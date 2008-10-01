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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Политика >> Мир
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Европа созрела для ответа на экспансию Китая

Глобальное соперничество либерального Запада и авторитарной КНР обостряется, и теперь ЕС будет действовать вместе с США

 

В мае Европарламент приостановил ратификацию инвестиционного соглашения с Китаем, в июне противодействие КНР станет главной темой саммита Большой семерки в Великобритании. Европа вслед за Америкой явно ужесточает подход к взаимоотношениям с Пекином.

Какая страна является важнейшим рынком сбыта для ключевой отрасли немецкой экономики – автомобилестроения? Китай. Какая страна стала в кризисном 2020 году в пятый раз подряд крупнейшим внешнеэкономическим партнером Германии? Китай. В какую страну немецкий экспорт растет сейчас наиболее быстрыми темпами? В Китай. Фирмы какой страны вошли в трудных условиях прошлого года в тройку важнейших иностранных инвесторов в немецкую экономику? Китая.

 

Отпор КНР – главная тема саммита G7

 

На таком вот фоне немецкие депутаты Европейского парламента решительно поддержали в мае приостановку ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и КНР из-за санкций Пекина против европейских политиков, а канцлер ФРГ Ангела Меркель 11-13 июня поедет в Англию на первый после пандемии очный саммит Большой семерки (G7), где основной темой станет совместное противодействие ведущих западных государств Китаю (и России).

 

Что же получается: немецкие политики режут курицу, несущую золотые яйца? В отличие от США, которые еще при президенте Бараке Обаме взяли курс на сдерживание глобальной экспансии Китая, Германия и в целом Евросоюз до самого последнего времени избегали в этом вопросе однозначного позиционирования. Это во многом связано с двумя факторами. ЕС никогда не воспринимал себя, как США, в роли мирового политического, технологического и тем более военного лидера, а потому менее остро ощутил всё более очевидную претензию на эту роль коммунистической КНР.

 

К тому же у европейских стран, особенно у Германии, сложился иной характер торгово-экономических отношений с Китаем, чем у США. Если Америка превратилась в главный рынок сбыта для всевозможных изготовленных в Китае товаров, растеряла значительную часть своего индустриального потенциала и получила гигантский дефицит в двустороннем торговом балансе, то Европа сумела остаться крупным поставщиком промышленной продукции в КНР и одновременно привлекла значительные китайские инвестиции в жизненно важные для себя сферы.

 

Огромный рынок икрупный инвестор

 

Наиболее наглядно это видно как раз на примере Германии. Ведь еще одной ключевой отраслью экономики ФРГ, наряду с автопромом, является производство промышленного оборудования. Поэтому мало кто так выиграл от стремительного наращивания индустриального потенциала КНР, как немецкие машиностроители. А растущее благосостояние китайского населения обеспечило стремительное увеличение спроса на всевозможные изготовленные в Европе, особенно во Франции и Италии, потребительские товары – одежду, обувь, косметику, вино, деликатесы.

 

В свою очередь, китайские инвестиции весьма способствовали экономическому развитию некоторых стран ЕС, в том числе в трудные для них времена. Особенно наглядный пример: китайские вложения в порт Пирея, которые помогли Греции справиться с острейшим долговым кризисом и экономической депрессией. Деньги из КНР пошли также на модернизацию и расширение портов в Италии и Португалии.

 

А в данный момент немецкий и в целом европейский автопром при помощи инвестиций из Китая решает одну из своих острейших проблем. Дело в том, что в отрасли идет ускоренный переход на выпуск электромобилей, но их важнейший элемент, аккумуляторные батареи, приходится везти из Азии или США, поскольку в Европе их пока производят крайне мало.

Поэтому ЕС стимулирует развертывание производства этих высокотехнологичных комплектующих на своей территории, и сейчас китайские фирмы именно в Германии сооружают или готовятся строить сразу четыре крупных завода: под Эрфуртом (Тюрингия), в Биттерфельде-Вольфене (Саксония-Анхальт), в Хойсвайлере и Юберхеррне (Саарская область). Так что если раньше ФРГ переносила производство в Китай, то в данном случае трансфер новейших технологий осуществляется оттуда сюда, причем идет в структурно слабые регионы.

 

Чем опасны китайские деньги

 

Долгое время Германия на политическом уровне всячески поощряла развитие экономических отношений с КНР. Достаточно сказать, что за годы своего канцлерства Ангела Меркель совершила 12 официальных визитов в КНР. И вот теперь она же поедет на саммит G7 в Англию, чтобы решать там, как коллективному Западу давать отпор Китаю.

Причем сделать это главной темой встречи предложил ее хозяин, британский премьер Борис Джонсон, хотя в минувшем десятилетии китайские фирмы наиболее активно инвестировали в Европе, наряду с Германией, именно в Англии, а в британских университетах учится огромное количество китайских студентов.

 

Но почему европейские политики столь резко активизировались в этом вопросе именно в 2021 году? На самом деле настороженность по поводу экспансии Китая нарастала уже несколько лет, поскольку становилось всё более очевидным, что китайские государственные и даже формально частные компании скупают западные фирмы, руководствуясь не столько логикой развития своего бизнеса, сколько стратегическими планами правящей в Пекине коммунистической партии, которая нацелилась на достижение технологического лидерства в мире.

 

Для Германии самым громким тревожным звоночком стала покупка китайцами в 2016 году производителя промышленных роботов из Аугсбурга Kuka: вдруг пришло осознание того, что возникла реальная опасность потерять контроль над ключевыми технологиями Индустрии 4.0 (четвертой промышленной революции), с которой немецкие машиностроители связывают особые надежды. Поэтому в 2017 году правительство ФРГ усложнило приобретение стратегических активов компаниями из стран, не входящих в ЕС, и в 2018 году Берлин не допустил продажу китайцам оператора магистральных линий электропередачи и высокоспециализированной станкостроительной фирмы.

 

Системный характерконкуренции с Китаем

 

В январе 2019 года важнейшая организация германского бизнеса, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), выступила с программным документом по поводу отношений с КНР, в котором сформулировала основополагающий тезис: Китай одновременно и партнер, и конкурент, причем особый – системный. Иными словами, китайцы конкурируют с европейцами не так, как это делают американцы, японцы и другие приверженцы либеральной западной модели открытой рыночной экономики. Авторитарный коммунистический режим в Пекине злоупотребляет международными правилами свободной торговли, чтобы укреплять свою модель подконтрольной государству экономики (госкапитализма) и распространять ее по всему миру.

 

С каждым годом в европейский столицах всё больше убеждались в том, что к отношениям с Китаем надо подходить именно с точки зрения глобального противостояния мировоззренческих систем. Тягостное впечатление от того, что китайский лидер Си Цзиньпин в 2018 году обеспечил себе пожизненное правление, усугубилось другими тревожными фактами и тенденциями. Это и жесткое подавление демократического движения в Гонконге, и фактический отказ Пекина от гарантированного им в свое время принципа «одна страна – две системы». Это массовые репрессии против уйгуров, которых бросают в концлагеря по этническим и религиозным причинам. Это неоколониальные методы подчинения стран Африки и Азии, которые КНР целенаправленно загоняет в долговую зависимость. Это массовая слежка за собственным населением с помощью новейших цифровых технологий.  

 

Немаловажную роль, думается, сыграло и то, как китайские коммунисты сначала упорно замалчивали вспышку коронавируса в Ухани, а затем всячески препятствовали расследованию ее причин и упорно отрицают свою хотя бы частичную ответственность за пандемию Covid-19, обернувшуюся огромной бедой для всей планеты.

 

Джо Байден вновь объединяет Запад

 

Однако поворотным моментом стало избрание президентом США Джо Байдена. Его предшественник Дональд Трамп действовал против Китая весьма жестко, но в основном протекционистскими методами – с помощью заградительных таможенных пошлин и импортных квот, да к тому же в одиночку, без союзников. Более того, немецким автостроителям он, к примеру, тоже грозил пошлинами. В результате Евросоюз в определенной мере оказался межу молотом и наковальней.

 

Джо Байден частично продолжит протекционистскую политику в отношении КНР, однако упор явно сделает на более эффективные инструменты, прежде всего – на стимулирование всесторонней модернизации американской экономики, на развитие инфраструктуры и поддержку инноваций. А вот от изоляционизма новый президент США решительно отказался, и его приезд в Европу на саммит G7 должен будет продемонстрировать, что страны Запада вновь выступают как ближайшие союзники во внешней политике, в том числе и в противостоянии с Китаем.

 

При этом Вашингтон не будет требовать от Евросоюза выбора по принципу «мы или они», заверил в мае в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен. Так что Германия и ЕС продолжат сотрудничество с Китаем во всех сферах, где это целесообразно. Но одновременно они будут крепить экономические связи с Америкой и целенаправленно сближаться с другими крупными перспективными партнерами. Первый шаг уже сделан: в мае решено возобновить прерванные в 2013 году переговоры о создании одной из крупнейших в мире зон свободной торговли – между ЕС и Индией, страной с населением в 1,4 миллиарда человек.  

             

 «Курс консалтинг» (Кёльн)


 

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