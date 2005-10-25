Досуг >> Юмор

«Партнер» №3 (282) 2021г.

С улыбкой о женщинах

Женщины предпочитают не тех мужчин, которые читают мысли,

а тех, которые угадывают желания.

К женщинам нужен подход с лаской, а лучше с норкой или соболем!

У женщины две главных потребности – нужно с кем-нибудь говорить

и с кем-нибудь не разговаривать ...

С грехом пополам женщина может добиться очень и очень многого.

Женщины мудрее мужчин, потому что они знают меньше, а понимают больше.

Красивая женщина радует мужской глаз. Некрасивая – женский.

Женщины созданы дарить нам радость – и попробуй только отказаться от такого подарка.

О вкусах женщины не спорят – их оплачивают!

Женщина – это как открытая книга на китайском языке, вроде бы всё в ней видно, но абсолютно ничего непонятно.

Фраза женщины «Я не хочу с тобой говорить» вовсе не означает, что она не будет говорить. Это только означает, что она не будет тебя слушать.

Драма женщин: не успеешь оглянуться, как на тебя перестают оглядываться.

Искать мужчину без изъянов может только женщина без извилин.

Женщина может простить мужчине всё, кроме непонимания того, что ему с ней повезло.

Женщина – это тайна, покрытая платьем.

Только женщина способна недоуменно повести бедрами.

Золотое правило истинной женщины: не знаешь, что сказать, – улыбнись и поправь лифчик!

Женщина не просто просит её выслушать – она просит помочь ей понять, о чём она говорит.

Тихий мужчина – думающий мужчина. Тихая женщина – уже что-то придумала.

Запомни, женщина, железно!

Закон сей занеси в устав:

с мужчиной спорить бесполезно,

поскольку он всегда неправ.

Особенность женских глаз состоит в том, что они видят чужой волосок на твоем пиджаке и не замечают столб с фонарем, когда паркуются.

Ошибочно утверждение «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Да Богу бы такое и в голову не пришло!

Женщина без капризов, как генерал без армии – форма есть, а эффект не тот.

Подарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белой.

Туфли на шпильке – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек!

Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию.

Самая плохая привычка у женщин – чуть что, сразу замуж.

Женщина после 30 – самая опасная. Она по-прежнему молода и красива, но уже не дура.

– Это правда, что женщины живут дольше мужчин?

– Не все. Только вдовы.

Женщина, будь решительной! Понравился мужчина – привела домой, нарезала хлебушка, налила борщика, к нему сто граммов и сразу спрашивай: «Что будешь на завтрак?»





Подобрал Ю. Шкляр (Дортмунд)