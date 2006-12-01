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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Вокруг света за 80 дней

О парусной кругосветной регате Vendee Globe

... без верного Паспарту, в одиночку. Филеас Фогг из романа Жюля Верна пользовался, где мог, и поездом, и пароходом, наша же кругосветка – исключительно под парусом. Современный Фелиас Фогг зовется Борисом Херманом (Boris Herrmann), в свои 39 лет этот житель Гамбурга является одним из сильнейших яхтсменов мира.

На земле почти не осталось мест для приключений. 150 лет назад, во время Жюля Верна, почти каждое долгое путешествие превращалось в приключение, а то и в авантюру. А сегодня любители острых ощущений платят сумасшедшие деньги за возможность испытать настоящий риск, проверить себя в сложной ситуации. И то, такие проверки на самом деле всегда хорошо организованы, и застрахованы, и подстрахованы.

Регата Ванде (Венди) Глоб (VendeeGlobe) – это одно из последних приключений нашего времени, когда яхтсмен должен отдать все силы и подвергнуть себя реальному риску, и так – до трех месяцев без передышки, без контакта с людьми, в одиночку. Вандея знакома нам из истории, это название стало нарицательным как символ безжалостной революционной резни мирного населения. Но сегодня это мирный и живописный берег Атлантики. Вандея выступила спонсором кругосветной регаты, названной ее именем.

Трасса VendeeGlobe

Сравните дистанцию, пройденную героем французского романа с маршрутом парусной регаты. Там – кратчайший путь из Лондона в Лондон, по земле и по морю (и даже на воздушном шаре). Тут, из Ле-Сабль-д’Олон (департамент Вандея во Франции) туда же, но что за маршрут: через три океана, вблизи Антарктиды. Яхты проходят мимо трех континентов, южнее мыса Доброй Надежды (Африка), мыса Люин (Австралия) и мыса Горн (Америка).

Регата стартовала 8 ноября 2020 года. Зима – не лучший период для парусного спорта, но посмотрите на маршрут – он южный, огибает Антарктику, а в южном полушарии как раз лето, когда у нас зима. Но в антарктических водах все равно холодно. Маршрут этот имеет название – «шерстяной», он был освоен в XIX веке скоростными парусниками, перевозившими шерсть из Австралии, еще до прокладки Суэцкого канала. Аналогично были и «чайные клипера» для связи с Китаем.

Регата сравнительно молодая, она проводится раз в четыре года, своего рида Олимпийские Игры для яхтсменов, начиная с 1989 года. Допускаются к ней только квалифицированные яхтсмены, хотя и они далеко не всегда выдерживают дистанцию.

В VendeeGlobe 2020-2021 на старт вышли 33 участника из 9 стран, в том числе 6 женщин, десять не дошли до финиша, никто не погиб (бывало и такое).

Вот победители и их время:

Y. Bestaven 80 дн. 3 час. 44 мин. C. Dalin 80 дн. 6 час. 15мин. L. Burton 80 дн. 10 час. 25 мин. B. Herrmann 80 дн. 14 час. 59 мин

Кстати, абсолютно лучший результат, равный 74 дн. 3 час. 35 мин, был показан победителем регаты 2016-2017 годов.

Немецкий яхтсмен впервые смог достичь столь почетного результата, тут даже участие и тем более благополучный финиш являются достижением. И вообще, это первый случай немецкого участия в суперрегате VendeeGlobe. Кстати, все остальные – французы, они в этом виде спорта – абсолютные лидеры. И всё же журналисты назвали Бориса Хермана неудачником этой регаты, потому что перед самым финишем у него были отличные шансы на по меньшей мере призовое место.

Тут следует отметить, что приведенное время, по которому и определяется победитель, не фактическое, а расчетное. Жюри вычитает из фактического времени время, вынужденно (и впустую для себя) потраченное в ходе гонки. У победителя Яника Беставена это оказалось более 10 часов, у Бориса – более шести. Это не подарок, это компенсация (Guthaben) за часы, потраченные на поиск и спасение потерпевшего крушение соперника. Кто ближе, тот по правилам обязан прервать гонку и заняться поисками.

БорисХерман

Конечно, приятнее было бы писать о Борисе как о победителе регаты, а так он остался в истории всего лишь как ее участник. Всего лишь? В мире уже почти не осталось места для подлинных приключений, как сказал один из выдающихся яхтсменов: «Более 4000 человек уже покорили Эверест. 700 человек побывали в открытом космосе. И менее 100 прошли вокруг света в одиночку. Это вызов». Сам факт прохождения всей регаты – огромное спортивное достижение.

Например, Kevin Escoffier (Эскофье), идущий на третьем месте, чуть не погиб в Южной Атлантике – его яхта просто разрушилась. Он успел дать радиограмму: «Я тону, и это не шутка», после чего провел 11 часов на спасательном плотике, пока его не обнаружили и спасли его же соперники.

Современные яхты, спортивные и прогулочные, – это воплощение технического прогресса в сочетании с потрясающим дизайном. Прогулочные яхты, в основном моторные, стоят огромные деньги, до сотен миллионов, и обеспечивают высший уровень комфорта. Есть, хоть и немного, сверхдорогих парусных яхт, например, «Sailing Yacht A» россиянина Мельниченко немецкой постройки, стоящая 400 млн долларов.

Спортивные яхты по технике не уступают прогулочным, но управлять ими – это тяжелейшая работа и только для профессионалов. В этой регате могут участвовать только определенные яхты, а именно стандарта IMOCA 60 (International Monohull Open Class Association), имеющие длину корпуса в 18 м, ширину – 5,9 м, осадку – 4,5 м, высоту мачты – 29 м.

Они созданы для гонки и ни для чего другого, комфорт приносится в жертву в первую очередь, а вот безопасность – в последнюю. Это соревнования не только яхтсменов, но и конструкторов.

Проблем с питанием на борту нет, учитывая физические нагрузки, рацион питания содержит не мене 5 тысяч килокалорий, в основном в виде концентратов, как у космонавтов или альпинистов. Причем гонщики разнообразят свой стол сколько возможно, по праздникам (хотя бы пересечение экватора), не исключен и глоток вина.

От холода они не страдают, всё предусмотрено, а вот сон – это проблема номер один. Спят они урывками в 15-30 минут, это не слишком здорово, необходимо еще перестроить организм, но иначе нельзя. Хотя их яхты идут под автопилотом, хотя они обеспечены спутниковой навигацией – море есть море, почти всё время приходится принимать решения для обеспечения максимальной скорости. А для этого нужна ясная голова, три месяца на бодрящих медикаментах никто не выдержит.

Известно множество историй встречи яхт с UFO (Unidentified Floating Object – то есть, по аналогии с летающим, неопознанный плавающий объект). Обломки других судов и их грузов, небольшие льдины (айсберги обнаруживает локатор), наконец, киты. Ничем хорошим для яхт такие встречи обычно не кончались.

Конструкции яхт совершенствуются от года к году, от регаты к регате, но до «умной яхты» по аналогии с другими «умными» (smart) вещами еще очень далеко. Человеческий фактор в этом виде спорта, как, впрочем, и других технических видах (ралли, Формула-1, авиаспорт...) играет решающую роль.

Сейчас практически все лучшие яхты имеют подводные крылья-гидрофойлы. Они выносят корпус яхты над водной поверхностью и тем самым резко снижают сопротивление движению. Скорость фойловых яхт может превышать 35 узлов (около 70 км/ч) – это скорость боевого корабля. Разумеется управлять такой яхтой, да еще в одиночку, да еще без малого три месяца без единой секунды перерыва – это высшее искусство, несмотря на бортовую автоматику.

Еще одно из последних усовершенствований – качающийся киль. Вы ведь видели не раз, что гоночные яхты буквально ложатся на борт при выполнении маневров (галсов). А потом возвращаются в вертикальное положение в точности как игрушка ванька-встанька (неваляшка, Stehaufmännchen). Принцип тот же – груз-балласт в нижней части. Отклонение киля в сторону позволяет выдерживать оптимальный крен.

Но, еще раз, это чудо техники мало что может без чудо-человека. Неудача Бориса Хермана стоила ему призового места: при возвращении сравнительно недалеко от финиша, в 150 км, он решил немного поспать, несколько десятков минут, как обычно. Проснулся от удара: яхта столкнулась с небольшим рыбацким траулером. Ему страшно не повезло: не сработала система предупреждения о сближении с препятствием. В итоге пострадали крыло и парус. Прямо по Высоцкому: «Парус! Порвали, парус!».

И драгоценные минуты были потрачены на приведение его «Seaexplorer» в пригодное для дальнейшего движения состояние. А мог ведь и потонуть. Позади остались 24 тысяч морских миль (45 тысяч км), 80 дней непрерывного напряжения. Что за спорт, что за люди!

Но один раз яхта Хермана использовалась в качестве пассажирской: летом 2019 года на ней (тогда именуемой «Malizia II») из Англии в Америку прибыла на саммит ООН по климату экологическая активистка Грета Тунберг.

С. Мучник (Дортмунд)