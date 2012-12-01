Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Европейские новости, март 2021

Международный уголовный суд слеп на один глаз?

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге постановил, что его юрисдикция распространяется на территории, занятые Израилем с 1967 года – Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа. Суд отныне может возбуждать дела против израильских военнослужащих.

Биньямин Нетаньяху заявил, что МУС в очередной раз выступил не как юридический, а как политический институт. Говоря о действиях Израиля на указанных территориях, суд умалчивает о том, что такие действия – это реакция на террористические акты, то есть практически закрывает глаза на терроризм и ограничивает право Израиля на защиту от терроризма.

«Римский статус» МУС ратифицирован более чем 120 государствами. Принципиальными противниками самой идеи такого суда являются США, Китай, Индия, Израиль и Иран. После нескольких лет участия в качестве наблюдателя отказалась присоединиться к МУС и Россия.

Палестина приветствовала решение суда. Германия, в свою очередь, заявила, что, поскольку Палестина не является в полном смысле слова государством, а Израиль не признает юрисдикцию МУС, то нет оснований для признания этой юрисдикции на упомянутые территории.

Йенс Столтенберг: не расслабляться!

Уход Дональда Трампа с высшего поста в США не означает, что Североатлантический альянс должен отказаться от увеличения расходов на оборону, – заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. Задача добиться роста расходов на оборону до 2% ВВП была поставлена в 2014 году, когда Трампа на политическом горизонте еще не было, а Джо Байден уже был вице-президентом, поэтому можно не сомневаться, что позиции США в этом вопросе не изменятся. Причины того решения никуда не делись, к ним еще добавилась всё более растущая опасность кибератак. На видеоконференции министров обороны стран НАТО были приняты решения отложить вывод войск альянса из Афганистана и увеличить контингент НАТО в Ираке с 500 до 4000 военнослужащих. В конференции впервые принял участие новый глава Пентагона Ллойд Остин.

Сексуальное насилие над детьми в зонах конфликта

Организация по защите прав детей Save the Children сообщила, что каждому шестому ребенку в зонах конфликта угрожает сексуальное насилие со стороны боевиков. Учитывая, что в этих зонах сейчас живет 426 млн детей, в опасности находятся 72 млн из них – такова печальная статистика. Такое насилие имеет разные формы: принудительная проституция, сексуальное рабство, принудительная стерилизация, удаление женских наружных гениталий. Особенно велика такая угроза в Ираке, Йемене и Сирии, ненамного лучше ситуация в Сомали, Южном Судане и Колумбии. Причем, как говорят в Save the Children, официальные данные, которые собирает и публикует ООН – это всего лишь верхушка айсберга. Сексуальное насилие над детьми регистрируется редко даже в мирное время, а во время военных действий – еще реже, и всё чаще к таким извращениям прибегают служащие государственных силовых структур.

КНДР расширяет ядерную программу

В прошлом году Северная Корея не сообщала об испытаниях ядерных или баллистических ракет, однако эксперты ООН убеждены, что корейский лидер Ким Чен Ын продолжает развивать ядерные программы и программы по баллистическим ракетам в нарушение резолюций Совета безопасности ООН, несмотря на то, что в отношении страны были введены международные санкции. Северная Корея неуклонно производит необходимые материалы, обслуживает ядерные объекты и улучшает их инфраструктуру. В прошлом году Северная Корея и Иран возобновили сотрудничество в области разработки ракет большой дальности, держа его в секрете. Правительствo Ирана отрицает сотрудничество с Пхеньяном по ракетной программе. Съезд Трудовой партии Кореи проводился незадолго до инаугурации нового президента США Джо Байдена, в тот момент, когда переговоры США с Северной Кореей по поводу ее ядерной программы зашли в тупик. Во время съезда Ким назвал Соединенные Штаты главным противником. Он также объявил, что его страна усилит ядерное сдерживание за счет нового оружия, включая новые межконтинентальные баллистические ракеты.

Обостряется политический кризис в Грузии

После двух месяцев пребывания в должности ушел в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария, Этот шаг он объяснил тем, что в стране сложилась взрывоопасная обстановка, вызванная арестом лидера оппозиционной партии Никанора Мелия. По мнению Гахария, решение суда в отношении Мелия поляризует настроения в стране и ставит под угрозу ее будущее. Оппозиционные партии не признали результатов осенних выборов и бойкотировали работу парламента нового созыва. Никанор Мелия – член партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в 2013 году он был приговорен к длительному сроку лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. До избрания в парламент в октябре 2020 года он находился в положении «ограниченной свободы» с условием постоянного ношения электронного браслета.

Склонен ли к побегу Алексей Навальный?

У российского, так сказать, правосудия, очень своеобразное чувство юмора. В следственный изолятор, где содержится Алексей Навальный, прибыла профилактическая комиссия и дала узнику на подпись постановление о том, что «заключенный склонен к побегу».

Чудны дела твои, господи. У заключенного, который, можно сказать, совершенно добровольно в эту тюрьму пришел, теперь вдруг выработалась склонность к побегу из нее? Если бы в этом деле было место хоть какой-то логике, такая версия никому не пришла бы в голову. Куда ему бежать? Почему-то все в один голос говорят: вот это поступок – приехать в Россию, зная, что там его сразу же задержат и посадят. Он же мог остаться на Западе, в покое и безопасности.

Литвиненко, Березовский, Скрипаль, Хангошвили (список можно продолжить) могли бы рассказать, насколько это безопасно – скрываться на Западе. Но не расскажут. Немцов, Старовойтова, Политковская, Эстемирова (список можно продолжить) могли бы рассказать, насколько это безопасно – быть на свободе России. Но не расскажут. В чем, впрочем, и нужды нет: Навальный эту безопасность испытал на себе, когда летел из Томска в Москву. Так что нет сейчас у Навального более безопасного места на земле в смысле сохранения жизни, чем российская тюрьма.

Остроумно вело себя российское, так сказать, правосудие и раньше, с самого момента задержания оппозиционера № 1 в аэропорту «Шереметьево». Для него был организован первый в истории судебный процесс прямо в полицейском участке в Химках – без предварительного изучения материалов дела подсудимым и его адвокатами. Впечатление иррациональности происходящего усиливалось на месте суда висящим на стене портретом Генриха Ягоды – вероятно, для того, чтобы подчеркнуть неотвратимость наказания. Аура Ягоды свое дело делает: за этим судом последовали другие.

Пока для оппозиционера в его узилище единственным развлечением остаются судебные заседания, наматывающие ему тюремные сроки, на российских просторах происходят некоторые события. Сначала состоялись довольно серьезные демонстрации. Протестующие грозились властям ершиками для унитазов, подсмотренными ими в фильме Навального о дворце в Геленджике, роскошном строении, у которого не сразу нашелся хозяин. «Космонавты» на ершики отреагировали жестко – дубинками и автозаками, многих загнали в камеры, где создали условия, которые, по идее, должны отбить охоту даже просто выходить из дому, а не то что тащить из дому ершики на демонстрации. Вторая акция, с фонариками, была принята спокойнее – власти ограничились увольнениями ее участников с работы, да и то не всех.

Европа выражает обеспокоенность. Как у нее только хватает терпения и политической воли по стольку раз на год выражать обеспокоенность? Сейчас она размышляет над санкциями – что бы такое придумать, чтобы не обидеть родину Чехова и Достоевского? Не придумать нельзя – надо же чем-то заполнять паузу между выражениями обеспокоенности.

Призрак бродит по Европе. Призрак чего? Что будет дальше?

Италия: популизм уходит в прошлое?

В январе в стране случился правительственный кризис – премьер-министр Джузеппе Конти, кабинет которого называли первым популистским правительством в Западной Европе, потеряв поддержку партии Италия Вива, подал в отставку. Президент страны Серджо Маттарелла поручил формирование нового кабинета (третьего после выборов 2018 года) бывшему председателю Европейского Центрального банка Марио Драги. 18 февраля Палата депутатов подавляющим большинством голосов выразила доверие новому кабинету министров, положив конец правительственному кризису. Слава богу, уходит в прошлое эпоха, достойная сожаления – таков лейтмотив настроений в итальянском обществе.

Главный редактор газеты Corriere della Sera Лучиано Фонтана написал: «После выборов 2018 года прошло всего три года, но тогдашние политика и лозунги кажутся сейчас далеким прошлым … Тогда легко давались простые и иллюзорные ответы на сложные проблемы ... Слова, которые Драги произнёс в Сенате, знаменуют собой прощание с эпохой, вся некомпетентность и косность которой стали более чем очевидными на фоне пандемии и ее катастрофических последствий».

Преисполнена оптимизма и газета Avvenire: «Когда глава нового, рождённого в условиях чрезвычайной необходимости правительства говорит прежде всего о будущем, то он поступает абсолютно правильно … настоящая неотложность как раз и состоит в том, чтобы сочетать срочные сиюминутные меры с реформами, нацеленными на долгую перспективу, – и уже сейчас строить планы на грядущие десятилетия».

«Драги гораздо более политичен, чем принято считать, и с помощью 200 миллиардов из фонда ЕС он вполне сможет найти способ разрешения демократического кризиса», – резюмирует французская L'Opinion.

Сможет ли Марио Драги стать «могильщиком» популизма в Европе?

Александр Кротов (Эссен)