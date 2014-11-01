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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Изменения законодательства Германии в марте 2021 года

Строительные пособия для семей с детьми. Программа выплаты таких пособий (Baukindergeld) действовала до конца 2020 года, но в связи с кризисом из-за пандемии ее продлили до 31 марта 2021 года. Внимание! Главное, чтобы до этой даты был оформлен договор покупки (Kaufvertrag) или было получено разрешение на строительство (Baugenehmigung). В таком случае семья может до конца 2023 года подать заявление на выплату пособия (Förderantrag auf das Baukindergeld). Оно будет выплачиваться в течение десяти лет и составит 12 тысяч евро на каждого ребенка (по 1200 евро в год). Пособие безвозвратное.

Новый энергетический лэйбл. Вступают в силу изменения, внесенные в директиву экономической эффективности Европейского Союза (EU-Richtlinie 2010/30/EU). На деле это означает изменения в энергетическом лэйбле (Energieverbrauchskennzeichnung, или EU-Energie-Label), которыми снабжают электробытовую технику. Смысл данного ярлычка состоит в том, чтобы указать потребителю, насколько высоким или низким будет расход электричества при эксплуатации данного устройства. Самый высокий класс эффективности обозначали на лэйбле буквой А и зеленой полоской. Далее, в порядке возрастания расхода, буквы B, C, D с соответствующими цветами: желтым, оранжевым, красным. Путаницу вносят плюсы рядом с буквой А. Это дополнительные градации эффективности. Наименьшее потребление энергии у прибора, помеченного на лэйбле A+++. Но при этом существовали варианты буквы А с двумя плюсами, с одним, либо вовсе без них. Потребитель считает букву А за «безрасходную», тогда как разница в расходе энергии у техники A+++ и просто А значительная!

Чтобы исключить путаницу, плюсы отменяются. Новый энергетический лэйбл содержит семь букв: A, B, C, D, E, F, G и соответствующий набор цветов, с постепенным переходом от зеленого к красному. Этим ясно указывается на снижение класса эффективности (на повышение расхода энергии). Класс А (без плюсов) на старом лэйбле соответствует «желтому» классу D на новом.

С марта новыми лэйблами сопровождаются стиральные машины, сушилки для белья (Waschtrockner), холодильники и морозильники, телевизоры и электронные дисплеи. С сентября 2021 года они появятся также на осветительных приборах.

Больничные по телефону. Март – последний месяц, когда допускается практика получения больничных листов по телефонному звонку во врачебную практику. Данная процедура в порядке исключения введена в случае легких простудных заболеваний. Достаточно сказать врачу о таком расстройстве по телефону, и он оформит больничный. Такова своеобразная защитная мера, чтобы не перегружать врачебные практики в период пандемии. Однако по истечении марта больничный можно будет получить, как и в доковидные времена, только при личной явке к врачу и на основании проведенного обследования.

Льготы владельцам электромобилей. Новых льгот пока не предвидится – но те, что уже действовали, продлеваются на приличный срок. Так, решено, что премия за покупку е-мобиля (Kaufprämie für Elektro-Autos) будет выплачиваться до конца 2025 года. Размер премии, в зависимости от класса машины и особенностей конструкции, – до 9000 евро. Она учитывается при расчете за купленный автомобиль – то есть фактически снижается его цена на размер премии. Часть премиальных средств вносит государство, другую часть – производитель автомобиля.

Еще одно важное решение – срок освобождения электромобилей от налога (Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge). Он установлен до конца 2030 года. А освобождаться будут все новые электромобили с первым допуском к движению (Erstzulassung) до 31 декабря 2025 года. Как явствует из название этой акции, освобождаются от налога только чистые электромобили – то есть приводимые в движение исключительно электричеством. Гибриды (сочетание электрического и топливного привода) сюда не относятся.

Перенастройка поисковой системы Google. Она будет произведена к 31 марта, вследствие чего многие малые предприятия и фирмы могут оказаться «недоступными» для тех, кто размещает в гугле поисковые запросы. Это касается и «простеньких» рабочих сайтов индивидуальных предпринимателей. В чем трудность? После перенастройки Google будет сориентирован на преимущественный поиск мобильных версий интернет-страниц. То есть поиск под смартфоны и планшеты. Страницы со старым веб-дизайном, которые сформированы под запрос со стационарного компьютера (Desktop-PC), будут представлены в самом конце списка находок – на «тысячных», «десятитысячных», а то и на «миллионных» позициях. Ищущий нужные интернет-адреса и сайты до них просто не дойдет, пролистывая длинный список находок, предложенный гуглом. Поскольку сайты малых фирм сформированы в основном под стационарный компьютер и редко обновляются, а уж тем более переделываются, то в гугле они станут труднонаходимыми.

Реформа процедуры взыскания долгов. Инкассо-«преследования» должников будут теперь вестись в более жестких рамках. Таково требование закона, принятого бундестагом. Цель новшества – защита должников от чрезмерно дорогостоящих санкций. Так, закон ограничивает размеры сборов, налагаемых на должников со стороны инкассо-бюро (Inkassokosten). По сложившейся практике, инкассо-бюро истребовали с должников за свое участие суммы, равные долгу, либо даже превышающие его. Теперь, если долг погашается сразу же после первого предупреждения (Abmahnung), плата, взимаемая с должника инкассо-посредником, не должна превышать 50 процентов долга. При незначительных суммах долга (до 50 евро) допустимая плата – от 18 до 36 евро. Кроме того, в первом же предупреждении инкассо-бюро обязано внятно указать, по чьему поручению оно действует, на основании какого договора следует погасить долг и каковы размеры сопутствующих платежей в случае дальнейшей задержки с погашением.

Подготовил Олег Филимонов

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