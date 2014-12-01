Анонсы мaртовского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Выборы в бундестаг-2021: кампания началась

До выборов более чем полгода, но предвыборную гонку можно считать стартовавшей. Кандидат в канцлеры Олаф Шольц выступает за ускорение цифровизации и модернизацию системы здравоохранения. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман в центр своей предвыборной программы поставил проблему изменения климата. 55-летний Джем Оздемир рассчитывает на прямой мандат от партии в бундестаг после федеральных выборов в сентябре. Одна из сопредседателей SPD Заския Эскен особое внимание уделяет молодежи… Не забудем и про корону, которая сама по себе – предвыборный фактор. В-общем, чем ближе к сентябрю, тем будет становиться всё интереснее. А. Кротов Читать далее >>



Германия начала пересаживаться на электромобили

Внешние впечатления о росте числа электромобилей полностью подтверждаются статистикой. В январе их продажи на автомобильном рынке Германии, крупнейшем в Европе, выросли по сравнению с январем 2020 года более чем вдвое – на 118%. Доля электромобилей среди впервые выехавших на дороги страны легковых машин достигла в начале 2021 года почти 10%. А если прибавить гибридные автомобили, сочетающие двигатель внутреннего сгорания с электромотором, доля которых составила почти 27%, то получается, что в январе каждая третья зарегистрированная в ФРГ новая легковая машина частично или полностью работала на электрической тяге… Курс Консалтинг Читать далее >>

Куда «вернулась Америка»? Байден провозглашает новые цели

Новый президент США Джо Байден в первые же недели своего правления заявил о серьезнейшем развороте всей страны – кто-то скажет, в новом, а кто-то, в обратном направлении. «Америка вернулась», – заявил он 4 февраля в своей первой внешнеполитической речи в Госдепе. Немало новшеств – впрочем, часть из них есть лишь продолжение политики Барака Обамы – ожидают американцев во внутренней политике. Это, прежде всего, новые, в том числе финансовые, меры по борьбе с Covid-19, реформы в медицинской сфере и углубление политики толерантности в различных общественных сферах... Е. Зеликова Читать далее >>



Ранняя пенсия или поздняя занятость?



Работа и пенсия – согласуются ли они друг с другом? Вопрос может показаться наивным либо «вовсе ни о чем». На самом деле он затрагивает принципиальные и весьма непростые положения трудового права. Представьте такую ситуацию: вы работаете, работаете – и «ах!», вступили в пенсионный возраст. Допустим, вам не интересно (пока что) идти на пенсию, и вы хотите продолжить работу. Гарантировано ли сохранение за вами рабочего места? Или работодатель имеет право, так сказать, попросить вас? Кто-то хочет уйти на покой с 63 лет, кто-то, наоборот, продолжать работать в пенсионном возрасте. И тот, и другой может угодить в ловушку... О. Филимонов Читать далее >>



Ковид-мутанты и вакцины

Обычно наш организм сам защищает себя от вирусов. Делает он это с помощью антител, которые помогают победить возбудителя инфекции и приобрести иммунитет. Но если возбудитель мутировал, а имеющиеся в организме антитела «настроены» на борьбу со старой разновидностью вируса, то их эффективность заметно снижается. Известно, что вирус SARS-CoV-2 мутирует значительно медленнее, чем вирус иммунодефицита человека (HIV), и реже, чем некоторые вирусы сезонного гриппа. Сейчас внимание специалистов приковано к трем мутантам коронавируса: британскому, южноафриканскому и бразильскому... А. Иванов Читать далее >>

Места с повышенным риском заражения



Итоги исследования, проведенного недавно Берлинским Техническим университетом, и некоторые Lockdown-мероприятия, введённые правительством, как-то не очень соответствуют друг другу. И это мягко сказано. Глядя на приведенную университетом таблицу, где риск заражения коронавирусом подсчитан в процентах, сразу же напрашивается вопрос о том, почему закрыты театры и музеи, а работодатели в подавляющем большинстве продолжают эксплуатировать своих сотрудников в бюро, игнорируя призывы правительства о введении работы на удалёнке (Homeoffice)… Куда же действительно не надо ходить во времена пандемии... Э. Мармер Читать далее >>



«Мама, откуда я взялся?»

«Мама, откуда я взялся?» – Рано или поздно каждый ребенок задает этот вопрос. Многие родители боятся говорить на столь щекотливую тему. А почему? Помимо того, что это совершенно естественные вещи, обсудив это с еще малышом, в будущем вы сможете избежать целого ряда проблем. И раннее знание не приведет, вопреки мнению многих, к распущенности в этой сфере, а напротив, поможет развивающемуся человеку грамотно пройти этапы взросления. Раннее сексуальное воспитание: как говорить с ребенком.

Я. Бошман Читать далее >>



Мысли о национальной идентичности

Как понять, что такое национальность? Принадлежность ли это к определенному государству или, всё-таки, – к определенной культурно-этнической группе? Я никогда не задумывалась над этим вопросом, пока неожиданно в моей жизни не произошла перемена. Так вот, мужу предложили годовой контракт в Новой Зеландии. Прожив ровно половину жизни в России и столько же, после эмиграции, – в Германии, я опять переехала в новую, неизведанную и очень далекую страну. Английским я владела, но для жизни в англоязычной стране надо было довести его до кондиции... И. Мёсли Читать далее >>



Можно ли быть свободным в сети?

Газета по Ленину – это не только коллективный агитатор и коллективный пропагандист, но еще и коллективный организатор. Сегодня средством идеологической обработки стал телевизор. А теперь пришел еще интернет, а с ним социальные сети, и оказалось, что государство, даже владеющее всеми телеканалами, не может противостоять распространению того, что легко запрещается в телевидении и в прессе. Хорошо было царским жандармам и последовавшим за ними чекистам: тираж уничтожен, типография закрыта, редакция арестована... Телеканал – тоже легкая добыча для цензуры. А интернет не закроешь. Социальные сети: свобода слова или вседозволенность?… С. Мучник Читать далее >>



Михаил Горбачев. Крушение иллюзий

Как получилось, что Горбачев стал единственным в русской истории политиком, который, имея в своих руках полную власть, сознательно во имя идейных и моральных ценностей шел на ее ограничение, на риск ее потерять? Как вообще столь «жесткая система» могла породить столь склонного к новаторству и творчеству руководителя? Был ли у Горбачева план? В чем состояла его стратегия переустройства страны и мира? Великий человек. Историческая личность. И – неоднозначная фигура... К 90-летию со днярождения Михаила Сергеевича Горбачева... Г. Калихман Читать далее >>



Вокруг света за 80 дней

На земле почти не осталось места для приключений, 150 лет назад, во время Жюля Верна, почти каждое долгое путешествие превращалось в приключение, а то и в авантюру. А сегодня любители острых ощущений платят сумасшедшие деньги за возможность испытать настоящий риск, проверить себя в сложной ситуации. И то, такие проверки на самом деле всегда хорошо организованы, и застрахованы, и подстрахованы. Регата Vendee Globe – это одно из последних приключений нашего времени, когда яхтсмен должен отдать все силы и подвергнуть себя реальному риску, и так – до трех месяцев без передышки, без контакта с людьми, в одиночку. Кругосветка Бориса Хермана... С. Мучник Читать далее >>



Тернистый путь длиной в 1700 лет

О жизни еврейских общин Германии во время крестовых походов… K людям иудейской веры xристианe относились скорее враждебно. Невежественные, поощряемые некоторыми служителями церкви, они приписывали им религиозные преступления. Богатые еврейские соседи вызывали зависть. Ученые иудеи, к тому же не желавшие переходить в христианскую веру, раздражали и казались высокомерными. Всё это было, но массовых нападений на иудейские общины не было. Более того, и светские, и духовные власти нередко защищали общины – иногда за деньги, иногда и бескорыстно. Еврейская жизнь в северных провинциях Римской империи... И. Парасюк Читать далее>>



Дом Григория Левина

Конференц-зал был полон. За столом, стоящим в зале внизу перед сценой, руководитель литературного объмединения «Магистраль». Григорий Михайлович цитировал Маяковского, энергично размахивая руками. Голос Левина звучал всё ниже и становился всё громче, переходя почти в рычание, а стул, на котором он сидел, раскачивался и скрипел всё сильнее. Вдруг ножки стула подломились – и Левин очутился на полу. Зал отозвался взрывом хохота. Но Григорий Михайлович, казалось, даже не обратил внимания на то, что произошло, и с той же страстью продолжал чтение, всё так же размахивая руками. Зал затих, потрясённый...

Н. Генина Читать далее >>



Всё, что вы хотели знать о науке...

Пришла пора познакомиться с платформой «ПостНаука», выступающей медиатором между учеными и обществом. В 2012 г. идея её создания пришла на ум преподавателю философского факультета МГУ Ивару Максутову. Следуя понятию «life long learning» (образование длиною в жизнь), человек XXI в. не желает ограничиться учебой в школе и вузе. Недаром «постнаучные» YouTube-канал, сайт, страницы в социальных сетях за месяц посещают 4,8 млн. чел. Как правило это фанаты разума и прогресса, образованные люди, заинтересованные в дополнительных знаниях и способные усвоить сложный материал. «Постнаука» – популяризатор знаний...

Г. Цесарская Читать далее>>



О новом романе Евгения Водолазкина «Оправдание Острова»

Придуманный замечательным писателем мифический Остров – это модель мира, символ европейской цивилизации, это Европа и Россия, вместе взятые. Был один великий островитянин – Дмитрий Сергеевич Лихачев. Для него понятие «остров» имело особое значение. Остров его заключения был Соловки. Островом он называл отдел древнерусской литературы, где среди штормов советского времени его отдел становился частью суши, куда можно было причалить и прийти в себя. Занятия древней литературой становились формой внутренней эмиграции». Теперь – почему же Острову нужно оправдание? А нужно ли оправдание европейской цивилизации?

Н. Ухова

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«Музыка продиктована мне Богом»

Джакомо Пуччини вспоминал: «Бог дотронулся до меня мизинцем и сказал: «Пиши для театра и только для театра». Потом было четыре года Миланской консерватории. Усердным студентом Джакомо тоже не был, но и «бездарью» его никто не называл – блистательный талант юноши был очевиден всем. И в 1893 годy – первый огромный успех – опера «Манон Леско». Оперы Джакомо Пуччини хорошо известны, о его творчестве написано много. Поэтому расскажу только несколько эпизодов из жизни композитора, стоящего в одном ряду с Моцартом и Верди. Джакомо Пуччини: жизнь, судьба и женщины... О. Нахт Читать далее >>

