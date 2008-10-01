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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Первые 100 дней президента Джо Байдена

Президент «срединной линии» и расколотой страны

Джо Байден 29 апреля прошел свой первый президентский рубеж – 100 дней на посту. С чем он пришел к этой традиционной отметке? И чего стоит ожидать от президента дальше?

Итак, во-первых, за прошедшие три месяца с лишним Байдену удалось сохранить свой рейтинг. Сегодня его работу одобряют 53 процентов американцев. Во-вторых, президент совершенно изменил сопровождавшую его предшественника нервную атмосферу. Иногда кажется, что СМИ даже немного скучают по Трампу, когда пишут о Байдене заголовки вроде «скучный президент». Но, как бы то ни было, Байден последователен, предсказуем, не устраивает скандалов, не обвиняет направо и налево, держит слово, вежлив и любезен с журналистами.

Старый друг лучше новых двух

Что касается внешней политики, то Байден уже далеко продвинулся в тех направлениях, которые обозначил в своей предвыборной программе. Он возвратился к дружбе с Евросоюзом, где нового главу США приняли с распростертыми объятиями. «Байден был и остается последним спасательным кругом для западных демократий, потому что контраст по отношению к Трампу очень большой, и именно в сравнении с политикой Трампа есть разница», – считает депутат от Европарламента от Германии («Союз 90/Зелёные») Сергей Лагодинский (цитата по телеканалу «Дождь»). Новый президент в первый же день пребывания в должности подписал указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. В общем, он предпочитает не рвать старые налаженные связи и идти проторенными путями.

России это тоже касается. Никаких попыток перезагрузки. США и Россия при Путине дружить не будут, санкции последовательно ужесточаются. Хотя публичного согласия с тем, что «Путин убийца» от традиционно сдержанного Байдена, пожалуй, не ожидали. Меркель в аналогичной ситуации промолчала, но она и правит уже давно не сто дней. В ответ Байден получил полноценный международный кризис на границе Украины и России, который некоторые сравнивали даже с Карибским; однако нужно признать, что с ним удалось справиться, хотя бы временно. Что особенно важно – и непохоже на Трампа – справиться совместными, международными усилиями. Многие эксперты, кстати, положительно оценили способности Байдена как переговорщика и его гибкость, его способность не держаться за самолюбие – когда в тот момент, когда, казалось, российские войска вот-вот вступят в открытую войну, глава США позвонил Владимиру Путину. Диктатор расценит это как проявление слабости; мудрый политик скорее увидит в этом разумный тактический ход.

Меж двух огней храни нейтралитет

Президент Турции Эрдоган, с которым Трамп предпочитал не ссориться, также лишается американской поддержки (что показало и признание Вашингтоном геноцида армян). Хотя сегодня, на фоне очередной эскалации израильско-палестинского конфликта, это выглядит несколько странно. Потому что и Эрдоган открыто поддерживает Палестину, и Байден в апреле постановил перечислить Палестинской автономии 150 млн долларов – как сообщается, на гуманитарные нужды и медицину. 15 мая на фоне обострения противостояния он звонил главе Палестины Махмуду Аббасу и снова подтвердил намерение возобновить помощь, которая при Трампе была практически прекращена.

При этом Байден в тот же день звонил и премьеру Израиля Нетаньяху. Тот позже поблагодарил его за поддержку и за признание «самоочевидного права Израиля защищаться от террористов». В общем и целом в ближневосточном конфликте Байден, в отличие от Трампа, стремится скорее хранить нейтралитет, чем публично принимать сторону Израиля, как это делал его предшественник. Многие в Израиле даже считают это одной из причин возобновления конфликта: якобы то, на что ХАМАС не решался в отсутствие всякой поддержки «главного жандарма» планеты, сделалось возможным при том холодноватом нейтралитете, который предпочитает демонстрировать демократический глава США.

Впрочем, время для таких оценок же еще не наступило. Байден – прагматик, и его поведение в отношении России это ярко показало. Он и в отношении России придерживается «срединной линии»: санкции санкциями, но потом можно и позвонить, не делать особенно резких шагов, действовать коллективно. Для Украины он «добрый друг», каким США были и раньше, но без особых обязательств. Когда «припрет», когда русские вдруг ни с того ни с сего начинают бряцать оружием, можно и эсминцы направить в Черное море – но стрелять они, конечно, не будут.

Как ни странно, эта особенность характеризует Байдена как традиционалиста – может быть, даже в большей степени, чем эксцентрика Трампа. Скорее всего, больших неожиданностей при нем во внешней политике США ожидать не стоит – но и положительных прорывов, вроде урегулирования войны на Ближнем Востоке, тоже. Образ миротворца для Байдена тоже важен – и поэтому он выводит войска из Афганистана.

Непонятно, правда, как он будет вести себя с Северной Кореей – на этом поле первая подача всегда у династии Кимов. Также не ясно про Китай: торговые пошлины против Пекина, введенные Трампом, пока оставлены в силе.

Снизить температуру

С другой стороны, традиционализм и осторожность Байдена во внешней политике можно объяснить иначе: скорее всего, ему просто не до этого, у него есть дела поважнее. Он получил свой пост, как думает большинство политологов, всё же на четыре года, а не на восемь. На второй срок в 82 года он претендовать скорее всего уже не будет. А значит, его стратегическая задача – упрочить положение демократов на следующих выборах для своего преемника. Или преемницы. Поэтому главное, чем Байдену нужно заняться сейчас – это внутренние дела, а не внешние. После Трампа он получил самую сильную, самую влиятельную в мире страну почти в состоянии гражданской войны, измученную пандемией и разорванную неразрешимими внутренними противоречиями.

Теперь страна, кажется, отдыхает. «Если действительно использовать только одно слово, то это будет «нормальность», – так характеризует Байдена преподаватель колледжа Кларемонт Маккенна Джон Питни (цитата по ВВС).

Сам Байден во время своей предвыборной кампании говорил, что его главная цель – «понизить температуру в Вашингтоне», сгладив разногласия между демократами и республиканцами. В отличие от внешней политики, тут он далеко не продвинулся. 53% рейтинга – неплохо, но маловато по сравнению с другими президентами. Решениями Байдена пока что довольны 93% сторонников демократов и лишь 12% республиканцев. Для сравнения, Барака Обаму в начале президентства поддерживали 93% демократов и почти 37% республиканцев. Так что после первых 100 дней Байден всё еще остается президентом расколотой страны.

Вакцину – в каждый дом

Тем не менее, главные обещания, которые Байден давал избирателям, начали реализовываться. Это, прежде всего, ускорение вакцинации (хотя не нужно забывать, что выгодные контракты с производителями вакцин были подписаны еще при Трампе). И это экономическая помощь населению, сильно пострадавшему во время пандемии.

«Когда я занял эту должность, я решил, что меня выбрали, чтобы я решал проблемы, – сказал президент США в марте. – Самые неотложные проблемы для американцев – это ковид и экономические сложности, с которыми столкнулись миллионы».

C первой проблемой удалось справиться даже раньше, чем было обещано перед выборами. Кандидат в президенты Байден обещал, что в его первые 100 дней в стране будет сделано 100 млн прививок. В результате это случилось уже на 58-й день, а порога в 200 млн уколов США достигли за восемь дней до назначенного срока, 22 апреля. В мае Pfizer начал вакцинировать уже даже подростков от 12 лет. Кампания идет семимильными шагами, в середине мая чета Байденов демонстративно появилась пред публикой без масок. Сейчас в США полностью вакцинированы почти 96 млн человек, или 37% всего населения страны. Если не считать того, что контракты были заключены при Трампе, заслугой команды Байдена можно признать организацию сотен прививочных центров и налаживание логистики. Если бы не ковидодиссиденты – таких порядка 20% – успехи США выглядели бы еще более впечатляющими.

Второе обещание – срочную экономическую помощь – тоже удалось в основном сдержать. Янки, как известно еще со времен Марка Твена, любят эффектность – и один из первых своих экономических законопроектов Байден эффектно назвал The American Rescue Plan (Американский план спасения). И сумел продавить его через Конгресс. План потребовал от бюджета почти двух триллионов долларов вливаний, в том числе – на единовременные выплаты в 1400 долларов каждому американцу. В числе прочих мер – льготные и беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса, выплаты на детей, продление сроков предоставления пособий для безработных и расширение моратория на выселение неплатежеспособных съемщиков жилья. Что и говорить, меры беспрецедентные, но и ситуация – беспрецедентна. Некоторые экономисты ждут невиданных результатов – рывка экономики США на 7% уже в этом году. За первые 100 дней Байдена страна получила еще 1,2 млн рабочих мест. Число безработных, хотя и составляет всё еще 6 млн человек, стало медленно сокращаться.

Без стены, но с лагерями для беженцев

Как и обещал, Байден отменил почти все запреты Трампа, касавшиеся мигрантов. Строительство стены на границе с Мексикой остановлено. Вновь разрешен въезд беженцев из тринадцати ближневосточных и африканских стран, в подавляющем большинстве – мусульман.

Однако проблемы с южной границей никуда не делись. Каждый месяц попасть в Штаты любым способом пытаются около 80 тысяч жителей Латинской Америки. Лагеря для них переполнены, открываются всё новые и новые. Многим стали отказывать в предоставлении убежища – теперь на основании карантинных правил.

Пока остается неясным, как Байден собирается выполнять свое обещание ограничить в США оборот оружия, эту краеугольную «скрепу» американских консерваторов. В 2021 в стране уже случилось 163 «шутинга», в результате каждого погибло несколько человек. До сих пор реакцией на это стало лишь ограничение оборота «пистолетов-призраков» – оружия, собранного из заказанных в Интернете запчастей. Серьезные реформы в этой области – например, запрет на продажу штурмовых полуавтоматических винтовок – возможны лишь с согласия Конгресса. Такую меру «продавить» через республиканцев будет гораздо сложнее, чем срочную экономическую помощь в экстренной ситуации.

Елена Зеликова (Хофгайсмар)

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