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«Партнер» №4 (283) 2021г.

Европейские новости, апрель 2021

Си Цзиньпин: мы мирные люди, но наш бронепоезд…

Китай всё больше вступает на путь конфронтации: напряженность в отношениях с США и Тайванем, пограничные конфликты с Индией, споры из-за островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Глава государства и партии Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) призвал военных быть постоянно готовыми к действиям перед лицом, по его выражению, «нестабильности и неопределенности». На встрече с военными в Пекине Си Цзиньпин призвал их «всегда быть готовы к реагированию на самые разные сложные и трудные ситуации». «Речь идет о создании высококлассного стратегического сдерживающего фактора», – пояснил председатель Си, – Народно-освободительная армия должна решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны. Военное развитие должно стимулироваться инновациями».

Си Цзиньпин заявил, что новый пятилетний план на 2021-2025 годы является надежной базой для укрепления национальной обороны и вооруженных сил. Это включает резкое увеличение военных расходов на 6,8 процента.

От тюрьмы и от сумы…

Впервые в истории Пятой республики экс-президент Франции приговорен к реальному сроку тюремного заключения. Парижский суд признал Николя Саркози (Nicolas Sarkozy) виновным по делу о коррупции и попытке подкупа судьи. Суд посчитал доказанными его попытки получить информацию о своих делах от судьи кассационного суда Жильбера Азибера (Gilbert Azibert). Переговоры велись с «левых» мобильных телефонов и с участием адвоката Саркози Тьерри Эрцога (Thierry Herzog). Судье было обещано повышение, которого он, правда, так и не дождался.

Это дело – первое из кучи обвинений в отношении экс-президента, дошедшее до суда, но, похоже, совсем не последнее. Очень скоро будут разбирательства по делу о перерасходе средств на избирательную кампанию 2012 года, следствие из-за консалтинговых услуг, которые экс-президент оказывал российской страховой компании «РЕСО-Гарантия», да и дело о причастности бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи (Muammar al-Gaddafi) к избирательной кампании Саркози еще не положено под сукно…

В католицизме – «бунт на корабле»

Конгрегация доктрины веры Ватикана объявила, что католическая церковь не уполномочена благословлять гомосексуальные отношения. Эта концепция вызвала протесты церковников в разных странах.

В частности, австрийская Pfarrer-Initiative выразила протест против утверждения, что «однополые любящие пары не являются частью божественного плана». Более трехсот римско-католических пасторов в Австрии хотят игнорировать запрет Ватикан и продолжать благословлять гомосексуалистов. «Современное богословие устанавливает эту ответственную практику», – говорится в заявлении Pfarrer-Initiative.

В Германии с аналогичным протестом выступил Ruhrbischof Франц-Йозеф Овербек (Franz-Josef Overbeck), который высказался за «серьезную и широкую переоценку гомосексуализма» со стороны католической церкви.

Как вакцина лишила иммунитета

Когда год назад Игор Матович (Igor Matovič) стал премьер-министром Словакии, его предшественник, Петер Пеллегрини (Peter Pellegrini), высказался так: «У него хороший маркетинг, но маркетинг только помогает прийти к власти, его недостаточно для управления страной». Сам о себе Матович сказал так: «У меня есть один недостаток – люди часто считают меня дураком или шутом. Но и в этом есть свои плюсы».

Сейчас Матович выкинул такую штуку: закупил вакцину Спутник V, не дожидаясь ее регистрации в ЕС и, главное, не согласовывая этот шаг с президентом страны Зузанной Чапутовой (Zuzana Čaputová) и партнерами по коалиции.

Моментально грянул правительственный кризис. Уже полетела первая голова: ушел в отставку министр здравоохранения Марек Крайчи (Marek Krajci), но этим, похоже, дело не окончится: лидеры двух из четырех партий, входящих в коалицию, грозят распадом коалиции.

Попутно словацкий премьер разжег еще один скандал. На вопрос, как он будет рассчитываться с Россией за вакцину, Матович ответил в своем шутовском стиле: пусть заберут себе Закарпатскую Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу отдать России несколько регионов Словакии, главе словацкого МИД Ивану Корчоку (Ivan Korčok) пришлось извиняться за своего премьера.

RKI с мрачным прогнозом на пасхальную неделю

Институт Роберта Коха прогнозирует, что количество новых инфекций в течение недели после Пасхи будет больше, чем в период Рождества. «Экстраполяция тенденций показывает, что количество случаев, превышающих уровень Рождества, следует ожидать, начиная с 14-той недели», – говорится в отчете Института. 14-я календарная неделя начинается 5 апреля, в пасхальный понедельник.

Руководитель RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler) предупредил о третьей волне пандемии. «Мы должны предотвратить повторный взрыв числа инфицированных», – сказал он.

По прогнозам Вилера, если кампания вакцинации в Германии пройдет согласно планам, к осени 80 процентов населения смогут стать невосприимчивыми к вирусу.

Великобритания больше не остров?

В нашем сознании Соединенное королевство – это островное государство. «Острова» и «континентальная Европа» – так говорится испокон веку. Но вот грянул брекзит, и, в числе прочих проблем, он создал такую: между «континентальной Европой» и «островами» появилась … сухопутная граница! Эта граница – между самостоятельным государством Ирландия и частью Великобритании, Северной Ирландией, – один из узлов противоречий в соглашении о брекзите, который включает особый протокол по правилам торговли на острове Ирландия, по которому Северная Ирландия оставалась частью единого европейского рынка товаров.

Переходный этап, предусматривающий так называемый умеренный контроль проверки товаров, должен был продолжаться до конца марта. Однако в этой «буферной зоне» что-то пошло не так, в Северной Ирландии стали ощущаться перебои с поставками, и полки в супермаркетах периодически пустовали, причем из-за приостановки поставок из Великобритании.

Правительство Бориса Джонсона (Boris Johnson) приняло решение в одностороннем порядке продлить льготный период проверки товаров, перемещающихся между Северной Ирландией и остальными частями Великобритании, до октября. «Континентальная Европа», понятно, не пришла в восторг от манеры британцев принимать несогласованные с ЕС решения. Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Великобритании за нарушение международного права.

В официальном письме говорится: «Уже второй раз за последние полгода правительство Великобритании нарушает международное право». Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) заявил: «Односторонние решения и нарушение международного права со стороны Британии подрывают доверие между нами. Великобритания должна надлежащим образом реализовать договоренности, если мы хотим достичь наших целей. Поэтому сегодня мы начинаем юридическую процедуру. Я надеюсь, что благодаря сотрудничеству, прагматичному и конструктивному духу, который до сих пор господствовал в нашей работе над имплементацией соглашения о Brexit, мы можем решить эти вопросы.»

Собственно, Борис Джонсон, принимая решение о продлении переходного периода, уже предпринял попытку дать ему приемлемое обоснование. Он назвал такое продление сугубо техническим решением, которое вызвано исключительно благими намерениями: «Мы лишь пытаемся разобраться с некоторыми временными и техническими мерами, которые мы считаем разумными, но, конечно, мы ждем с нетерпением обсуждений с нашими европейскими друзьями. И посмотрим, куда это нас приведет».

Но у ЕС свой взгляд на то, куда заводит дорога, устланная благими намерениями. «ЕС и Великобритания вместе согласовали протокол. Мы также вместе обязаны выполнять его», – таков лейтмотив официального письма Еврокомиссии.