Анонсы мaйского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Чем обернется Союзу победа Лашета?

Затянувшееся противостояние Армина Лашета и Маркуса Зёдера – кого выставит союз CDU/CSU в качестве кандидата на должность канцлера – завершилось победой Лашета. Многие объявили Лашета без пяти минут канцлером. Но так ли это? Зёдер, сказав о том, что он уступает дорогу Лашету, ушел с выражением победителя на лице. И это небезосновательно. Уже на следующий день грянула сенсация: «зеленые» вышли на первое место в опросах общественного мнения на федеральном уровне! Они за неделю прибавили пять пунктов и по состоянию на 20 апреля с 28-ю процентами стали лидерами в рейтинге. …Кипят предвыборные страсти. Какой же будет правящая коалиция? А. Кротов Читать далее >>



Экономика Германии: индустриальный рывок на фоне пандемии

В разных частях Германии модернизируются, расширяются и строятся заводы для производства инновационной продукции. Коронавирус не остановил, а даже ускорил развитие индустриальной базы ФРГ. Эпоха массового переноса в Азию принципиально важных производственных мощностей закончилась, идет их прицельное возвращение в Германию. Правы те, кто говорят, что пандемия отбросила ФРГ на несколько лет назад. Верно и то, что многомесячные карантинные ограничения обернулись частичным разрушением малого бизнеса. Однако пандемия значительно укрепила и без того мощную индустриальную базу Германии, потребовав срочной модернизации имеющихся и создания новых производственных мощностей… Курс Консалтинг Читать далее >>

Базовая пенсия для поздних переселенцев

Сегодня, наконец, можно сообщить позитивную новость: подтверждено право поздних переселенцев по статусу § 4 BVFG на получение базовой пенсии. Напомним нашим читателям о сути новой социальной выплаты под названием «базовая пенсия». Пенсионеры с минимум 33 годами пенсионного стажа получают право на дополнительные выплаты (базовую пенсию) от Немецкой пенсионной кассы. Другим условием является размер пенсионной выплаты – более 30% и менее 80% от среднестатистической пенсии. Таковых в Германии, по подсчетам Германского правительства, 1,3 миллиона человек. Базовая пенсия выплачивается за период не более 35 лет. Прочие доходы пенсионера могут снижать размер базовой пенсии. Т. Пуэ Читать далее >>



Открытое письмо к Claims Conference



Известие о материальной поддержке в связи с пандемией вызвало чувство воодушевления в среде пожилых еврейских иммигрантов. Правда, одно обстоятельство омрачило эту новость – выяснилось, что рассчитывать на выплаты могут отнюдь не все пережившие Холокост. В частности, в NRW и некоторых других землях иммигранты с абсолютно идентичной судьбой сталкиваются с отказами в назначении данного вида помощи потому, что ранее они получили выплаты не от Claims Conference, а от земельного Фонда. Эта практика дискриминации значительной части еврейских иммигрантов, переживших холокост, не обоснована и должна быть как можно быстрее прекращена. М.Миронов Читать далее >>



Пенсия по нетрудоспособности

Для двух миллионов получателей пенсии по нетрудоспособности в Германии день 1 января 2019 года стал, можно сказать, судьбоносным. Для меньшинства получателей ситуация обнадеживающая, для подавляющего большинства – пока безнадежная. Всё зависит от решения Федерального социального суда. Если он отменит вышеуказанный «расчетный день», размер пенсии по нетрудоспособности станет заметно выше для всех. Если оставит его в силе, то для 1,8 млн получателей размер пенсии останется прежним, выиграют только «новобранцы», оформившие пенсию в последние два года. Установление расчетного дня для увеличения пенсии – это дискриминация, заведомое ущемление интересов значительного числа получателей пенсии по нетрудоспособности, утверждают правозащитники... О. Филимонов Читать далее >>

Слушания в комиссии бундестага



Три оппозиционные партии бундестага Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Linksfraktion 12 апреля сего 2021 года инициировали в бундестаге слушания комиссии бундестага по труду и социальным вопросам под названием «Улучшение пенсионного обеспечения еврейских контингентных беженцев». В качестве решения проблемы рассматривались варианты включения еврейских переселенцев в действие Fremdrentengesetz, создание фонда выплат за иностранный трудовой стаж и/или заключение социальных соглашений со странами происхождения еврейских переселенцев о взаимном признании социальных претензий… Нет оснований для излишнего оптимизма, но можно константировать, что проблему, наконец-то, заметили в верхах... Т. Пуэ Читать далее >>



«Банкнотный» парадокс коронавируса

Почему спрос на наличку растет, хотя большинство жителей ЕС расплачивается банковскими карточками? Объём наличных денег в Германии и за её пределами в течение коронакризиса достиг небывалого рекорда. Экономисты и аналитики пытаются объяснить этот феномен. В конце 2020-го года во всех уголках Евросоюза ощущалась катастрофическая нехватка наличных денег. Обыватель с оглядкой на коронакризис и возможные экономические катаклизмы просто-напросто всё больше и больше денег вынимает из оборота и, условно говоря, прячет под матрас. Для чего? – спрашивают специалисты. Возможно, на чёрный день.

Э. Мармер Читать далее >>



Очное обучение – первые результаты

Многие родители горячо одобряют возвращение очного школьного образования, даже в такой форме, с ежедневными тестами. По мнению многих моих знакомых, зачастую к одобрению примешивается нешуточное облегчение – наконец-то, заставлять ребенка учиться начнут не родители, а те, кто умеет это делать. Да и последствия оказавшегося таким неполноценным дистанционного обучения беспокоили подавляющее большинство мам и пап, и чем дальше, тем сильнее. Еще один важныйдефект дистаеционного образования – потеря социализации... Е. Чернявская Читать далее >>



Либерализм вчера и сегодня. Ликбез для любопытных

Кого только ни называют сегодня либералами! Понятие либерализма – философской системы, берущей начало в 18 веке – к 21 веку размылось настолько, что только историки философии имеют сегодня относительно ясное представление о том, что же лежало в основе этого мировоззрения. Ну а в России либерал – это вообще собирательное название оппозиции, то есть всех людей, которые выступают в общем и целом «за свободу». Поэтому неплохо было бы, для понимания, откуда что берется, представлять себе хотя бы примерно историю и корни либерального представления о правильном устройстве общества… Е. Зеликова Читать далее >>



Китай борется с бедностью

Правительство Китая определяет национальную черту бедности как заработок одного человека в год менее 2800 юаней, или $416, что составляет около $1,10 в день. Этот показатель является более низким, чем черта абсолютной бедности, определяемая Всемирным банком как $1,90 в день, или чуть менее $700 в год. С 2013 по 2019 год Китай вывел из бедности 82,39 млн сельских жителей, а доля людей, живущих ниже национальной черты бедности, за тот же период снизилась с 10,2% до 1,7%. Тем самым Китай, удивив в очередной раз весь мир, сделал важный шаг к повышению уровня жизни своего народа и созданию мощного внутреннего рынка потребления... С. Шпигель Читать далее >>



Ода к радости. Оптимистические заметки о мрачной действительности

Окружающая нас действительность дает мало поводов для радости и оптимизма. Пандемия коронавируса продолжается второй год, и конца-края ей пока не видно. Политологи пугают грядущей войной, рассказывая о всевозможных сценариях. И всё-таки при самых неблагоприятных обстоятельствах всегда найдется какой-никакой повод для оптимизма. В Библии сказано, что грусть и уныние – один из смертных грехов. У каждого из нас грехов и так достаточно, поэтому давайте, по возможности, хотя бы избегать уныния. Здесь у любого человека неограниченное поле деятельности... Г. Калихман Читать далее >>



Эпидемии, которые изменили мир

За время своего существования человечество не раз сталкивалось с эпидемиями, которые изменяли не только жизнь людей, но и существование городов и государств. Антонинова чума в Римской империи, Юстинианова чума в 6 веке, Черная смерть в 14 веке, зпидемии, которые выкосили коренное население Америки в 17 веке, Холера в Европе 19 века, испанка 1918 года. Мы не знаем, как изменится мир после этой пандемии, но то, что он изменится, сомневаться не приходиться... А. Иванов Читать далее>>



Офицер вермахта – Праведник мира

В истории, похожей на фильм «Список Шиндлера», майор Карл Плагге устроил на работу 1240 евреев, мужчин, женщин и детей и смог защитить их от уничтожения. Он спасал узников Вильнюсского гетто. Он выдавал людям свидетельства о работе, удостоверяя их как необходимых и квалифицированных рабочих, независимо от их фактической специальности. Такое разрешение на работу защищало рабочего, его жену и его детей от зачисток СС, в ходе которых евреев без рабочих документов хватали, увозили и убивали на близлежащих местах казни в Понарах. Нацист, который спасал евреев...

И. Парасюк Читать далее >>



Замок Кёнигштайн

Туристов в крепости бывает много, каждый год ее посещают примерно 500.000 человек. Доступна она путешественникам с любой подготовкой, в том числе семьям с детьми и инвалидам-колясочникам, они могут подняться на одном из двух лифтов. На сайте Кёнигштайна вся информация доступна на русском языке, есть и аудиогид на русском. Как и многие другие крепости в Европе, крепость Кёнигштайн служила государственной тюрьмой. Известными заключенными тюрьмы были, например, Иоганн Фридрих Бёттгер, один из изобретателей европейского фарфора, и социал-демократ Август Бебель...

С. Охотников Читать далее>>



«Ещенепознер»: портреты на фоне дисплея

Что смотреть на канале YouTube? А вот Николай Солодников, учитель и библиотекарь запустил в 2018 г. (с журналисткой Катериной Гордеевой) канал «Ещенепознер» В 4-м сезоне проект для «очкариков» собрал почти полмиллиона подписчиков и 52 млн. просмотров. В его «наградном листе» премии «Интервьюер года» (в области веб-индустрии), «Лучший онлайн-канал/видеоблог» (в области платного ТВ «Золотой луч»), … В чём секрет этого феномена? Ну, что такого: сидят двое и беседуют? В конце концов, вся наша жизнь – разговор человека с человеком. Но важно: кто, о чём и как разговаривает. Замечательным гостям есть что рассказать, а ведущий – чуткий слушатель.

Г. Цесарская

Читать далее>>

