светлейшими Высочествами Парфением и Ксенией. Главы обеих частей различаются даже внешне – шириной полей и чередуются друг с другом.

Парфений и Ксения

Когда-то в далекие времена Остров раздирала вражда Севера и Юга, длившаяся не одно столетие. И тогда правители северной и южной части Острова договорились о браке своих, на тот момент еще не родившихся детей. Брак Парфения и Ксении оказался счастливым и очень долговечным. Время ведь для них течет не так, как у всех людей, а иначе. Детство заканчивается годам к тридцати, зрелость наступает к ста, а старение приближается к ним, когда князю и княгине исполняется триста лет. На финальных событиях романа им как раз стукнуло по 348 лет. «Как, столько не живут», – скажете вы. Ну как же, а в Библии? Это же возраст патриархов и праведников. А они ведь и есть праведники. А для праведников время течет по-другому.

«Нам с Парфением сейчас по триста сорок семь лет, – говорит Ксения. – И это никого не удивляет. Вчера заполняла какую-то анкету. На вопрос: сколько вам полных лет? Произнесла: триста сорок семь. Даже не улыбнулись. Прежде я стеснялась своего возраста, но после ста пятидесяти перестала. Просто некоторые живут дольше – по разным причинам...»

Сначала Парфений и Ксения правят Островом полновластно и полноправно, потом приходят завоеватели с Континента, и князья выполняют при них тягостную роль наместников, затем власть возвращается к ним, но грянула Великая Островная революция, их свергают и изгоняют. Жизнь во дворце сменяется для них жизнью в жалкой коммуналке. Но ничто не может нарушить чистоту их помыслов, их спокойную мудрость, их любовь друг к другу. Ничто. Даже свары на коммунальной кухне. Народ же Острова зовет Их Светлейшие Величества на помощь в каждой трудной ситуации, а потом, когда помощь получена, снова отворачивается от них. Парфений и Ксения не в обиде, только не могут понять, зачем им дана столь долгая жизнь. Но это они узнают в финале.

Завораживает та игра со временем, которую затеял Водолазкин в своей новой книге. С ловкостью фокусника он делает так, что в разных частях романа время течет с разной скоростью. Не верите? Прочитайте и убедитесь. Жаль, что мы не успеем поговорить и об этом. Скажу только, что перед нами не просто крупное литературное явление, а настоящее художественное открытие.

«Некоторые вещи прекращают свое существование не потому, что они плохи: просто их время вышло. И начинают свое существование не потому, что хороши: их время, наоборот, пришло. Время собирать камни, и время разбрасывать их. Может быть, ответ — время? Время и ритм».

Маркес или Умберто Эко?

Однажды я услышала спор критиков. Один называл Водолазкина русским Маркесом, другой русским Оруэллом, третий сравнивал его с Умберто Эко. Понять можно каждого. Сатира и сарказм в описаниях Острова – и мы вспоминаем «Скотный двор» Оруэлла. Смешение чудесного, сказочного и низменного, обыденного, и полный спектр эмоций напомнит прозу Маркеса.

Переплетение времен, притч, аллегорий, история, концентрированная до неправдоподобия, куда вместились Средневековье, античность, история новая и новейшая, где время – главное действующее лицо, переходящее в вечность, -это, конечно, Умберто Эко. Но поиск сравнений – дело пустое, потому что дело ясное.

Перед нами великий роман великого мыслителя. Философа с сердцем, полным любви. И это надо обязательно читать.

Или слушать. Уже есть достойная аудиокнига в исполнении Ивана Литвинова и Геннадия Смирнова. Если не найдете, где прочитать «Оправдание Острова», его можно просто послушать.

Наталья Ухова (Бохум)

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