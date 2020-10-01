Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Ковид-мутанты и вакцины

В прошлом году в наш лексикон прочно вошли такие слова, как коронавирус, пандемия и локдаун. С началом 2021 года к этим словам добавилось ещё одно слово – мутация, без которого теперь не обходится ни одно новостное сообщение. Произошло оно от латинского mutatio – изменение, перемена.

Применительно к нынешней ситуации речь идет об изменении коронавируса.

При размножении вирусу не удается создать точную копию самого себя. И хотя его «детки» генетически схожи с «родителем», имеют все его наследственные признаки, но, как и любое потомство, меняются – мутируют. Это происходит постоянно под действием факторов внешней и внутренней среды. Генетическую ветвь вируса, которая отличается одной или несколькими мутациями от «родителя», называют «штаммом». Разница может составлять лишь одну долю процента от всего генома, но каждая новая последовательность РНК может положить начало новой ветви вируса, то есть новому штамму.

Сотрудники агентства Reuters, проанализировав базу данных «Глобальной инициативы по обмену всеми данными о гриппе (GISAID)», выявили тысячи изменений в геноме коронавируса. Многие из них безвредны, но когда и каким образом мутация может привести к появлению штамма вируса, который будет более передаваемым или непроницаемым для разработанных вакцин, практически невозможно. Сейчас установлено, что мутации привели к возникновению как минимум семи штаммов вируса.

Обычно наш организм сам защищает себя от вирусов. Делает он это с помощью антител, которые помогают победить возбудителя инфекции и приобрести иммунитет. Но если возбудитель мутировал, а имеющиеся в организме антитела «настроены» на борьбу со старой разновидностью вируса, то их эффективность заметно снижается. Так происходит, например, с вирусом гриппа. Организм выработал антитела к тому виду гриппа, которым мы переболели в прошлый раз, но у него на вооружении нет антител к изменившемуся варианту.

Не всегда мутация вируса становится опаснее, бывает, что после мутации вирус становится не таким агрессивным.

Известно, что вирус SARS-CoV-2 мутирует значительно медленнее, чем вирус иммунодефицита человека (HIV), и реже, чем некоторые вирусы сезонного гриппа.

Сейчас внимание специалистов приковано к трем мутантам коронавируса: британскому, южноафриканскому и бразильскому.

О британской мутации стало известно в середине декабря 2020 года, то есть спустя почти год после начала распространения уже привычного вида.

Первоначальные исследования, проведенные британскими исследователями, показали, что штамм коронавируса, обнаруженный в Англии, распространяется на 70% быстрее, чем обычный COVID-19, но не вызывает более тяжелого течения болезни и не является более смертельным, чем его предшественники.

Два других мутанта также вызывают серьезное беспокойство у медиков. Они тоже более контагиозные, чем предыдущий вирус, и могут легче заразить вакцинированных и выздоравливающих людей.

По данным Института Роберта Коха (RKI), в феврале почти 12% заболеваний во многих федеральных землях были вызваны именно британской мутацией. Что касается южноафриканского и бразильского мутантов, то пока зарегистрированы единичные случаи заболевания.

В Германии появление британского мутанта совпало с началом вакцинации. В третьей декаде декабря 2020 года в одном доме престарелых под Оснабрюком была сделана повторная прививка препаратом BioNTech / Pfizer. А в начале февраля 2021 года у нескольких жителей этого дома был обнаружен британский мутант, но болезнь протекала в легкой форме. Это говорит о том, что вакцина сработала.

Лабораторные исследования показали также эффективность вакцин BioNTech / Pfizer и Moderna против британского и южноафриканского вариантов. Пока неизвестно, защищают ли эти вакцины также от бразильской мутации.

Но даже если вирус мутирует настолько сильно, что придется под него настраивать или создавать новые вакцины, то технология вакцин BioNTech / Pfizer и Moderna позволяет откорректировать их под эти изменения в короткие сроки. Специалисты говорят, что на это уйдет примерно 6 недель. По утверждению руководства Института Пола Эрлиха (PEI), одобрение тоже не займет много времени.

Что касается вакцины AstraZeneca, то её эффективность против британского мутанта составляет 75%, а против южноафриканского – значительно ниже. Сейчас в AstraZeneca ведутся работы по созданию нового поколение вакцин, которые должны лучше защищать от мутаций.

А пока Ведомство федерального канцлера, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением более опасных мутаций коронавируса, настояло на продлении жесткого локдауна.

А. Иванов (Дортмунд)

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