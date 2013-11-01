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«Партнер» №3 (282) 2021г.

Возрождение эпохи ночных поездов

Заснуть в Берлине – проснуться в Париже

Deutsche Bahn и ещё несколько железнодорожных ведомств соcедних с Германией стран решили возобновить ночные поезда со спальными местами вопреки сопротивлению скептиков и бюрократов.

Несмотря на неоднократные инициативы немецко-французской межпарламентской группы «зелёных» депутатов, министр транспорта ФРГ Андреас Шоер и Deutsche Bahn ещё в январе 2020 года наотрез отказались от введения ночных поездов, обосновав это их нерентабельностью. И действительно, после того, как в 2015-ом Немецкая железная дорога DB AG потеряла в этом сегменте 31 млн евро, ночные поезда были полностью отменены.

Однако под давлением Федерального правительства и защитников окружающей среды, ссылающихся на положительный опыт работы Австрийской железной дороги ÖBB, так окончательно и не покинувшей этот сегмент, Deutsche Bahn решился, наконец, на возобновление услуги. Возможно, ещё и потому, что, находясь на посту председателя ЕС во второй половине 2020-го года, Германия поставила во главу угла своего председательства экологически безопасные виды путешествий.

Короче говоря, на ежегодной «транспортной» конференции, состоявшейся в октябре прошлого года, руководители железнодорожных ведомств Германии, Франции, Австрии и Швейцарии (Рихард Лютц, Жан-Пьер Фарандо, Андреас Маттэ и Винсент Дюкро – мы должны знать имена своих героев) окончательно договорились о возрождении сервиса ночных поездов в общеевропейском масштабе.

«Заснув вечером в Берлине или Мюнхене, проснуться бодрым и отдохнувшим поутру в Париже или Брюсселе – вот смысл нашего дружелюбного и бережливого по отношению к окружающей среде перемещения в пределах Европы, которое будет реализовано в рамках проекта TransEuropExpress (TEE) 2.0», – заявил в начале декабря федеральный министр транспорта Андреас Шоер. Одна из целей проекта, – подчеркнул министр, – это возможность добраться без пересадки от Берлина до Барселоны в течение 13 часов.

В качестве первого шага планируется введение ночных поездов по маршрутам Вена-Мюнхен-Париж и Цюрих-Кёльн-Амстердам, которые стартуют в декабре текущего года. За ними последуют ночные экспрессы Цюрих-Рим (2022) и Цюрих-Барселона (2024), Берлин-Брюссель-Париж (2023) и Гамбург-Базель-Милан (2023). А чуть позже откроются маршруты Амстердам-Гамбург-Копенгаген, Амстердам-Мюнхен-Вена, Амстердам-Берлин-Варшава и Амстердам-Кёльн-Базель-Рим.

Согласно договорённостям, длина маршрута любого TEE-экспресса должна быть не менее 600 км и объединять как минимум два государства. Средняя скорость передвижения – 160, минимальная – 100 км в час. Значительно более высокий уровень комфорта по сравнению с другими поездами, как например с Eurocity, бесплатный WiFi, кондиционирование воздуха и услуга питания – разумеются сами собой.

Одним из экономических препятствий к возрождению ночных поездов является т. н. железнодорожная пошлина (Trassenpreise), которая растёт из года в год. В настоящее время она вполне может превысить 5.000 евро за проезд одного ночного поезда через территорию ФРГ. Аналогичные системы пошлин имеются и в других европейских странах. Чтобы снизить затратную часть предприятий в сегменте ночных поездов, представители почти всех фракций Европарламента ратуют за её полную отмену. Альтернативно предлагается финансировать этот побор из Европейского инвестиционного фонда для борьбы с распространением коронавируса.

Попутно стоит заметить, что возможность перемещения по Европе в горизонтальном положении имеется уже и сегодня. После того как Deutsche Bahn в 2016 году отказался от европейских ночных поездов со спальными вагонами из-за их убыточности, освободившуюся нишу сразу же заняло австрийское железнодорожное предприятие ÖBB, предлагающее сегодня более 20 ночных маршрутов. Таких, например, как Гамбург-Ганновер-Фрайбург-Базель-Цюрих, Дюссельдорф-Франкфурт-Линц-Вена или Мюнхен-Удине-Тревизо-Венеция, по которым имеется возможность путешествовать как в сидячих (Sitzwagen), так и в спальных вагонах (Liege- или Schlafwagen). И более того, билеты можно приобрести даже на портале www.bahn.de. Впрочем, как заметил в интервью еженедельнику Der Spiegel популярный в Германии блогер Себастиан Вилькен (сайт Train Tracks), система бронирования билетов через Deutsche Bahn настолько мудрёная, а стоимость их так высока, что он предпочитает покупать поездки на австрийские ночные поезда на портале самой Австрийской железной дороги.

Однако не только австрийцы, но и некоторые предприимчивые немцы поторопились занять оставленную немецким железнодорожным ведомством нишу. Уже в прошедшем году ALPEN-SYLT-экспресс со спальными вагонами, принадлежащий гамбургскому железнодорожному оператору RDC, регулярно курсировал между австрийскими Альпами и немецким островом Сюльт в Северном море. Также и в текущем году этот экспресс со второй половины мая будет дважды в неделю перевозить пассажиров по старому (Зальцбург-Сюльт) и новому (Констанц-Сюльт) маршрутам.

Для тех же, кто намерен посетить Скандинавию, весьма интересным может стать планируемый в текущем году шведским железнодорожным ведомством Snelltaget маршрут Берлин-Гамбург-Копенгаген-Мальмё-Стокгольм. И это не фантастика, поскольку в прошешем 2020-м спальные вагоны оператора Snelltaget регулярно курсировали от Берлина до Мальмё и обратно. Правда, из-за ограничений в связи с корона-пандемией это сообщение пока что прервано на неопределённое время.

Многие пожилые немцы до сих пор рассказывают ностальгические истории о поездках ночными экспрессами, с которыми у них связаны приятные воспоминания. Что уж говорить о нас, приехавших в Европу из бескрайних просторов бывшего СССР, где мы не раз путешествовали ночными поездами, которые несмотря на «платцкартные неудобства» до сих пор напоминают нам о милых моментах прошлой жизни.

И из глубин памяти всплывает полузабытая песня Андрея Макаревича:

Вагонные споры — последнее дело,

Когда больше нечего пить,

Но поезд идёт, бутыль опустела,

И тянет поговорить...

Эдуард Мармер (Ганновер)

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