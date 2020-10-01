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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Коронавирус
«Партнер» №3 (282) 2021г.

Гипертония может осложнить течение COVID-19

Почти каждый третий взрослый житель Германии имеет высокое кровяное давление –  и многие об этом иногда даже не догадываются. Группа ученых из 16 немецких университетских больниц и исследовательских институтов (Шарите Берлин, Университетская клиника Лейпцига и др.), изучив клинические данные и результаты лабораторных исследований, установила, что гипертония является фактором риска и усугубляет течение заболевания COVID-19. Оказалось, что в иммунных клетках участников исследования с повышенным артериальным давлением наблюдались более выраженные воспалительные реакции, чем у участников с нормальными значениями давления, а гипертоники оказались более восприимчивы к тяжелым респираторным инфекциям. Это приводит к чрезмерной реакции иммунной системы и способствует особенно серьезному течению заболевания COVID-19 и может иметь фатальные последствия.

 

Но есть и хорошие новости. При сравнении участников, принимавших лекарства от высокого кровяного давления, и тех, кто не принимал никаких лекарств, была очевидна явная разница. Лекарственное лечение высокого кровяного давления значительно снижает риск заболевания.

Так как число участников исследования было недостаточно большим, сравнить действие конкретных препаратов с точки зрения их эффективности против COVID-19 пока не удалось.

 

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что пренебрегать лекарствами против гипертонии или принимать их по своему усмотрению ни в коем случае нельзя, так как это может не только привести к сердечным приступам, инсультам и почечной недостаточности, но и стать одним из фактором риска тяжелого течения COVID-19.

 

По данным Института Роберта Коха, около 9,4 миллиона смертей во всем мире вызваны высоким кровяным давлением (гипертонией). Наиболее важными факторами риска высокого кровяного давления являются недостаток физических нагрузок, ожирение, нездоровое питание, стресс и повышенное употребление алкоголя.

 

А. Иванов (Дортмунд)

 

Читайтетакже:

  1. До и после. Осложнения после CoViD-19.  Журнал «Партнёр», № 11 / 2020. Автор А. Иванов
  2. «Спрятанная» гипертония – как ее распознать?  Журнал «Партнёр», № 8 / 2019. Автор Е. Шлегель

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