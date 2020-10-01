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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Коронавирус
«Партнер» №3 (282) 2021г.

Что случилось с вакциной от AstraZeneca

Пока в Германии сделали прививку от коронавируса около 4% всех жителей. С одной стороны, это объясняется нехваткой вакцин, а с другой – недоверием людей к имеющимся препаратам.

Сообщения о невысокой готовности к вакцинации против SARS-CoV-2 поступают из многих федеральных земель. Это касается всех трех вакцин, одобренных в ЕС. Особенно неохотно прививаются препаратом от AstraZeneca, По данным Института Р. Коха, из имеющегося в наличии запаса этой вакцины лишь 11% были использованы. Частично такая ситуация создалась из-за того, что Stiko рекомендует этот препарат исключительно для людей до 65 лет. Кроме того, после прививки вакциной от AstraZeneca в ряде случаев наблюдались побочные эффекты.

 

Так, в Дортмунде после вакцинации около 25 % пожарных не вышли на работу из-за побочных эффектов. В одной из клиник Брауншвайга таких случаев оказалось 42% из общего количества вакцинированных.

Это сразу стало предметом обсуждения многих СМИ и послужило дополнительным фактором недоверия к вакцине. В ряде медицинских учреждений сотрудники категорически отказываются от прививок препаратом AstraZeneca.

 

То, что после прививки могут возникнуть побочные эффекты, ни для кого не секрет. Это нормальная реакция организма, которая показывает, что препарат действует. За всю историю вакцинации от различных заболеваний ещё никогда прививки не делали всем сотрудникам одного учреждения одновременно. Если бы руководство учреждений установило определенный график прививок, то массового невыхода сотрудников на работу после вакцинации можно было бы избежать.

К середине февраля в Германии было проведено 3,8 млн прививок вакциной Biontech / Pfizer, почти 87 тыс. – вакциной Moderna и около 31 тыс. – вакциной AstraZeneca.

 

Из 7.690 зарегистрированных случаев побочных эффектов 94% приходятся на препарат Biontech / Pfizer, 2,35% – на Moderna, 0,3% – на AstraZeneca, в остальных случаях производитель не установлен.

Нежелание прививаться связано с тем, что вакцина AstraZeneca менее эффективна, чем Moderna и Biontech / Pfitzer, но вакцины против гриппа имеют эффективность 60%, и это никого не смущает.

 

Новые исследования Оксфордского университета показали, что вакцина работает лучше, если вакцинация проводится с интервалом не менее 12 недель. Кроме того, вакцина AstraZenca очень хорошо защищает от тяжелого течения болезни.

Необоснованными считает опасения по поводу препарата AstraZeneca вирусолог К. Дростен, а депутат от FDP К. Лаутербах (K. Lauterbach) заявил, что сделает прививку вакциной от AstraZeneca.

Как сказал Альберт Швейцер, «Личный пример – не просто лучший метод убеждения, а единственный».

 

А. Иванов (Дортмунд)

 

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