Досуг >> Хобби, увлечения

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Всё, что вы хотели знать о науке…

Если ввести в Google фразу «ученые нашли ген», мгновенно получишь сотни и сотни ссылок. Но как определить научную достоверность этих публикаций? И тем таких не счесть: «Есть многое на свете, друг Горацио…». В прежние времена люди любознательные обращались к энциклопедическим фолиантам. Юные почемучки вникали в статьи «Детской энциклопедии» и научно-популярных журналов. С приходом Интернета источник знания «переехал» на профильные сайты.

О магическом интернет-проекте «Arzamas» мы уже рассказали («Партнёр», 2020, № 10). Пора познакомиться с платформой «ПостНаука», выступающей медиатором между учеными и обществом. В 2012 г. идея её создания пришла на ум преподавателю философского факультета МГУ Ивару Максутову. В 2019 г. соучредителем и инвестором медиа-издания стал известный филантроп и просветитель Роман Авдеев.

Следуя понятию «life long learning» (образование длиною в жизнь), человек XXI в. не желает ограничиться учебой в школе и вузе. Число тех, кто хочет понять, как устроен мир, растёт пропорционально увеличению свободного времени. Стремительно развивается и сама наука. Недаром «постнаучные» YouTube-канал, сайт, страницы в социальных сетях за месяц посещают 4,8 млн человек. Как правило, это фанаты разума и прогресса (scienceters), образованные люди, заинтересованные в дополнительных знаниях и способные усвоить сложный материал. Создатели платформы видят своего пользователя так: «Человек, который хочет читать статьи о бозоне Хиггса, не заглядывая в словарь, понимать, как (и почему именно так) протекают современные культурные процессы, и разбираться в основах молекулярной биологии».

Формат, где широкую аудиторию знакомят с фундаментальной наукой сами учёные, сперва казался странным. Во избежание профанации и искажения (частый грех СМИ), круг посвященных, как правило, ограничен. Проект предложил новый подход: подавать знания «из первых рук», не упрощая, ярко, интересно, с любовью. Причём разделение на «физиков» и «лириков», полагают здесь, в прошлом – нужен синтетический подход.

Это вполне удалось популяризаторам естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. А это, ни много ни мало, 1800 российских и зарубежных учёных (в т.ч. восемь лауреатов Нобелевской премии), ведущих сотрудников университетов, НИИ, некоммерческих фондов и коммерческих организаций. В числе экспертов физики Д. Казаков и А. Засов, биолог М. Гельфанд, антрополог С. Дробышевский, социологи А. Филиппов, Гр. Юдин, В. Вахштайн, психолог М. Фаликман, историк Ю. Берёзкин, лингвисты С. Бурлак, Г. Старостин, В. Плунгян, филолог А. Зорин и др.

Масштаб мультимедийного собрания поражает. С 2012 г. опубликовано более 6.000 видеолекций, статей, обзоров, лонгридов, тестов, мультфильмов, видео- и аудиокурсов. Диапазон увлекательных сюжетов огромен. Автономный сенсорный меридиан (ASMR), космология, «Игра престолов», социология Макса Вебера, изменение климата, тревожные расстройства, Менделеев, сексуальные отношения с иноверцами в средневековой Испании и т.д. В «Рубке ПостНауки» специалисты говорили о китайской поэзии, корпусной лингвистике, эволюции бактерий, стандартах доказательной медицины, мемах, Александре Солженицыне и т.д.

Для выбора подходящего варианта презентации создатели сайта предлагают пользователям пройтись по рубрикам: «Темы», «Смотреть», «Читать», «Курсы», «Гиды», «Игры», «Спецпроекты».

Чтобы стать «студентом» медиа-университета, достаточно кликнуть на сайте кнопку «Курсы». Вот как выглядит популярный курс «Краткая история всего»(с «Яндексом»): «Вселенная», «Жизнь», «Земля», «Человек». Это мультимедийная энциклопедия об устройстве мира в 50-ти эпизодах (8 сезонов). Заглянув сюда, попадаешь в «воронку»: на узком конце – три минуты анимации о научной идее или открытии, на широком – лонгрид и список книг. Одни ограничатся роликом – другие пойдут «на погружение».

Образовательная платформа «Квантовый мир» (с Корпоративной Академией Росатома) привлекла физиков, инженеров, программистов к рассказу об устройстве квантовой механики. Куратор проекта Р. Авдеев опровергает мнение о том, что квантовую механику никто не понимает. Ведь эти технологии – часть нашей жизни: лазеры, транзисторы, мобильная связь. Грядёт вторая квантовая революция с новыми методами вычислений и шифрования. Так что полезно узнать, о чем спорили Эйнштейн и Бор, как устроен загадочный квантовый компьютер и почему нельзя скопировать кубит (квантовый разряд).

В 4-х блоках проекта «Путь атома»(с Росатомом) собрано самое важное о микроскопической частице – источнике огромной энергии. Здесь можно узнать об атомных топливе и реакторе, пройти урановый тест «235 или 238?», разобраться, когда радиация – яд, когда – лекарство. И получить ответы на злободневные вопросы: уступит ли атомная энергетика первенство возобновляемым источникам энергии; как влияет радиация на живые клетки и ткани и др.

А курс «Технологии новых и мобильных источников энергии» (с НИИ проблем химической физики РАН) посвящён другому перспективному источнику энергии – биосистемам, микробным топливным элементам, пожирающим отходы в окружающей среде и генерирующим энергию. В частности, есть бактерии, выделяющие в ходе жизнедеятельности водород. Умение управлять этим процессом не за горами.

В Курсе «Робототехника»публикации следуют от фундаментальной науки к прикладным историям и технологиям. Видеоролики цикла «Восстание машин» (12-15 мин.) представляют роботов и их создателей, а серия «Что такое робот» показывает, что и кофемашина, и пылесос, и дрон – тоже роботы.

Курс «Глубокое обучение» (с конкурсом «Up Great Про//Чтение») посвящён искусственным нейросетям и будущему искусственного интеллекта. Он состоит из девяти блоков, раскрывающих, что такое глубокое обучение, глубокие нейросети с прямой связью и их применение, долгая краткосрочная память, искусственные нейронные сети, машина Гёделя и т.д. В заключение – тест.

Разнообразно представлены на сайте гуманитарные науки. Проект «История русской философии» оспаривает расхожее мнение о том, что оригинальная философия на Западе, а русские – её эпигоны. Между тем, она самобытна, рождена осмыслением нашей географии, культуры, религии и этнографии. Портреты философов, эпох, направлений позволят услышать и осознать это заново.

Любителей и знатоков истории, несомненно, привлекут такие курсы, как «Скандинавский эпос: как саги живут в современной культуре», «История Древней Греции», «Рождение христианской культуры Западной Европы», «Каролингская империя», «Народы против Французской революции», «Эпоха Сталина» и т.д.

Курс «История русской литературы и литературоведения» знакомит с ключевыми понятиями и концепциями, яркими эпизодами истории русской словесности, её обзорами и анализом, с тем, как критика влияет на восприятие произведений и их авторов.

«ПостНаука» запустила мультимедийную энциклопедию «Языки России». Интерактивная карта проекта наполняется главами о фонетике, лексике, морфологии, письменности, фразеологии, об открытиях лингвистов. Авторы предлагают источники, графические материалы, аудиозаписи, задачки для самостоятельных занятий. Например, в нивхском есть слова, описывающие запахи или тактильные ощущения («кэуркэур» – хруст снега под ногами). Немногочисленные носители кильдинского саамского языка, кочевые оленеводы, называют деревню «погостом». Осетинский язык – единственный живой иранский язык Северного Кавказа.

«Свою тему» можно найти, следуя за ГИДом. Интересно погрузиться в цикл материалов «Любовь и материальный мир», узнать о том, как связано это чувство с эпохой постгуманизма, трансгуманизмом, болью, природой, этикой в цифровую эпоху, искусством. Эксперты: культурологи, антропологи, социологи – предложат путеводитель «Исследования смерти» и позволят услышать о её восприятии, почитании усопших, о влиянии на восприятие смерти цифровой среды и т.д.

Краткий гид «Музыка в моей голове» (с Британским посольством) знакомит с психологией восприятия музыки и тем, как она влияет на наши эмоции, почему различны наши музыкальные вкусы, есть ли среди нас скрытые Моцарты и кто использует музыкальную терапию в медицине.

Грандиозный интернет-проект «ПостНаука» высоко оценили слушатели-зрители-читатели и профессионалы. Он отмечен премиями «Просветитель» (номинация «Гуманитарные науки»), Правительства РФ в области СМИ, Министерства образования и науки РФ (категория «Лучший интернет-проект о науке»), первым призом международного конкурса интернет-предпринимательства CER Internet Entrepreneurs Priz.

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Сегодня «ПостНаука» – это целый издательский дом с сайтом (postnauka.ru), YouTube-каналом, коммуникационным агентством «ПостНаука.Special», англоязычным изданием Serious Science (с Массачу́сетским технологи́ческим институ́том и Гарвардским университетом, serious-science.org), с ивент-подразделением «ПостНаука.Academy», книжным проектом «Библиотека ПостНауки», с «Рубкой ПостНауки», где ученые, просветители и журналисты встречаются в прямом эфире.

Доступ к знаниям не ограничен – и необходим! Как нельзя вовремя сказала об этом выдающийся современный нейролингвист Т. Черниговская: «Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен… Мозг работает на максимальных оборотах именно потому, что ему нужно делать трудную работу. Трудная работа для мозга – это лекарство».

Галина Цесарская (Ганновер)

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