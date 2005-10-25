Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Поиск

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Досуг >> Юмор
«Партнер» №3 (282) 2021г.

С улыбкой о женщинах

Женщины предпочитают не тех мужчин, которые читают мысли,

а тех, которые угадывают желания.

 

К женщинам нужен подход с лаской, а лучше с норкой или соболем!

 

У женщины две главных потребности – нужно с кем-нибудь говорить

и с кем-нибудь не разговаривать ...

 

С грехом пополам женщина может добиться очень и очень многого.

 

Женщины мудрее мужчин, потому что они знают меньше, а понимают больше.

 

Красивая женщина радует мужской глаз. Некрасивая – женский.

 

Женщины созданы дарить нам радость – и попробуй только отказаться от такого подарка.

 

О вкусах женщины не спорят – их оплачивают!

 

Женщина – это как открытая книга на китайском языке, вроде бы всё в ней видно, но абсолютно ничего непонятно.

 

Фраза женщины «Я не хочу с тобой говорить» вовсе не означает, что она не будет говорить. Это только означает, что она не будет тебя слушать.

 

Драма женщин: не успеешь оглянуться, как на тебя перестают оглядываться.

 

Искать мужчину без изъянов может только женщина без извилин.

 

Женщина может простить мужчине всё, кроме непонимания того, что ему с ней повезло.

 

Женщина – это тайна, покрытая платьем.

 

Только женщина способна недоуменно повести бедрами.

 

Золотое правило истинной женщины: не знаешь, что сказать, – улыбнись и поправь лифчик!

 

Женщина не просто просит её выслушать – она просит помочь ей понять, о чём она говорит.

 

Тихий мужчина – думающий мужчина.  Тихая женщина – уже что-то придумала.

 

Запомни, женщина, железно!

Закон сей занеси в устав:

с мужчиной спорить бесполезно,

поскольку он всегда неправ.

 

Особенность женских глаз состоит в том, что они видят чужой волосок на твоем пиджаке и не замечают столб с фонарем, когда паркуются.

 

Ошибочно утверждение «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Да Богу бы такое и в голову не пришло!

 

Женщина без капризов, как генерал без армии – форма есть, а эффект не тот.

 

Подарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белой.

 

Туфли на шпильке – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек!

 

Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию.

 

Самая плохая привычка у женщин – чуть что, сразу замуж.

 

Женщина после 30 – самая опасная. Она по-прежнему молода и красива, но уже не дура.

 

 

– Это правда, что женщины живут дольше мужчин?

 – Не все. Только вдовы.

 

Женщина, будь решительной! Понравился мужчина – привела домой, нарезала хлебушка, налила борщика, к нему сто граммов и сразу спрашивай: «Что будешь на завтрак?»


Подобрал Ю. Шкляр (Дортмунд)


<< Назад | №3 (282) 2021г. | Прочтено: 91 | Автор: Шкляр Ю. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Байки о великом Эйнштейне

Прочтено: 1435
Автор: Вайнбойм П.

История СССР в анекдотах (1938-1953 гг.)

Прочтено: 1390
Автор: Клеванский А.

ИСТОРИЯ СССР В АНЕКДОТАХ (1917- 1937 гг.)

Прочтено: 1313
Автор: Клеванский А.

Английский юмор, сэр!

Прочтено: 1306
Автор: Клеванский А.

Байки, анекдоты, шутки и остроты от Павла Вайнбойма

Прочтено: 1243
Автор: Вайнбойм П.

Доля шутки

Прочтено: 1103
Автор: Шмеркин Г.

Мы – русские

Прочтено: 1080
Автор: Беленький М.

Поэзия – моя держава, я вечный подданный её…

Прочтено: 1033
Автор: Авцен В.

Байки о Михаиле Светлове

Прочтено: 1028
Автор: Вайнбойм П.

ДОЛЯ ШУТКИ

Прочтено: 1025
Автор: Авцен В.

Шутить надо для того, чтобы совершать серьезные дела

Прочтено: 1008
Автор: Редакция журнала

Вызывают Рабиновича в КГБ...

Прочтено: 971
Автор: Кац Г.

Доля шутки

Прочтено: 969
Автор: Авцен В.

Афоризмы о нашей жизни и о нас самих

Прочтено: 965
Автор: Карелин М.

Эрнест Обминский

Прочтено: 954
Автор: Авцен В.

Доля шутки

Прочтено: 948
Автор: Авцен В.

Алес-нормалес!

Прочтено: 920
Автор: Авцен В.

Словесные бирюльки

Прочтено: 909
Автор: Авцен В.

Громадная сила – упорство тупоумия

Прочтено: 908
Автор: Редакция журнала

Доля шутки

Прочтено: 880
Автор: Авцен В.