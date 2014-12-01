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Анонсы aпрельского номера журнала «Партнёр»
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Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра».
Коротко о главном
Редакция журнала «Партнёр»
|В Германии грядет «Зеленая волна»?
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Решительный подъем зеленых производит сильное впечатление. Почти наверняка они войдут в следующее правительство. Результаты социал-демократов, Левых и FDP вряд ли удивят. Очевидно, что просядет в сравнении с 2016-м годом и результат AfD. Громкими политическими скандалами, связанными с CDU, отметился прошедший месяц. Масочные аферы снесли флер чистоты и неподкупности с конкретных политиков и ровным слоем легли на весь CDU, вернув его на те же позиции, на которых он стоял до пандемии. Через полгода выборы, и мы узнаем, кто чего достигнет в стремлении к власти, какая коалиция поведет нас за собой и кто займет главный кабинет в стране.
А. Кротов
|Германию ждет ускорение вакцинации и экономический подъем
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Первые три месяца 2021 года не стали переломными в борьбе с пандемией и прервали восстановление экономики ФРГ. Но теперь у населения страны и бизнеса есть весомые причины для оптимизма. Нынешний год будет лучше, чем пока кажется. Устойчивый рост немецкой экономике обеспечат по меньшей мере пять факторов: быстрая вакцинация, благоприятная ситуация для экспорта, бум потребления, наступление теплого времени года, отложенный спроси, наконец, внутренний туризм…
Курс Консалтинг
|Ненасильственное сопротивление – знак эпохи
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Вокруг термина «ненасильственное сопротивление» снова идут жаркие споры – можно ли к нему причислять локальные мирные протесты, мирные демонстрации против фальсификации выборов или иных противозаконных действий власти; гражданское неповиновение, которое предполагает и отказ от должностей в системе власти, и отказ от армейского призыва... «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются с тобой, а потом ты побеждаешь», – утверждал Махатма Ганди. Да, в Индии ненасильственное сопротивление привело к смене власти. Но произойдет ли так же в Белоруссии, России, Мьянме?
Е. Кочанов
|«Европа загнивает, Россия отцепляет вагон»
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Известный российский режиссер Константин Богомолова опубликовал манифест «Похищение Европы 2,0» Он стал новым предметом для жарких дискуссий. Богомолов боится засилья так называемой «новой этики», считает движения «Me too» и BLM слишком агрессивными, полагает, что Европа и в целом Запад в стремлении к искоренению насилия и неравноправия «игнорирует сложность человека». И предлагает России «отцепить свой вагон». В этой критике Запада есть зерно рациональности, по крайней мере, для дискуссии. Такая дискуссия возможна в стране, где есть нормальная политическая жизнь, общественная дискуссия, реальные, а не номинальные партии, действительно представляющие разные группы населения. Но разве таковой является современная Россия?
Е. Зеликова
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|Налоговая декларация за 2020 год
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Финансовая помощь, полученная в прошлом году из-за приостановленной в локдаун трудовой деятельности, теперь оборачивается другой стороной. Эти деньги необходимо указать в доходной части налоговой декларации за 2020 год. Не исключено, что они повлияют на размер перерассчитанных налогов. С другой стороны, вводится дополнительная налоговая льгота (Homeoffice-Pauschale) для тех, кто из-за короны вынужден работать дома. Казалось бы, спешки нет. Но эксперты советуют начинать заполнять декларацию пораньше. Во-первых, потому что время все равно пролетит быстро. Во-вторых, из-за очевидных особенностей прошлого года содержание декларации, скорей всего, будет необычным...
О. Филимонов
|Пенсия за иностранный трудовой стаж для еврейских переселенцев
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Как известно, Германия по политическим мотивам платит пенсии за иностранный трудовой стаж немецким поздним переселенцам. Средства для этого изымаются из Федерального бюджета. Общественность давно дискутирует о возможности выплаты пенсий за иностранный трудовой стаж также еврейским переселенцам. Авторы законодательной инициативы предлагают три варианта реализации этого предложения: создание специального фонда, заключение социального соглашения со страной исхода, включение еврейских переселенцев в сферу действия Закона о пенсии за иностранный трудовой стаж (Fremdrentengesetz)...
Т. Пуэ
|Коронавирус – навсегда?
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Пессимисты считают, что не следует надеяться на то, что пандемия закончится к концу 2021 года, так как мутанты коронавируса более заразны, чем сам вирус. Оптимисты полагают, что если к лету большинство людей из группы с высокой степенью риска будут вакцинированы, то к концу года пандемия может закончиться. Однако совсем искоренить инфекцию вряд ли получится, несмотря на различные вакцины. Почти 90% вирусологов-иммунологов, работающих над коронавирусом. полагают, что коронавирус со временем станет эндемическим, то есть он будет продолжать циркулировать в течение многих лет в определенных частях мира.
А. Иванов
|Дистанционное обучение – «казнить нельзя помиловать»
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Второй год школьники учатся в основном дистанционно. На первый взгляд, идея выглядела не так уж плохо – дескать, родители присмотрят за своим собственным ребенком как минимум не хуже школьного учителя, проследят за выполнением заданий, если нужно – объяснят непонятное и так далее. Но на практике все оказалось куда менее радужно, а потом пандемия затянулась и принесла еще более серьезные отдаленные последствия. Мамам и папам отчаянно не хватает учительских знаний и навыков, а часто терпения, сил и времени. В итоге родители нервничают, дети плачут, а результаты тестов ползут вниз...
Е. Чернявская
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|Какое будущее ждет Клабхаус?
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Воображению создателей социальных сетей нет предела. Но запросы разных сетевых пользователей настолько разнообразны, что появляются всё новые и новые социальные сети. Самая последняя из них – Clubhause (Клабхаус). Отличия от остальных – это только аудио, ни видео, ни фото, ни текста. Пока существует как приложение (App) только для пользователей iOs, то есть Apple. А если позволить это может себе не каждый, уже тут просматривается некая элитарность. Казалось бы, приложение с ограниченной только до аудио функциональностью на фоне других неинтересно. Но оказалось, что всё наоборот, он весьма востребован…
С. Мучник
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|Ода водороду
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В Европе идут испытания речного транспортного корабля на водороде. В подводном флоте водородная технология уже давно успешно внедрена. Лучшая в мире неатомная подводная лодка, немецкая U 212A, оснащена топливными элементами на водороде. Уже созданы серийные водородные автомобили, например, Toyota Mirai, Toyota FCHV-odv, Mercedes F-Cell, Hyundai Nexo. В авиация по той же схеме планируется создавать водородные самолеты. Специалисты Airbus планируют внедрение их на линиях средней протяженности в 2035 году. Будучи прекрасным горючим, водород может как таковой заменить бензин в двигателе. Попытки создать экологически чистый двигатель на водороде велись издавна, но пока не завершились успехом...
С. Мучник
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|Китайский сценарий будущего
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Китайцы использовали метод кредитного рейтинга в качестве инструмента социальной дисциплины. Поначалу Система проявляет себя в мягкой форме. То есть граждане с более высоким социальным рейтингом получают скидки и привилегии вроде возможности получить люксовый номер в отеле или бесплатный Wi-Fi. Если они продолжают хорошо себя вести: например, пользуются общественным транспортом, а не создают пробки на дороге, или жалуются на антиобщественное поведение соседей, то получают дополнительные бонусы – возможность снять квартиру без залога или отдать ребенка в элитную школу. Система социального кредита в китайском варианте неизбежно приводит к подавлению инициативы, которая заменяется стремлением выполнить указания...
Ю. Одессер
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|Наш человек в Париже
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Жорж Шарпак – выдающийся французский физик, лауреат Нобелевской премии, которую он получил за создание детектора частиц, увеличившего скорость сбора информации в миллионы раз. Более 30 лет он проработал в Европейском центре по ядерным исследованиям в Женеве. Родился Шарпак в польском местечке Дубровица (сейчас – Ровеская область Украины). В детстве несколько лет прожил в Палестине, во время войны был в рядах борцов Сопротивления, чудом уцелел в концлагере Дахау. Был членом компартии, но вышел из нее еще в 1956 году. Будучи зредым ученым, сотрудничал с советскими физиками...
Г. Калихман
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|«Красная Москва»
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Bокруг создания самых знаменитых советских духов «Красная Москва» было множество легенд. В 1913 году к 300-летию дома Романовых товарищество «Брокар и К°» выпустилo духи «Любимый букет императрицы» – подарок вдовствующей императрице Марии Федоровне. Эти духи и стали позднее советским хитом «Красная Москва». В 1917 году владелец фирмы Генрих Брокар уехал во Францию, но фабрика выжила. «Брокар и К°» именовалось сначала Замоскворецким парфюмерно-мыловаренным комбинатом № 5, а потом и вовсе поэтическим названием – трест «Жиркость»...
О. Нахт
|Время читать. Роман о девушке, попавшей в спецприемник
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Событием года Названа книга пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Вопреки всем ожиданиям, политики в этой книге нет. Или почти нет. И как бы вы ни относились к Алексею Навальному и его команде и чего бы в связи с этим ни ожидали от книги его пресс-секретаря, роман Киры про другое. И к тому же это очень качественная литература. Скажу даже так: такого у нас в литературе еще не было. «Очень своевременная книга, – сказал о ней Борис Акунин, пародируя известный отзыв о романе «Мать» Горького. – Но написано это куда живее, чем у Горького!»...
Н.Ухова
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|Великие реформы
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В один из тёплых дней весны 1861 года русская история разделилась на «до» и «после»: государь и император Всероссийский Александр II, царь Польский, великий князь Финляндский, высочайшим манифестом даровал свободу крестьянству своей необъятной державы. Решение, давшееся с трудом, вызревало пять десятилетий — со времени победы над Наполеоном. Его последствия едва умещаются в одной фразе: освобождение миллионов людей от личной зависимости, ослабление существовавших веками сословных перегородок, быстрый демографический рост, перенаселение, кризис на селе, ожесточение крестьян, подъем революционного движения, появление народничества, «охота» на царя и выстрелы в него, контрреформы, переезды, переделы, мятежи, амнистии, тайные общества и бурный экономический рост, складывание основ правового государства, дарование гражданских прав, дыхание революции... Шансы загубленные и шансы использованные. Новая эра накала страстей, политических поворотов, взаимных обвинений, противоречий и споров, цензуры и ответной пропаганды.
С. Шпигель
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... и еще три десятка статей читайте в апрельском номере журнала!
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