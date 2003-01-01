Общество >> Интернет

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Можно ли быть свободным в сети?

Читатель сразу же отметит некорректность или недосказанность такого вопроса. Однако посмотрим на ситуацию: мы все находимся в социальных сетях и мы все хотим быть свободными. Если насчет сетей вопроса не возникает, это данность, мир в который мы погружены (болото, которое нас засосало, можно и так повернуть), то насчет свободы – это чистая философия, которую мы тут обойдем стороной. Договоримся: человек свободен, если чувствует себя таковым – просто, хоть и очень приблизительно.

Социальные сети были созданы как средство коммуникации между людьми, объединенными общими интересами. В самом широком смысле это может быть просто возраст, хобби, интересы в разных областях, политические или религиозные воззрения и т.п. Естественно, в сетях образовались группы по интересам, сетевые сообщества. Удобно для членов группы и выгодно для интернет-компании, владеющей сетью. Рыбакам рекламируют удочки, а не детское питание, молодым мамам – детское питание, а не удочки.

Но, и это, вероятно, один из законов общественной жизни, общаясь по интересам, пользователи сети создали своего рода виртуальные государства, основанные на общих воззрениях. А государство должно иметь свою армию, отбивать атаки противников и завоевывать чужие территории. И социальные сети заполыхали войной: оскорбления, угрозы, моббинг, ложь и конспирология, призывы к расправам...

Вот, например, президент Трамп. Он не сделал Америку великой, он сделал великим лишь себя, и то только в глазах приверженцев. И для этого применил нехитрое общедоступное устройство под названием Twitter. Весь мир ловил его короткие сообщения, твиты, которые он выстреливал ежедневно, лично, никому не перепоручая. Воспользовавшись социальной сетью, он открыл новый способ делать политику, абсолютно публично, минуя прессу, телевидение. Он входил в каждый дом, возникал в каждом смартфоне. Он говорил невозможные для ответственного политика вещи, лгал как дышал, не скупился на оскорбления и угрозы, неустанно бахвалился и обещал невыполнимое... Это очень многим нравилось.

А вот социальным сетям не нравилось. И они стали Трампа лишать слова, блокировать («банить»), цеплять к его твитам оскорбительный ярлык «недостоверная информация». Скандал с твитами американского президента обнажил перед обществом больной вопрос: где границы свободы слова? Точнее, два вопроса:

Когда социальные сети, технологические гиганты, как их сейчас называют, вправе вмешиваться в содержание, иными словами, вводить цензуру?

И второй вопрос: а когда государство может вмешиваться в работу социальных сетей, контролировать их содержание и требовать информацию о членах сети?

Что ж, на войне как на войне. Трампа, например, как президента убили наповал. А вот сводки с фронтов.

На фоне протестов депутаты Российской думы предложили заблокировать сети. По-своему логично, в той же логике, согласно которой в Союзе глушили Голос Америки и БиБиСи.

Молодежь для организации на акции в поддержку Навального обратилась к сети TikTok. Мы о нем не так давно писали – детишки кривляются друг перед другом, кошечки, модные побрякушки, приколы... а вот до чего дошло. Впрочем, китайские владельцы проявили понимание, все революционные призывы оперативно убрали, за что им в Думе выразили благодарность.

Газета по Ленину – это не только коллективный агитатор и коллективный пропагандист, но еще и коллективный организатор. Газеты, листовки – это были носители вируса революции. Потом появилось кино, в связи с чем тому же Ленину, величайшему революционеру, приписывается высказывание, что «...из всех искусств для нас важнейшим является кино». Тогда ведь еще не существовало телевидения, изобретенного в Америке русским эмигрантом Зворыкиным. Зато сегодня телевизор – это еще одно средство идеологической обработки. Теперь пришел интернет, а с ним социальные сети, и оказалось, что государство, даже владеющее всеми телеканалами, не может противостоять распространению того, что легко запрещается в телевидении и прессе.

Эх, был бы у Владимира Ильича TikTok и Twitter в придачу, он бы сразу всемирную революцию осуществил.

Хорошо было царским жандармам и последовавшим за ними чекистам: тираж уничтожен, типография закрыта, редакция арестована... Телеканал – тоже легкая добыча для цензуры: вот президент Зеленский запретил трансляцию в Украине сразу трех пророссийских телеканалов. А интернет не закроешь.

Впрочем, такие попытки делаются. Все помнят борьбу российской Фемиды с детищем Павла Дурова, мессенджером Telegram. Дуров – это русский Цукерберг (можно и наоборот), только работает он не в условиях свободного рынка. Он оставил созданную им успешную социальную сеть ВКонтакте (VK), во многом аналогичную Фейсбуку, когда туда пришли люди в погонах. ФСБ потребовала от VK передачи всей информации о пользователях, по собственному желанию, а не по решению суда. Потом нечто похожее произошло и с Телеграмом, еще более успешном, чем VK, широко применяющимся во всем мире. Дуров покинул Россию, но ключей к расшифровке сообщений в своей сети не отдал. Телеграм попытались заблокировать, но оказалось, что это технически невозможно. Самое забавное, что Телеграм является основным мессенджером российских чиновников.

Призывы создать российский интернет остаются пока лишь призывами, интернет сейчас объединяет, главным образом через социальные сети, весь мир. Подобие своего национального интернета выстроил Китай, некоторые социальные сети там не функционируют. Китай – это хотя и не Северная Корея, но демократией там никогда не пахло. В России китайский вариант, как говорится, не прокатит. Хотя многие интернет-сайты заблокированы (Грани, Ежедневный журнал, Каспаров, соцсеть LinkedIn, сайты о криптовалютах...), блокировка эта довольно легко обходится любым желающим.

Итак, сети социальные торжествуют, они всемогущи, им ни Российская дума, ни американский президент не страшны. Молодой парень, мусульманин, рожденный в Европе, вдруг режет ножом первых попавшихся ему людей, расстреливает их, взрывает, давит машиной – полиция удрученно сообщает, что он радикализировался в социальных сетях. Через них же приобрел оружие и рецептуру взрывчатки.

Сети оказались проводником радикальных идей, левых, правых, исламистских, гомофобных, антисемитских, конспирологических..., любых. Любовь к лидеру, вождю, богу, дьяволу сочетается с бешеной ненавистью к чужим, не разделяющим твоих взглядов.

И это проблема для общества и властей: задуманные как средство общения, социальные сети превратились в проводника ненависти. Эта ненависть направлена на ... тут каждый может подставить, что хочет. Подставьте свое происхождение, религию, образование, возраст, убеждения, состояние – в любом случае вы окажетесь объектом чьей-то концентрированной ненависти. И тогда для некоторых естественная реакция – самому вступить в сети в группу себе подобных и коллективно ненавидеть всех остальных.

Тут наш читатель может пожать плечами и сказать, что он вообще на все эти сети плюет, он сам по себе, у него есть книги, газеты, журнал «Партнёр», наконец, есть телевизор...

Заблуждение! Вспомните начало пандемии коронавируса и весь прошедший год: никто не остался в стороне, ударило по всем, кого-то убило. Всего один год! То же и с сетями: в историческом смысле они возникли буквально вчера. Социальные сети существуют с 2003 года, большинство взрослых людей большую часть жизни ни с чем подобным не встречалось. А теперешнее поколение молодых людей, примерно до 25-30 лет – это поколение социальных сетей, они не представляют себе жизни без них. Информация, которая им требуется в жизни, большей частью – из сетей.

А пандемия, кстати, резко усилила зависимость людей от интернета и социальных сетей, это подтверждает статистика. За прошедший год число пользователей социальных сетей возросло почти на полмиллиарда. Сегодня в мире 4,2 миллиарда пользователей социальных медиа, это 54% всего земного населения. Для жителей развитых стран – это более 90%. Взгляните на таблицу и найдите в ней себя, вы наверняка живете в городской местности и имеете мобильник, с высокой вероятностью пользуетесь интернетом и социальными сетями. Если нет – вы принадлежите к меньшинству, которое еще и стремительно сокращается.

Дигитальные медиа усилили гнусное явление публичного оскорбления. Особенно это относится к учащейся молодежи, очень многие страдают от сетевого моббинга, включая даже и преподавателей. Сетевая анонимность провоцирует безответственность, наружу, то есть в необъятное сетевое пространство, выплескиваются комплексы, зависть, ущемленность. То, что не осмеливаются сказать в лицо, легко транслируют через Facebook, VK и другие сети.

Различают два варианта публичных оскорблений. HateSpeech(Hassrede, язык вражды) – это удар по целой группе, широко применяется политическими экстремистами, часто производится на фоне и в связи с разными политическими и общественными пертурбациями (выборы президента, пандемия и локдаун, резкий рост цен...). Cybermobbing – удар по отдельным личностям, публичное оскорбление и унижение. Его жертвами становятся, в том числе, известные люди, например, модераторы, инфлюэнсеры, артисты, журналисты, политики.

Исследование в Германии показало, что каждый второй юноша или девушка в возрасте до 19 лет испытали это на себе. Моббинг вообще (увы!) укоренен в молодежной среде, интернет и социальные сети лишь облегчают его распространение.

Итак, государство (Россия, ЕС, США, Иран...) хочет, чтобы ненависть в сети не была направлена на разрушение властной структуры. Этого хотят и демократы, и автократы: социальные сети – это потенциальная угроза. Еще во время «арабской весны» возник термин «революция Фейсбука», нет более эффективного средства агитации и мобилизации, чем социальные сети. Все протестные акции последнего времени (Гонконг, Франция, США, Германия, Россия) управляются и координируются через сети. В Берлине «инакомыслящие» (Qwerdenker) были остановлены на ступенях Рейхстага, в Вашингтоне их единомышленники прорвались в Капитолий.

В Германии контроль за сетями возложен на БКА (Bundeskriminalamt, Федеральное управление уголовной полиции), которое обязано выявлять источники ненависти. Но пока под этот процесс не подведена достаточная законодательная база. Ожидается принятие закона по регулированию деятельности сетей и в Германии, и в ЕС в целом. Ожидается, что сети Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. TikTok и другие будут передавать BKA тысячи и тысячи подозрительных с точки зрения экстремизма и терроризма сетевых сообщений. Помимо этого BKA самостоятельно просматривает интернет в поисках подозрительной информации, для этого применяются специальные программы с искусственным интеллектом, часть такой работы выполняют штатные специалисты. Однако владельцы сетей отнюдь не горят желанием брать на себя эту работу, и нет пока на Западе закона, принуждающего их к сотрудничеству. Они, правда, обязаны удалять отдельные проблематичные сообщения по требованию пользователей.

Очевидно, в ближайшем времени возможно обострение борьбы между государственными органами, отвечающими за безопасность, и социальными сетями, не желающими ущемлять конфиденциальность своих пользователей. Парадокс, что законодатели стран с совершенно противоположными демократическими установками, например Россия и ЕС, оказываются по одну сторону баррикады, а Цукерберг, Дуров и Ко – по другую.

Правоохранители должны получить право преследовать преступников в интернете, а социальные сети – выдавать их, а не укрывать. Постоянная дилемма демократического общества: свобода или безопасность. То же и с эпидемией, по сути та же дилемма: здоровье людей или их свобода.

Вопрос, а где окажемся мы, пользователи социальных сетей? Недавно мы сообщали о проблемах с WhatsApp и о массовом оттоке пользователей в другие сети. Многие, например, уходят в Телеграм Дурова, но и он, вероятно, взамен на розблокировку, пообещал большее сотрудничество с Российским государством, да еще и вводит платные услуги вместо бесплатных. Он же занялся удалением экстремистских телеграмм-каналов. Вопрос в том, кто, где и что считает экстремизмом. В России Навальный – экстремист, а в США Twitter и Facebook фактически записали президента в экстремисты. Мы наблюдаем, как в Германии многие тысяч ковид-диссидентов выступают против мер правительства Меркель, их часто всех скопом относят к экстремистам, а они в свою очередь обвиняют государство в ущемлении свободы слова. Более того, они обращаются в суды за зашитой своих конституционных прав, якобы нарушенных правительством, и зачастую выигрывают.

Вот современный пример на тему, что есть свобода слова, безотносительно интернета и дигитализации. В Петербурге некий профессор публично читал лекции, в которых практически отрицал Холокост. Это вскрылось, хоть и не сильно скрывалось, и профессора всем миром сильно пожурили. А живущий в Германии известный российский журналист наоборот его поддержал, не в смысле отрицания Холокоста, а его право Холокост отрицать. Мы говорим «Свобода слова», пишем это в высшем законе, но как быть, если слово это лживое. Получается – свобода лжи.

Пишущие люди моего поколения отлично помнят монстра по имени «Главлит». Это была советская цензура, без одобрения которой ни одно слово не проникало в печать, разве что в стенгазеты. О дураках, которыми был укомплектован Главлит, Александр Твардовский писал:

«...Тех, как водится, в цензуру –

На повышенный оклад»

Сегодня пишут все, миллиарды, читают их тоже все. А цензуры нет. Свобода слова в социальных сетях превращается во вседозволенность, право лгать защищается законом. Что с этим делать, как бороться –не знает пока никто.

С. Мучник (Дортмунд)

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