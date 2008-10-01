Политика >> Мир

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Конфликт неожиданный, конфликт неизбежный

Действительно, мало кто ожидал в конце апреля, что на границе Таджикистана и Киргизии возникнет мощное вооруженное противостояние. (Простите, но мне как-то до сих пор то ли не привычно, то ли не слишком удобно называть страну ныне принятым «Кыргызстан», равно как писать «Беларусь» вместо Белоруссии.) Предвидеть в принципе можно было бы наступление весны и недостаток воды для садов и полей.

Течет с невысоких Алайских гор речка Исфара; повзрослев, впадает в могучую Сырдарью. Истоки реки – близ села Кок-Таш, на самой киргизско-таджикской границе. Там – водозабор, которым пользуются и киргизы, и таджики. И вот таджикские власти решили повесить на столбы электропередач видеокамеры, чтобы контролировать, не слишком ли много воды черпают киргизы.

Жителям киргизского Кок-Таша это не понравилось, и они с помощью своих пограничников начали столбы спиливать. А таджики живут тут же рядом, и они начали забрасывать соседей-киргизов камнями. Неясно, кто первым открыл огонь, но, кстати, с таджикской стороны была к тому моменту сосредоточена значительная группировка кадровых войск, с минометами и БТРами. Три дня стреляли, потом постреливали, киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу и тут же отдал ее обратно...

И с той, и с другой стороны от границы рванулись десятки тысяч беженцев, но вскоре стали возвращаться в родные местам. Так уж получилось, что у каких-то киргизов родина на территории нынешнего Таджикистана и, наоборот, у таджиков – в пределах Киргизии. Конфликт затих, не знаю, надолго ли...

Еще во времена Российской империи были упоминания и сообщения о кровопролитных столкновениях двух народов; проявлялось прежде всего этническо-культурное различие между киргизами и таджиками. Первые пришли в регион нынешнего обитания на волне монгольского нашествия, поразившего весь тогдашний цивилизованный мир. Кочевники первоначально, они на плодородных землях нынешней Ферганской долины выбрали оседлую жизнь.

Таджики вполне резонно считают себя потомками древней Согдианы, части Великой Персии, и на этих землях живут уже не меньше трех тысячелетий. Цивилизационные противоречия были, вероятно, изначально. Территориальные претензии и конфликты были обычными и неизбежными.

Образование (не без боев) Советского Союза с насильственно внедряемой идеей «братства народов» существующие противоречия притушило, а они были не только между двумя упоминаемыми странами. Их было много, но в рамках единого государства (федерального по конституции, но унитарного по существу) между республиками существовали лишь административные границы, то есть проведенные лишь на карте, но никем не охраняемые на деле.

В результате бесхозные участки земли могли занимать люди и с той, и с другой стороны без очевидных конфликтов.

Но вот распался Советский Союз, республики обрели торопливую независимость и для кого-то, даже для многих, совершенно неожиданную. Образовалось огромное пространство, на котором вдруг начали вылезать старые и незабытые обиды, территориальные споры, экономические и географические претензии. Торопливо сделали СНГ – «Содружество независимых государств», но существовала высказанная еще Брежневым идея (или приказ) о том, что есть уже новая историческая общность – советский народ. Страна эта существует и процветает, а ведь именно эта идея и лежала в основе СНГ. Сегодня – посмотрите результаты. Руководство СНГ даже не приблизилось к конфликту, да и в любом случае его слушать никто и не стал бы. Мертворожденная организация, ни к чему не обязывающие заявления.

Есть еще ОДКБ – Организация-договор о коллективной безопасности, предназначенная для противостояния гипотетической «внешней угрозе», но и Киргизия, и Таджикистан являются членами этой организации, т.е. никакой внешней угрозы... Молчание.

Говорят, правда, «политологи» на российских федеральных каналах, что, дескать, вот американцы уйдут из Афганистана исключительно для того, чтобы свирепые талибы хлынули в Среднюю Азию с целью угрожать соседней России. Уж который год специалисты говорят, что талибы – это пуштуны, их и в самом-то Афганистане не везде принимают, кроме южных районов, прилегающих к Пакистану. Думаю, и в Таджикистане (язык все-таки отдаленно, но родственный), и уж тем более в тюркоязычной Киргизии талибы вряд ли смогли обрести хоть какую-нибудь поддержку.

Вернемся к нашим противостоящим сторонам. Нельзя обвинять ни тех, ни других. Или обвинять и тех, и других. Почти тысячекилометровая граница пролегает между внезапно обретшими суверенитет двумя республиками. Начали было процесс её делимитации, установления реальных государственных границ вместо формальных, отображенных лишь на карте СССР «административных» очертаний необозримого пространства, названного «постсоветским». И вот оказалось, что никакой делимитации нет, пограничная этническая чересполосица помешала точному определению пограничной линии на половине всей ее тысячекилометровой длины.

При каждой попытке делимитации возникали претензии, которые практически невозможно было преодолеть. Последним было неосторожное высказывание влиятельного в Киргизии главы местной службы государственной безопасности Камчыбека Ташиева, что вот обменяем анклав Ворух, населенный таджиками, но находящийся полностью на территории Киргизии (кстати, в непосредственной близости от места конфликта), на территорию в Таджикистане, ныне населенную киргизами. Кто проводил границы когда-то, неизвестно, но таджики, а там их сорок тысяч, живут уже столетиями. «Не-ет!» – завопили в Таджикистане, и это лишь прибавило градуса латентному противостоянию. Местами (даже в высказываниях вполне, вроде бы, ответственных лиц с обеих сторон) имевшему характер неприкрытой ксенофобии.

Незадолго до этого Ташиев, фактически второй человек в государстве после недавно ставшего президентом Садыра Жапарова, торопливо осваивающего свои полномочия, вроде бы договорился о делимитации границы с другим соседом, Узбекистаном. Не слишком, видимо, удачно; пошла волна возмущения, и Ташиев взял свои слова обратно. И это тоже пошло в ход при разогревании пограничного спора между Киргизией и Таджикистаном.

Недолго длился вооруженный конфликт – четыре, ну пять дней, и стороны ушли на прежние позиции. Десятки убитых, сотни раненых, тысячи разрушенных домов, административных зданий, магазинов, даже ресторанов, десятки тысяч беженцев или эвакуированных с обеих сторон. Это будут вспоминать еще долго, и это не прибавит симпатии к соседям. Таково, увы, «постсоветское пространство», в котором, как нас уверяют, Россия играет «руководящую и направляющую роль».

Сыграла ли Россия какую-либо роль в урегулировании этого конфликта? Лишь ни к чему не обязывающие призывы в духе Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» Не очень расположены «партнеры» слушать Россию, да и само «постсоветское пространство» далеко уже не то, что было 30 лет назад. Никакое уже оно не «постсоветское пространство, и уж тем более не управляемое «всесильной Москвой». Есть «постсоветские» государства, но уж никак не Россия определила путь их дальнейшего развития в течение последнего тридцатилетия. Что получилось-то: Туркмения – государство вполне тоталитарное, Таджикистан, скажем, – государство авторитарное, но, заметим, «вечный президент» Эмомали Рахмон, возможно, намеревается передать власть своему сыну...

Из «нашего» постсоветского пространства, кстати, никто не явился в Москву на парад 9 мая, кроме... нашутились уже, вместо Эмманюэля (Макрона, конечно) прибыл Эмомали (Рахмон – президент Таджикистаа). Узбекистан – тоже не подарок демократии, но не совсем уж диктатура. Скорее можно определить как режим авторитарного типа. Как, скажем, и Азербайджан. И нарождающиеся демократии, как в Грузии, Армении, Киргизии, с неизбежной турбулентностью общественного пространства и зарождением действенного гражданского общества, которое и должно, и как надеюсь, будет определять настоящее и будущее упомянутых стран.

Разные все эти страны и разные у них пути вхождения в мировое сообщество. Но как у многих, если не всех молодых государств, есть у них стремление быстро отказаться от недавнего прошлого, колониального ли, советского, и декларировать свою особость.

И не будет никакого управления Россией «постсоветским пространством» – лишь бы не было ненависти в отношениях между постсоветскими странами.

Евгений Кочанов (Бонн)

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