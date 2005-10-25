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С улыбкой о женщинах
Женщины предпочитают не тех мужчин, которые читают мысли,
а тех, которые угадывают желания.
К женщинам нужен подход с лаской, а лучше с норкой или соболем!
У женщины две главных потребности – нужно с кем-нибудь говорить
и с кем-нибудь не разговаривать ...
С грехом пополам женщина может добиться очень и очень многого.
Женщины мудрее мужчин, потому что они знают меньше, а понимают больше.
Красивая женщина радует мужской глаз. Некрасивая – женский.
Женщины созданы дарить нам радость – и попробуй только отказаться от такого подарка.
О вкусах женщины не спорят – их оплачивают!
Женщина – это как открытая книга на китайском языке, вроде бы всё в ней видно, но абсолютно ничего непонятно.
Фраза женщины «Я не хочу с тобой говорить» вовсе не означает, что она не будет говорить. Это только означает, что она не будет тебя слушать.
Драма женщин: не успеешь оглянуться, как на тебя перестают оглядываться.
Искать мужчину без изъянов может только женщина без извилин.
Женщина может простить мужчине всё, кроме непонимания того, что ему с ней повезло.
Женщина – это тайна, покрытая платьем.
Только женщина способна недоуменно повести бедрами.
Золотое правило истинной женщины: не знаешь, что сказать, – улыбнись и поправь лифчик!
Женщина не просто просит её выслушать – она просит помочь ей понять, о чём она говорит.
Тихий мужчина – думающий мужчина. Тихая женщина – уже что-то придумала.
Запомни, женщина, железно!
Закон сей занеси в устав:
с мужчиной спорить бесполезно,
поскольку он всегда неправ.
Особенность женских глаз состоит в том, что они видят чужой волосок на твоем пиджаке и не замечают столб с фонарем, когда паркуются.
Ошибочно утверждение «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Да Богу бы такое и в голову не пришло!
Женщина без капризов, как генерал без армии – форма есть, а эффект не тот.
Подарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белой.
Туфли на шпильке – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек!
Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию.
Самая плохая привычка у женщин – чуть что, сразу замуж.
Женщина после 30 – самая опасная. Она по-прежнему молода и красива, но уже не дура.
– Это правда, что женщины живут дольше мужчин?
– Не все. Только вдовы.
Женщина, будь решительной! Понравился мужчина – привела домой, нарезала хлебушка, налила борщика, к нему сто граммов и сразу спрашивай: «Что будешь на завтрак?»
Подобрал Ю. Шкляр (Дортмунд)
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