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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Джакомо Пуччини: Музыка продиктована мне Богом

На дороге из тосканского городка Лукка в местечко Торре-дель-Лаго потерял управление и сорвался с обрыва автомобиль Clément-Bayard. Кроме водителя в машине были трое: мужчина, женщина и их сын. Женщина и мальчик почти не пострадали, отделавшись синяками и испугом. Мужчину придавило автомобилем. С тяжелым переломом ноги его доставили домой, и следующие полтора года он провел сначала в инвалидной коляске, потом на костылях. Даже полностью оправившись, до конца жизни он ходил с тростью.

Ничего необычного в автомобильных авариях нет, и упоминать об этой истории не стоило бы, если бы не одно обстоятельство: на календаре был 1903 год, и автомобиль был еще не средством передвижения, а роскошью. И хозяином этой роскоши был композитор Джакомо Пуччини. Ни сидение в коляске, ни костыли, ни сильные боли в сломанной ноге не укротили могучий дух сорокапятилетнего композитора. За время вынужденного заточения он продолжал работать и написал одну из самых известных своих опер.

Чио-Чио-сан

Много лет прошло с того вечера, когда я, тогда пятнадцатилетняя харьковская школьница, в московском Большом театре слушала оперу Пуччини «Чио-Чио-сан».

Харьков был театральным городом, может быть, поэтому с юности театры были моей любовью. Театры и ... книги, одной из которых была «50 опер». Так что сюжет «Мадам Баттерфляй» я знала...

Я боялась пошевелиться, чтобы не пропустить ни одной ноты чарующей музыки. Hесчастная история любви Чио-Чио-Сан к жестокому американскому офицеру до слез волновала мою юную душу. Кто, ну кто мог сочинить такую волшебную музыку, такую рвущую душу историю любви, измены, смерти...

Мое воображение рисовало образ прекрасного юноши с черными глазами и кудрями, грустного и познавшего измену. Может быть, даже безнадежно больногo чахоткой, из последних сил дописывавшего музыку своей любви...

Чего только не напридумываешь в 15 лет. Хотя глаза и волосы у Джакомо Пуччини были действительно темные. А во всем остальном...

Начало

В 1876 году несколько молодых людей отправились из Лукки в Пизу. Они «отмахали» почти сорок километров пешком, чтобы услышать оперу Верди «Аида». Среди юных меломанов был 18-летний паренек из семьи потомственных музыкантов Пуччини. Родоначальником династии был прапрадедушка юноши.

Джакомо было 5 лет, когда Микеле Пуччини, его отец, умер. Mальчик воспитывался у брата матери, органиста и преподавтеля музыкального лицея. Пел в хоре, играл на органе, шaлил и лентяйничал. Рассказывают даже, что однажды он выломал трубу из церковного органа, продал сборщику металла, а на вырученные гроши купил себе сигареты. Было это на самом деле или нет – бог знает, но тумаки от строгого дядюшки, называвшего племянника «бездарным лодырем», он получал частенько – это факт. Однако худо-бедно выучился, получил место хормейстера и церковного органиста.

Пизанский оперный театр Verdiпо, один из красивейших итальянских театров, куда пешком пришли из Лукки друзья, произвел на Джакомо ошеломляющее впечатление. А прослушав «Аиду», он понял, что его судьба решена.

Позднее Джакомо Пуччини вспоминал: «Бог дотронулся до меня мизинцем и сказал: «Пиши для театра и только для театра».

Потом было четыре года Миланской консерватории. Усердным студентом Джакомо там тоже не был, но «бездарью» его уже никто не называл – блистательный талант юноши был очевиден всем. И в 1893 годy первый огромный успех – опера «Манон Леско».

Оперы Джакомо Пуччини хорошо известены, о его творчестве написано много. Поэтому – только несколько эпизодов из жизни композитора, стоящего в одном ряду с Моцартом и Верди.

Две «Богемы»

Один из друзей Джакомо, Руджеро Леонкавалло, был по второму образованию филологом. После оглушительного успеха в 1892 году его «Паяцев», через полгода он написал либретто еще одной оперы. Это была... «Богема».

А еще через полгода Пуччини сообщил, что тоже заинтересовался романом Мюрже «Сцены из жизни богемы». Что думал по этому поводу Леонковалло, осталось неизвестным. Скорее всего, Пуччини знал о планах своего друга. Однако...

1 февраля 1896 года «Богема» Пуччини с триумфом прошла в Турине. А опера Леонкавалло, появившаяся через год с небольшим в венецианском театре «Ла Фениче», не то чтобы провалилась, но осталась в тени. И друзья-композиторы рассорились на веки-вечные.

Как провалилась «Мадам Баттерфляй»

Никто – ни сам композитор, ни исполнители главных партий не сомневались, что автора «Богемы» и «Тоски» ждет триумф. Может быть, поэтому оглушительный провал «Чио-Чио-Сан» произвел эффект разорвавшейся бомбы. 17 февраля 1904 года в зале театра «Ла Скала» творилось что-то невообразимое. Тишина первых нескольких минут сменилась свистом, мычанием, кукареканьем. Послышались крики: «Это из «Богемы» ... Дайте что-нибудь новенькое!» и даже совсем уже нелепые вопли: «Баттерфляй беременна!».

Газеты безжалостнo расправились с оперой. Пуччини был настолько oбескуражен случившимся, что, уплатив неустойку, отменил второе исполнение оперы, забрал партитуру и ... взялся за исправления и изменения.

Через три с половиной месяца, 28 мая 1904 года, в театре «Гранде» в Брешиа Артуро Тосканини взмахнул дирижёрской палочкой, и ... опера имела огромный успех. Певцы четыре раза исполняли арии на бис. Кстати, главную партию исполнила Соломия Крушельницкая, молодая украинская певица. До конца жизни она хранила подаренный ей портрет композитора с надписью: «Самой великолепной и очаровательной Баттерфляй. Джакомо Пуччини. Торре-дель-Лаго. 1904 год».

A что же было тогда, в «Ла Скала»? Происки врагов? Плохое настроение публики? Еще что-то? Неизвестно … Да и какая разница. Как пошутил один из биографов композитора, «Никогда больше «Мадам Баттерфляй» не проваливалась».

Cын ХХ века

Кроме музыки главной страстью Пуччини были автомобили. В разное время у него их было ни много, ни мало – пятнадцать. Он был истинным сыном ХХ века, хоть и прожил в нем всего 24 года.

Bернемся к тем дням, когда несчастный больной, стеная и охая, обещал себе и окружающим никогда больше не пользоваться ужасными техническими изобретения ХХ века. Было такое? НЕ БЫЛО. И получив гонорар за «Мадам Баттерфляй», он потратил часть его не на лекарства или какие-то добрые дела. Нет. Он купил моторную лодку. И назвал ее «Чио-Чио-сан».

Бедность, мытарства, съемное жилье – всё это осталось позади. Знаменитый автор «Манон Леско», «Богемы», «То́ски» был богат. Он построил виллу на берегу озера Массачукколи в Торре-дель-Лаго, очаровательном местечке, которое полюбил еще в юности.

Свою первую машину, французский De Dion Bouton, он увидел на автомобильной выставке в Милане и купил за 3800 лир. Следующим был Clément-Bayard, «виновник» той самой аварии.

В штате прислуги - «Noblesse oblige» – на вилле появился шофер. Однако композитор сам прекрасно водил. Местные собаки в ужасе разбегались, лошади шарахались, а местные жители укоризненно качали головами, когда тарахтение очередной машины раздавалось на сонных окрестных дорогах.

Не забыть бы, что кроме машин в гараже композитора стояло множество велосипедов. Тяжелые, неуклюжие, они покорились Пуччини не сразу. Поначалу он регулярно падал вместе со своим железным другом, однажды даже угодив в придорожный пруд под возмущенное кваканье потревоженных лягушек.

Женщины Пуччини

Каждый год в Лукке проходит Международный Фестиваль Пуччини. И один из главных концертов – «Женщины Пуччини». Нежная и хрупкая Мими, дерзкая Тоска, властная Турандот, покорная Баттерфляй – и еще множество женщин, в которых вдохнул жизнь маэстро.

В 1886 году Пуччини влюбился в замужнюю женщину. Ее звали Эльвира Бонтури, она бросила мужа и, забрав дочь, ушла к Джакомо. Можно себе представить, какие сплетни пошли по католической Лукке, как злословили соседки, охали и ужасались «бесчестью» родственники, сыпал угрозами оскорбленный муж. Как скитались Эльвира и Джакомо из одного съемного угла в другой. Как родился вскоре их сын Антонио. Как через долгие восемнадцать лет, после смерти первого мужа Эльвиры, смогли Пуччини и Эльвира сочетаться браком, как смог он наконец назвать 17-летнего Антонио своим законным сыном.

Об Эльвире говорили и писали разное. Была она красивой, взбалмошенной, ревновала Джакомо ко всем и каждой. Устраивала скандалы его любовницам – истинным и мнимым. По слухам, довела до самоубийства служанку, которая никаких отношений с хозяином не имела. Ее братья подали иск против Эльвиры. С трудом Пуччини удалось замять дело, откупившись от братьев несчастной девушки внушительной суммой. Кстати, некоторые считают, что вздорный характер Эльвиры угадывается в образе ревнивой до беспамятства Тоски.

Почему же они продолжали жить вместе? Любовь? Привычка? Сын? Стоит ли гадать ... такова жизнь.

У него была музыка, были его любимые машины, мотоциклы, моторные лодки. А еще охота, друзья, с которыми за два года до смерти он совершил автопробег из Лукки в Роттердам.

Был сын Антонио, с которым в ноябре 1924 года на своей машине Lancia Lambda он приехал на вокзал в Пизе, сел в поезд и поехал в Брюссель. Там его ждала операция и современнейшее противораковое лечение: у Пуччини оказалась злокачественная опухоль горла.

Он ушел из жизни 29 ноября 1924 года через несколько дней после операции.

P.S. В апреле 1926 года в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера незавершенной оперы Джакомо Пуччини «Турандот». За дирижерским пультом был Артуро Тосканини. В середине третьего акта Тосканини остановил оркестр и, повернувшись лицом к залу, сказал: «Здесь опера кончается, потому что на этих нотах маэстро умер».

На следующий день оперу исполнили целиком. Финал был дописан итальянским композитором Франко Альфано.

Джакомо Пуччини прожил на свете 66 лет.

О. Нахт (Дортмунд)

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