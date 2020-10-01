Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №3 (282) 2021г.

Места с повышенным риском заражения

Или Куда не надо ходить

Итоги исследования, проведенного недавно Берлинским Техническим университетом, и некоторые Lockdown-мероприятия, введённые правительством Ангелы Меркель, как-то не очень соответствуют друг другу. И это мягко сказано.

На первый взгляд кажется, ну что может быть проще, чем выяснить, в каких именно местах люди чаще всего могут подхватить коронавирус.

При получении положительного теста сотрудники отделов здравоохранения (Gesundheitsamt) должны переговорить с каждым инфицированным и занести его перемещения в пространстве за последние несколько дней в специальный банк данных. Затем с помощью программного обеспечения останется лишь проанализировать перемещения десятков тысяч инфицированных и выявить точки их пересечений. Если в результате выяснится, что эти люди наиболее часто пересекались, например, в ресторанах или в парикмахерских, то именно эти пункты надо объявить главными рассадниками коронавируса, или т.н. Superspreader, и закрыть их на определённое время. Если же рестораны и парикмахерские таковыми не являются, то зачем же тогда их закрывать?

К сожалению, проведение такого рода исследований сегодня затруднительно. Именно поэтому, – подчеркнул в недавнем интервью Augsburger Allgemeine один из ведущих в Германии специалистов по статистике профессор Фрайбургского университета Герт Антес, – «мы до сих пор не имеем ни малейшего представления о том, как распространяется инфекция». За прошедший год политики и чиновники так и не удосужились реорганизовать работу отделов здравоохранения, которые не только не располагают соответствующей техникой и персоналом для сбора и обработки информации, но и вдобавок имеют различные подходы к сбору статистических данных и не стыкующиеся между собой системы их обработки.

Поэтому, например, в Баварии в 83% случаев заражения SARS-CoV-2, – подчёркивает депутат земельного парламента от Партии «Зелёных» Макс Дайзенхофер, – невозможно определить, где именно инфицированный подхватил «ковид-заразу». После анализа оставшихся 17% выяснилось, что каждый четвёртый инфицированный поймал его в своём домашнем окружении (im eigenen Haushalt), каждый пятый – в домах для немощных и престарелых (in Alten- und Pflegeheimen), каждый десятый – на рабочем месте.

О том, что в Германии нет заслуживающих доверия данных о наиболее распространённых местах заражения, рассказал в своём недавнем интервью еженедельнику Die Zeit также профессор Берлинского университета Дирк Брокманн. При этом он подчёркивает, что весьма достоверную информацию можно выудить из многочисленных американских исследований, одно из которых базируется на спутниковой системе навигации GPS, предоставляющей весьма точные персональные данные о местонахождении того или иного человека. Благодаря этому удалось установить, что самыми опасными рассадниками коронавируса в США являются кафе и рестораны в больших городах и массовые мероприятия. А вот в Нью-Йорке в список Superspreader‘ов попали также и продуктовые магазины.

Невольно хочется спросить, почему, в отличие от нас, американцы располагают такой базой данных? По той простой причине, – продолжает профессор Брокманн, – что данные о местонахождении абонентов, имеющиеся в распоряжении немецких операторов сотовой связи, таких, например, как Deutsche Telekom или Telefónica, благодаря которым можно было бы прояснить перемещения клиентов этих компаний в пространстве, нельзя анализировать, поскольку это запрещено или ограничено нашими законами защиты персональных данных (Datenschutzgesetze).

На недавней встрече руководителей федеральных земель с Ангелой Меркель говорили в том числе и о введении более значительных ограничений в общественном транспорте. Разве в этом есть смысл, если невозможно доказать, что именно автобусы и трамваи являются рассадниками вируса? – спрашивает еженедельник Die Zeit.

Пожалуй, эти ограничения всё-таки имеют смысл, – отвечает профессор Брокманн. – Уже давно известно, что SARS-CoV-2 наиболее стремительно распространяется в закрытых и редко проветриваемых помещениях при большом скоплении людей, находящихся там длительное время. Вот именно поэтому автобусы, электрички и вагоны подземки (U-Bahn) могут быть рассадниками инфекции. Впрочем, комнаты ожидания (Wartezimmer) в медицинских праксисах также попадают в категорию опасных зон.

В завершение стоит заметить, что в середине февраля сотрудники Берлинского Технического университета опубликовали итоги своего собственного исследования, где для различных закрытsх помещений подсчитан риск заражения (R-Wert – сколько человек может потенциально заразить один инфицированный). Выдержку из этого опуса, опубликованную в газете Tagesspiegel, мы охотно представляем нашим читателям.

Глядя на приведенную таблицу, напрашивается вопрос о том, почему закрыты театры и музеи, а работодатели в подавляющем большинстве продолжают эксплуатировать своих сотрудников в бюро, игнорируя призывы правительства о введении работы на удалёнке (Homeoffice).

Помещение R-Wert Школа (старшие классы) при 100% заполнении БЕЗ маски 11,50 Бюро с несколькими сотрудниками при 50% заполнении БЕЗ маски 8,00 Фитнес-студия при 50% заполнении БЕЗ маски 3,40 Школа (старшие классы) при 50% заполнении и наличии маски 2,90 Ресторан при 50% заполнении 2,30 Бюро с несколькими сотрудниками при 20% заполнении и наличии маски 1,60 Поезд или автобус дальнего следования в течение 3 часов при 50% заполнении и наличии маски 1,50 Фитнес-студия при 30% заполнении БЕЗ маски 1,40 Ресторан при 25% заполнении 1,10 Супермаркет при наличии маски 1,00 Общественный транспорт при наличии маски 0,80 Дамская парикмахерская при наличии маски 0,60 Театры и музеи при 30% заполнении и наличии маски 0,50













Эдуард Мармер (Ганновер)

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