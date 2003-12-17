Политика >> Германия

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Наступление на антисемитизм в Германии – реальность?

Резкое обострение палестино-израильского конфликта вызвало волну антисемитских выступлений во всем мире. Понятно, что эта волна поднялась и в Германии с ее огромными мусульманскими диаспорами. Цель этих заметок не состоит в оценке сегодняшней ситуации на Ближнем Востоке. Мирно (мирно!) выразить свое отношение к этому процессу имеет право любой человек. Цель этих заметок – оценить реакцию немецких политиков на то, что мы видим на наших улицах – проявление ненависти ко всему еврейскому, сжигание флагов Израиля, лавины оскорблений в адрес Центрального совета евреев, еврейских общин и отдельных людей, имеющих смелость носить кипу.

ХАМАС не партнер и не противник – это террористическая организация

Движение ХАМАС признано террористическим в Евросоюзе. ХАМАС – военный форпост иранского режима на границе с Израилем. Тегеран сейчас платит за ракеты, которые падают на Тель-Авив. Муллы отрицают право Израиля на существование. Они хотят стереть с лица земли Израиль. Они стремятся к тому, что было краеугольным камнем политики Адольфа Гитлера: к истреблению евреев.

В текущем отчете Bundesverfassungsschutz четко говорится: «Целью ХАМАС является создание исламистского государства на всей территории Палестины, в том числе путем вооруженной борьбы».

В стратегическом документе ХАМАС, написанном в 2017 году, говорится: «Любое сопротивление оккупации – это законное право, гарантированное божественными законами и международными нормами и законами. В основе этого лежит вооруженное сопротивление».

ХАМАС определяет Палестину как территорию между Средиземным морем и рекой Иордан, которая включает и территорию Государства Израиль. Террористы ХАМАС рассматривают западные государства, такие как Германия, в качестве убежища, где организация сосредоточена на сборе средств, вербовке новых сторонников и распространении своей пропаганды.

Это базовое положение, на основании которого каждый живущий в Германии должен оценивать эскалацию между Израилем и ХАМАС. Это причина, по которой канцлер Ангела Меркель назвала существование Израиля важнейшим пунктом внешней политики ФРГ. По этой причине все канцлеры и федеральные президенты Германии заверяли и заверяют Израиль в лояльности Германии.

У государств, как у людей, есть ДНК

У современной Германии, как у государства, фигурально выражаясь, безоговорочная поддержка Израиля должна быть в ДНК.

Великий президент ФРГ Йоханнес Рау в день, когда ему позволили выступить в Кнессете на немецком языке, который для израильтян был (а для многих и остается) языком преступников, заявил от лица всей Германии: «В присутствии народа Израиля я смиренно склоняюсь перед теми, кто был убит и у кого нет могил, чтобы просить прощения над этими могилами. Я прошу прощения за то, что сделали немцы моего поколения, ради наших детей и внуков, чье будущее я хотел бы видеть вместе с Израилем».

Вот пример того, каким должен быть политический генетический код Германии.

Не стоит уподобляться деятелям AfD, для которых злодеяния национал-социализма – это всего лишь «птичка капнула» на страницы великой германской истории. Не стоит уподобляться защитникам климата из «Fridays for future» и их малолетней иконе Грете, которые на 100 процентов на стороне палестинцев «во имя антирасизма и антикапитализма».

Правильнее спросить у собственных Левых, которые ратуют за использование денег немецких налогоплательщиков для финансирования издания арабских школьных учебников: а вы заглядывали в эти учебники? Вы знаете, что эти учебники учат арабских детей читать по фразе «убей еврея»?

Правильнее спросить у федерального правительства: почему вы, видя всё это, в течение долгого времени к этому равнодушны?

Последовательны ли позиции немецких политиков?

Крайние стороны политического спектра (AfD, Левые) заметной реакцией на последние события не отметились. Поддержать линию большинства партий для них не комильфо. AfD в раздумьях: поддержать евреев как-то не в их духе, поддержать мусульман – это вообще стрельнуть себе в колено. И то, и другое может ударить по рейтингу накануне выборов. Перебросьте в этих терзаниях «плюс» на «минус» – получите картинку терзаний Левых.

Что касается партий, делающих политику в стране, то достаточно привести высказывание Генерального секретаря CDU Пауля Цимьяка: «Антисемитская ненависть – это не мнение, а преступление» и лидера SPD Заскии Эскен: «Антисемитские лозунги, особенно в Германии, с ее исторической травмой, абсолютно неприемлемы».

А вот слова человека, который не просто выражает позиции партии, а проводит в жизнь политику правительства – федерального министра внутренних дел Хорста Зеехофера для «Bild am Sonntag»: «Мы не потерпим сожжения израильских флагов на немецкой земле и нападений на еврейские учреждения. Те, кто сеет антисемитскую ненависть, ощутят всю суровость верховенства закона. Германия не должна быть пристанищем для террористов. Евреи никогда не должны больше жить в страхе в Германии».

За уголовными преступлениями должны следовать наказания

День независимости Израиля приходится на 14 мая. Палестинцы называют 15 мая «Днем катастрофы». Так совпало. Шучу. На самом деле – так срослось у них в головах, и с этим надо что-то делать. На Ближнем Востоке на скорое делание этого «что-то» рассчитывать не приходится. В Германии – это вопрос политической воли руководства, и не более.

Вот простой перечень демонстраций в «День катастрофы», от которого и без всяких подробностей болит сердце.

В берлинском районе Нойкельн собрались 3500 человек. Когда полиция из-за несоблюдения правил короны стала разгонять демонстрацию, в нее полетели камни, петарды и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Еще одна про-палестинская демонстрация численностью в 1000 человек в столице началась в конце дня в районе Кройберг.

В этот же день акции против Израиля проходили во Франкфурте-на-Майне (2500 человек), в Кёльне (800 человек), несколько меньшие – в Лейпциге, Гамбурге, Ганновере и многих других городах Германии.

В Мангейме демонстранты сожгли израильский флаг. В Штутгарте демонстранты – палестинцы, турки и курды – передрались между собой.

Несколькими днями раньше на подобных акциях в Мюнстере и Бонне демонстранты сожгли израильские флаги перед зданиями синагог.

Евреи не выйдут забрасывать камнями немецких полицейских и не станут сжигать палестинских флагов. Спирали не будет. А что будет? Будут действия властей, адекватные (или неадекватные) совершенным преступлениям. Какие именно действия?

Предложения по изменениям законодательства

Я начну с предложения бывшего шефа немецкой разведки по имени Герхард об отношении к мигрантам, нарушающим законы Германии. Почему первое слово ему? Уж очень симпатичная фамилия у этого Герхарда – Шиндлер.

Так вот, Герхард Шиндлер сказал, что мигранты совершают уголовные преступления, во-первых оскорбляя, угрожая, отрицая право Израиля на существование, а во-вторых, нарушая наш основной социально-политический консенсус, а именно, что на немецкой земле не должно происходить антисемитской агитации. Тем самым они слишком злоупотребляют нашим гостеприимством, поэтому нужно предельно облегчить им дорогу домой, упростив законодательство о депортации. Пусть бузят у себя на родине.

О необходимости ужесточения законодательства высказался целый ряд политиков. Но если честно, дело скорее не в недоработках в законодательстве, а в его применении на практике. Разве в стране нет закона о недопустимости антисемитской пропаганды? О недопустимости надругательства над государственными символами? Об ответственности за отрицание Холокоста? Есть такие законы. Можно ужесточить наказания за антисемитские преступления, но прежде нужно следовать принципу неотвратимости наказания.

Давайте вспомним историю семилетней давности, случившуюся в Вуппертале. Во время израильской операции «Нерушимая скала» в секторе Газа летом 2014 года трое палестинцев совершили попытку поджога синагоги. В приговоре преступление квалифицировалось как попытка привлечь внимание к ситуации в Газе – и никакого антисемитизма.

Так что статей в законе хватает, пора бы волю проявить. Что толку в увеличении срока тюремного заключения или увеличения суммы штрафа, если суд вынесет оправдательный приговор, «не усмотрев» состава преступления?

Реакция общественных организаций

Что говорить о реакции еврейских организаций? Она совпадает с тем, что в головах каждого из нас. А что говорят мусульманские организации?

Представители немецких мусульманских объединений резко раскритиковали антисемитские инциденты. «Любой, кто нападает на синагоги и евреев под предлогом критики Израиля, лишается всякого права на солидарность. Любой, кто жалуется на расизм, но сам распространяет антисемитскую ненависть, теряет всякое доверие», – высказался председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазек на страницах «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».

Ассоциация мечетей DITIB, деятельность которой во многом направляется из Турции, обратилась к мусульманам с призывом держаться подальше от беснующихся толп. Лидер DITIB Онур Акдениз заявил, что с большим беспокойством наблюдал за тем, как палестино-израильский конфликт «используется для того, чтобы разжигать эмоции у мусульман в Германии».

Не удержусь от того, чтобы еще раз не процитировать полюбившегося мне Герхарда Шиндлера: «У меня возникает вопрос: в каком проценте немецких мечетей имам призывал не участвовать в антиизраильских демонстрациях? Я вижу здесь больше недостатков, чем обнадеживающих подходов».

Я закончу эти записки двумя цифрами, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к теме. Первая: согласно исследованию фонда Bertelsmann, за четыре месяца до выборов 61,5% населения Германии хочет смены правительства. Вторая: 54,9% считают необходимым пересмотр политики мигрантов и интеграции. Находите связь между этими цифрами и тем, что написано выше?

Читайте также: