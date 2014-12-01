Анонсы aпрельского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



В Германии грядет «Зеленая волна»?

Решительный подъем зеленых производит сильное впечатление. Почти наверняка они войдут в следующее правительство. Результаты социал-демократов, Левых и FDP вряд ли удивят. Очевидно, что просядет в сравнении с 2016-м годом и результат AfD. Громкими политическими скандалами, связанными с CDU, отметился прошедший месяц. Масочные аферы снесли флер чистоты и неподкупности с конкретных политиков и ровным слоем легли на весь CDU, вернув его на те же позиции, на которых он стоял до пандемии. Через полгода выборы, и мы узнаем, кто чего достигнет в стремлении к власти, какая коалиция поведет нас за собой и кто займет главный кабинет в стране. А. Кротов Читать далее >>



Германию ждет ускорение вакцинации и экономический подъем

Первые три месяца 2021 года не стали переломными в борьбе с пандемией и прервали восстановление экономики ФРГ. Но теперь у населения страны и бизнеса есть весомые причины для оптимизма. Нынешний год будет лучше, чем пока кажется. Устойчивый рост немецкой экономике обеспечат по меньшей мере пять факторов: быстрая вакцинация, благоприятная ситуация для экспорта, бум потребления, наступление теплого времени года, отложенный спроси, наконец, внутренний туризм… Курс Консалтинг Читать далее >>

Ненасильственное сопротивление – знак эпохи

Вокруг термина «ненасильственное сопротивление» снова идут жаркие споры – можно ли к нему причислять локальные мирные протесты, мирные демонстрации против фальсификации выборов или иных противозаконных действий власти; гражданское неповиновение, которое предполагает и отказ от должностей в системе власти, и отказ от армейского призыва... «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь», – утверждал Махатма Ганди. Да, в Индии ненасильственное сопротивление привело к смене власти. Но произойдет ли так же в Белоруссии, России, Мьянме? Е. Кочанов Читать далее >>



«Европа загнивает, Россия отцепляет вагон»



Известный российский режиссер Константин Богомолова опубликовал манифест «Похищение Европы 2,0» Он стал новым предметом для жарких дискуссий. Богомолов боится засилья так называемой «новой этики», считает движения «Me too» и BLM слишком агрессивными, полагает, что Европа и в целом Запад в стремлении к искоренению насилия и неравноправия «игнорирует сложность человека». И предлагает России «отцепить свой вагон». В этой критике Запада есть зерно рациональности, по крайней мере, для дискуссии. Такая дискуссия возможна в стране, где есть нормальная политическая жизнь, общественная дискуссия, реальные, а не номинальные партии, действительно представляющие разные группы населения. Но разве таковой является современная Россия? Е. Зеликова Читать далее >>



Налоговая декларация за 2020 год

Финансовая помощь, полученная в прошлом году из-за приостановленной в локдаун трудовой деятельности, теперь оборачивается другой стороной. Эти деньги необходимо указать в доходной части налоговой декларации за 2020 год. Не исключено, что они повлияют на размер перерассчитанных налогов. С другой стороны, вводится дополнительная налоговая льгота (Homeoffice-Pauschale) для тех, кто из-за короны вынужден работать дома. Казалось бы, спешки нет. Но эксперты советуют начинать заполнять декларацию пораньше. Во-первых, потому что время все равно пролетит быстро. Во-вторых, из-за очевидных особенностей прошлого года содержание декларации, скорей всего, будет необычным... О. Филимонов Читать далее >>

Пенсия за иностранный трудовой стаж для еврейских переселенцев



Как известно, Германия по политическим мотивам платит пенсии за иностранный трудовой стаж немецким поздним переселенцам. Средства для этого изымаются из Федерального бюджета. Общественность давно дискутирует о возможности выплаты пенсий за иностранный трудовой стаж также еврейским переселенцам. Авторы законодательной инициативы предлагают три варианта реализации этого предложения: создание специального фонда, заключение социального соглашения со страной исхода, включение еврейских переселенцев в сферу действия Закона о пенсии за иностранный трудовой стаж (Fremdrentengesetz)... Т. Пуэ Читать далее >>



Коронавирус – навсегда?

Пессимисты считают, что не следует надеяться на то, что пандемия закончится к концу 2021 года, так как мутанты коронавируса более заразны, чем сам вирус. Оптимисты полагают, что если к лету большинство людей из группы с высокой степенью риска будут вакцинированы, то к концу года пандемия может закончиться. Однако совсем искоренить инфекцию вряд ли получится, несмотря на различные вакцины. Почти 90% вирусологов-иммунологов, работающих над коронавирусом. полагают, что коронавирус со временем станет эндемическим, то есть он будет продолжать циркулировать в течение многих лет в определенных частях мира.

А. Иванов Читать далее >>



Дистанционное обучение – «казнить нельзя помиловать»

Второй год школьники учатся в основном дистанционно. На первый взгляд, идея выглядела не так уж плохо – дескать, родители присмотрят за своим собственным ребенком как минимум не хуже школьного учителя, проследят за выполнением заданий, если нужно – объяснят непонятное и так далее. Но на практике все оказалось куда менее радужно, а потом пандемия затянулась и принесла еще более серьезные отдаленные последствия. Мамам и папам отчаянно не хватает учительских знаний и навыков, а часто терпения, сил и времени. В итоге родители нервничают, дети плачут, а результаты тестов ползут вниз... Е. Чернявская Читать далее >>



Какое будущее ждет Клабхаус?

Воображению создателей социальных сетей нет предела. Но запросы разных сетевых пользователей настолько разнообразны, что появляются всё новые и новые социальные сети. Самая последняя из них – Clubhause (Клабхаус). Отличия от остальных – это только аудио, ни видео, ни фото, ни текста. Пока существует как приложение (App) только для пользователей iOs, то есть Apple. А если позволить это может себе не каждый, уже тут просматривается некая элитарность. Казалось бы, приложение с ограниченной только до аудио функциональностью на фоне других неинтересно. Но оказалось, что всё наоборот, он весьма востребован… С. Мучник Читать далее >>



Ода водороду

В Европе идут испытания речного транспортного корабля на водороде. В подводном флоте водородная технология уже давно успешно внедрена. Лучшая в мире неатомная подводная лодка, немецкая U 212A, оснащена топливными элементами на водороде. Уже созданы серийные водородные автомобили, например, Toyota Mirai, Toyota FCHV-odv, Mercedes F-Cell, Hyundai Nexo. В авиация по той же схеме планируется создавать водородные самолеты. Специалисты Airbus планируют внедрение их на линиях средней протяженности в 2035 году. Будучи прекрасным горючим, водород может как таковой заменить бензин в двигателе. Попытки создать экологически чистый двигатель на водороде велись издавна, но пока не завершились успехом... С. Мучник Читать далее >>



Китайский сценарий будущего

Китайцы использовали метод кредитного рейтинга в качестве инструмента социальной дисциплины. Поначалу Система проявляет себя в мягкой форме. То есть граждане с более высоким социальным рейтингом получают скидки и привилегии вроде возможности получить люксовый номер в отеле или бесплатный Wi-Fi. Если они продолжают хорошо себя вести: например, пользуются общественным транспортом, а не создают пробки на дороге, или жалуются на антиобщественное поведение соседей, то получают дополнительные бонусы – возможность снять квартиру без залога или отдать ребенка в элитную школу. Система социального кредита в китайском варианте неизбежно приводит к подавлению инициативы, которая заменяется стремлением выполнить указания... Ю. Одессер Читать далее >>



Наш человек в Париже

Жорж Шарпак – выдающийся французский физик, лауреат Нобелевской премии, которую он получил за создание детектора частиц, увеличившего скорость сбора информации в миллионы раз. Более 30 лет он проработал в Европейском центре по ядерным исследованиям в Женеве. Родился Шарпак в польском местечке Дубровица (сейчас – Ровеская область Украины). В детстве несколько лет прожил в Палестине, во время войны был в рядах борцов Сопротивления, чудом уцелел в концлагере Дахау. Был членом компартии, но вышел из нее еще в 1956 году. Будучи зредым ученым, сотрудничал с советскими физиками... Г. Калихман Читать далее>>



«Красная Москва»

Bокруг создания самых знаменитых советских духов «Красная Москва» было множество легенд. В 1913 году к 300-летию дома Романовых товарищество «Брокар и К°» выпустилo духи «Любимый букет императрицы» – подарок вдовствующей императрице Марии Федоровне. Эти духи и стали позднее советским хитом «Красная Москва». В 1917 году владелец фирмы Генрих Брокар уехал во Францию, но фабрика выжила. «Брокар и К°» именовалось сначала Замоскворецким парфюмерно-мыловаренным комбинатом № 5, а потом и вовсе поэтическим названием – трест «Жиркость»...

О. Нахт Читать далее >>



Время читать. Роман о девушке, попавшей в спецприемник

Событием года Названа книга пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Вопреки всем ожиданиям, политики в этой книге нет. Или почти нет. И как бы вы ни относились к Алексею Навальному и его команде и чего бы в связи с этим ни ожидали от книги его пресс-секретаря, роман Киры про другое. И к тому же это очень качественная литература. Скажу даже так: такого у нас в литературе еще не было. «Очень своевременная книга, – сказал о ней Борис Акунин, пародируя известный отзыв о романе «Мать» Горького. – Но написано это куда живее, чем у Горького!»...

Н.Ухова Читать далее>>



Великие реформы

В один из тёплых дней весны 1861 года русская история разделилась на «до» и «после»: государь и император Всероссийский Александр II, царь Польский, великий князь Финляндский, высочайшим манифестом даровал свободу крестьянству своей необъятной державы. Решение, давшееся с трудом, вызревало пять десятилетий — со времени победы над Наполеоном. Его последствия едва умещаются в одной фразе: освобождение миллионов людей от личной зависимости, ослабление существовавших веками сословных перегородок, быстрый демографический рост, перенаселение, кризис на селе, ожесточение крестьян, подъем революционного движения, появление народничества, «охота» на царя и выстрелы в него, контрреформы, переезды, переделы, мятежи, амнистии, тайные общества и бурный экономический рост, складывание основ правового государства, дарование гражданских прав, дыхание революции... Шансы загубленные и шансы использованные. Новая эра накала страстей, политических поворотов, взаимных обвинений, противоречий и споров, цензуры и ответной пропаганды.

С. Шпигель

Читать далее>>

