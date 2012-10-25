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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Когда встретились лето и зима…

Два крупнейших события февраля прошли – одно в стуже европейской зимы, другое – в тепле австралийского лета. Биатлонисты незадолго до окончания зимнего сезона разыграли медали чемпионата мира, теннисисты открыли сезон Большого шлема, который растягивается на восемь месяцев, и все восемь месяцев следуют за летним солнцем: от Мельбурна до Парижа, Уимблдона и Нью-Йорка…

Тириль Экхофф – новая королева биатлона

30-летняя норвежка проводит лучший сезон в карьере. Она лидирует в общем зачете Кубка мира и блестяще выступила на чемпионате мира. То, что Экхофф будет главной героиней чемпионата, стало ясно уже на пятый день соревнований. Три старта – три победы. Супермикст принес Тириль серебряную медаль, а в женской эстафете Экхофф предстала во всем блеске. Она бежала второй этап, на котором приняла эстафету с отставанием в 16 секунд, а передала ее уже с преимуществом в 25, предопределив победу команды. Ее последняя, бронзовая медаль в заключительной гонке, масс-старте – из разряда спортивных подвигов. Совершив три промаха в стрельбе, она вложила всю душу в погоню за теми, кто стрелял удачливее, и вырвала место на пьедестале.

Норвегия доминировала на этом чемпионате, выиграв 7 из 12 видов. 4-кратным чемпионом стал и дебютант чемпионата Стурла Холм Легрейд, правда, медалей других достоинств у него нет, и в этом он уступил Экхофф. У Германии два серебра: «классику» здорово пробежал Арнд Пайффер, а в женской эстафете Франциска Пройсс вдохновенным рывком сумела выйти на второе место в ситуации, когда в это уже никто не верил. Что касается российской и украинской команд, то у них по одной бронзе – в мужской и женской эстафетах.

Наоми Осака – лидер поколения

В мужской половине теннисного дома с 2017 года трио Федерер-Надаль-Джокович выиграло 15 из 16 турниров Большого Шлема. У женщин совсем другое дело: на 16 кубках выгравированы 12 имен. И всякий раз после победы очередного юного дарования теннисный мир восклицал: вот пришла чемпионка на долгие годы! Но… Начинался очередной турнир, и выяснялось, что юные дарования способны на гениальные всплески, но не готовы столь же высоко держать планку долгое время.

Шести чемпионкам последних лет 24 и меньше лет, и только одна из них, японка Наоми Осака, способна стабильно выступать на высочайшем уровне. Она в свои 23 года завоевала уже четыре Шлема и в полной мере заслужила право считаться лидером новой волны в женском теннисе. На нынешнем открытом чемпионате Австралии Осака только в одном матче встретила серьезное сопротивление (в 4-м круге с Габринье Мугурусой), остальных соперниц она обыграла «в одни ворота», даже великую Серену Уильямс.. В семи матчах Осака отдала только один сет. Что к этому добавить?

У мужчин удивили россияне. И если выход в финал Даниила Медведева – уже не первый его такой успех, то полуфинал для Аслана Карацева, возникшего откуда-то из небытия квалификаций – громкая сенсация. Однако российская сказка споткнулась об Новака Джоковича. Карацева в полуфинале он почти не заметил. В финале в первом сете Медведев ошибался мало, а Джокович – очень мало. Во втором россиянин стал ошибаться больше, а Джокович заиграл совершенно безошибочно. Начиная с середины второго сета, Медведев думал уже только о том, чтобы удержать мало-мальски приличный счет. Удалось ли это ему? Решайте сами – 3:0 (7:5, 6:2, 6:2).

Надо сказать, что это было сделано при полных трибунах, что было одновременно и пафосно, и тревожно…

«Бавария» – абсолютный чемпион среди клубных команд

В корону «Баварии» встроен последний недостающий бриллиант – завоевано звание чемпиона мира среди клубных команд. За один сезон команда победила в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии, Лиге чемпионов и Суперкубке Европы, и вот 11 февраля победа над мексиканским «Тигресом» подвела черту под этим невероятным сезоном. Такого успеха ранее смогла добиться только «Барселона» в 2009-м году.

Судьба… Пришла бы «Бавария» к такому феноменальному успеху, не проиграй она 2 ноября 2019 года «Айнтрахту» из Франкфурта 1:5? Именно после того громкого фиаско место главного тренера (временно!) занял Ханзи Флик. И вот чем обернулось это экстренное, временное назначение.

Если бы не это, в летнем перерыве боссы клуба пригласили бы кого-либо из обоймы специалистов с мировым именем, и футбольный мир, скорее всего, никогда не узнал бы, что Ханзи Флик – один из лучших тренеров на планете.

Наши поздравления всем, кто руководит «Баварией», кто за нее играет и кто ее обслуживает. И главное поздравление – Ханза Флику, сумевшему стать хозяином своей судьбы, когда судьба дала ему такой шанс.

Ушел из жизни Юрий Власов

13 февраля остановилось сердце Юрия Власова, олимпийского чемпиона, писателя, общественного деятеля, человека, первым в мире поднявшего над головой штангу весом 200 кг. Ещё утром он, по словам его дочери, чувствовал себя прекрасно, смерть его случилась скоропостижно. Власову шел 86-й год.

К 80-летию Юрия Власова я писал о нем: «Что есть в этом спортсмене, чего нет в других?Во-первых, имя, как будто нарочно придуманное для первого богатыря. Во-вторых, интеллигентный облик и подтянутая фигура, подчеркивающая превосходство интеллекта над грубой силой. Власов перевернул представление о человеке спорта. Он восхищал образованностью, знанием искусства и литературы, умением вести разговор, свободным владением французским и китайским языками».





Закончив активные занятия спортом, Власов стал известным писателем. А еще мы не забудем его яркого выступления на первом съезде народных депутатов СССР и участия в Межрегиональной депутатской группе, где он стоял на митингах рядом с Андреем Сахаровым и Борисом Ельциным…