Политика >> Мир

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Не «Терракотовая» армия Китая

В 70-х годах китайские крестьяне, копая колодец, наткнулись на одно из чудес древности – тысячи терракотовых солдат с оружием и конями. Это была свита захороненного императора, примерно 250 лет до нашей эры. Могильник, как было установлено, создавали в течение 38 лет около 700 тысяч рабочих. Открылось настоящее величие, как его тогда понимали. А сегодня Китай снова взмывает ввысь на волне истории.

Китай – колосс отнюдь не на глиняных (терракотовых) ногах. За последние 20 лет доля Китая в мировой экономике возросла с 3,6 до 17,8 процента и продолжает расти, несмотря на пандемию. В следующие 10 лет Китай, возможно, сменит США на экономической вершине мира.

Может ли экономический гигант позволить себе иметь слабую армию? Пример Германии показывает, что да, можно процветать экономически и полностью запустить свои вооруженные силы. Но для этого необходимо иметь сильных и влиятельных союзников и не иметь, желательно, врагов. В Китае предпочитают полагаться только на себя.

Его армия, НОАК (Народно-освободительная армия Китая) – современная и огромная. Освободительной она была в борьбе с Японией (1937 – 1945 г.г., 35 миллионов погибших) под командованием Чан Кайши. Потом они еще «освобождали» Корею.

Много десятилетий НОАК готовится к последнему освобождению: надо покорить независимую республику на Тайване. Но за Тайванем стоят США, так что с Тайванем приходится подождать. Была проба сил во Вьетнаме в 1979 году, первая война социалистических государств, которая отнюдь не принесла Китаю успеха. И была «проба пера» на границе с СССР в 1969 году: на амурском острове Даманский и вблизи казахского озера Жаланашколь, тоже без успеха.

А больше Китай ни с кем и не сражался. Он только готовится, и результаты этой подготовки впечатляют. Все экономические успехи Китая последних десятилетий отразились и в усилении китайской армии.

Недавно, во время начала эпидемии ковида в Китае, весь мир наблюдал строительство китайскими военными стационарного госпиталя. Это выглядело постановочным номером, какой-то другой реальностью. Так ни в России, ни на Западе работать не умеют. А для китайцев это была рутина, а не трудовой подвиг, они такие вот, поэтому соревноваться с ними тяжело. Трамп, например, со своими бреднями об американском величии, этого не понимал.

Китайский атом

В 1964 году Китай создал с помощью Советского Союза свою первую атомную бомбу. Сейчас у него не менее 300 ядерных боеприпасов (это оценка, сам Китай информации не дает), размещенных на современных носителях, многократно меньше, чем у США и России, примерно столько же, сколько у Франции. Больше ему пока, видимо, не требуется. В отличие от США и России, Китай не связан никакими договорами по ограничению своего ядерного потенциала или нераспространению ядерного оружия. Пакистанские атомные бомбы (до 150) имеют китайское корни, возможно также – и северокорейские.

НОАК обладает ядерными ракетами разной дальности, включая межконтинтальные, может наносить удары по всему миру. Больше всего у Китая ракет средней дальности (до 5.500 км), которые достигают любой точки Азии.

Китай имеет даже баллистические ракеты, специально предназначенные для борьбы с авианосцами США (DF-21D), их назначение – поражать на дальности в тысячи километров целые авианосные группы.

На параде в 2019 году, посвященном 70-летию КНР, были продемонстрированы новейшие образцы китайского оружия. Так, в строю ехали самоходные пусковые установки с гиперзвуковыми ракетами DF-17. Не мультики, которыми пугал Путинм, а реальное оружие с дальностью до 2500 км и ядерной боевой частью.

Китайская военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия только в ответ, многие эксперты, однако, полагают, что в ближайшие годы Китай удвоит свой ядерный арсенал.

На том же параде среди прочего была показана новейшая баллистическая межконтинентальная ракета на твердом топливе DF-41, несущая до 10 боеголовок.

Сухопутные войска

У Китая самая большая сухопутная армия (около 1 млн), больше любой другой армии мира. Ее возможности непрерывно возрастают, однако численность, напротив, снижается. Будучи изначально сухопутной военной державой, Китай, с оглядкой на США, стремится усиливать в первую очередь авиацию и флот. А сухопутные войска оснащать новейшей техникой, увеличивать их мобильность и совершенствовать управление.

Китайские войска насыщены беспилотниками разных типов, от компактных, до огромных, висящих над полем боя сутками.

Вначале армия комплектовалась советской техникой, потом советской техникой, выпускаемой по лицензии, потом выпускаемой без лицензии. Сейчас это усовершенствованная до неузнаваемости иностранная техника, которую постепенно вытесняют собственные разработки. У бывших «доноров» НОАК уже почти нечего предложить китайцам, Россия рада продавать всё что угодно, но Китай уже почти ничем не удивить.

Полет дракона

Когда-то в юности, отдыхая под Херсоном, я каждый вечер наблюдал самолеты Ту-16 с противолодочными ракетами, их трасса проходила над студенческим лагерем. Из Ту-16 сделали пассажирский Ту-104, им вооружали союзников, Ирак и Египет применяли его в боях. И Китай получил Ту-16, который производился под названием H-6, причем, если их нигде уже не осталось, то в Китае – до 130 единиц, вооруженных самыми современными ракетами, в основном противокорабельными. Этот самолет-ветеран, многократно модернизированный, остается единственным стратегическим бомбардировщиком и, благодаря ракетам, по-прежнему опасен.

В Китае состоят на вооружении как собственные тактические самолеты и вертолеты, так и сравнительно немного импортных. В 1991 году Китай за 2,5 млрд долларов приобрел право на постройку 200 истребителей Су-27СК, оснащая их российским оборудованием. Но построил менее половины, а потом стал выпускать собственный Jian-11. Был скандал, договор расторгли, а самолет продолжал выпускаться уже как чисто китайский. И это довольно типичный случай, спасибо, что хоть лицензию купили.

Подобной тактики Китай придерживался всегда: сначала закупать зарубежную технику и технологию, освоить их, потом начать копировать и распространять как собственную марку. Но при этом китайцы копируют творчески, вносят улучшения, совершенствуют и, как часто бывает, за счет более низкой цены вытесняют с рынка разработчика оригинала.

И идут дальше. Они, например, создали собственный истребитель-невидимку Jian-11 – так ведь только несколько стран освоили стелс-технологию. Он выпущен уже небольшой серией и является прямым конкурентом американскому F22 ( 200 единиц, выпуск окончен) и российскому Су-57 (планируется к серийному производству). То есть по-прежнему позади США, но уже обходит Россию.

Большая часть китайской авиации оснащена новыми машинами, разработанными в этом веке. Например, Китай продемонстрировал недавно самый большой в мире самолет-амфибию AG600.

Врагу не сдается наш гордый «Ляонин»

Изначально он звался «Варяг», строился в Николаеве, но Украине океанский монстр (первый полноценный советский авианосец) был ни к чему, и он переплыл в Китай. Свой второй авианосец Китай построил как копию первого, затем следуют еще два собственной разработки. США десятилетиями развивают авианосный флот, он насчитывает сейчас 11 единиц, так что Китай на втором месте. А Россия после бесславного похода к берегам Сирии «Адмирала Кузнецова» практически и вовсе осталась без самых мощных кораблей как класса. Из этого не следует, что в других классах кораблей она преуспевает. Зато Китай спускает на воду один корабль за другим, и самые опасные из них – не авианосцы, а атомные подводные лодки-ракетоносцы.

Китай не может спорить с США за превосходство в Мировом океане, но четыре авианосные группы, в которые входят также новейшие ракетные миноносцы, атомные подлодки, десантные корабли, вроде тех, которые не получила Россия из Франции – это серьезная заявка на превосходство в морях, омывающих Китай, и в немалой части Тихого океана. Китайскому ВМФ не могут противостоять в одиночку быстро прогрессирующие флота Японии, Кореи, Тайваня... Российский же Дальневосточный флот давно уже потенциальным противником китайского не является, он старый, малочисленный и слабый.

Китай предъявляет претензии на определенные районы и острова далеко от своих берегов, например, Парасельские острова и архипелаг Спратли, тут его интересы пересекаются с интересами Вьетнама, Филиппин и еще несколько стран. Силу в этом споре Китай пока не применяет, но если применит, противостоять будет некому, разве что США вмещаются.

Сравнение самых могушественных военных держав *

Китай США Россия Общие данные Площадь, млн кв. км 9,6 9,8 17,1 Население, млн чел 1.143 329 148 ВВП, млрд долл 15.690 20.930 1.470 Средняя продолжительность жизни, лет 76,7 78,5 69,2 Вооруженные силы Расходы на оборону, млрд долл 193,3 738,0 60,6 ** Солдаты и офицеры в действующей армии, тыс. чел 2.035 1.348 1.014 Численность вооруженных сил, тыс. чел 2.700 1.400 1.450 Ядерные боеприпасы 320 5.800 6.490 Межконтинентальные баллистические ракеты 70 400 313 Стратегические (дальние) бомбардировщики 162 157 139 Фронтовые истребители и бомбардировщики 1.966 3.424 1.112 Боевые вертолеты 246 793 376 Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами 4 14 13 Многоцелевые подводные лодки (атомные и дизель-электрические) 57 54 49 Основные боевые танки всех типов 6.740 2.831 3.090 Артиллерийские системы 13.420 6.894 5.293

* В таблице приведены данные за последние годы, некоторые из них достаточно приблизительны, но в целом соотношене сил именно таково

** Военные расходы России, как когда-то СССР, несомненно, больше

И к России Китай не предъявляет территориальных претензий, а мог бы. Начиная с боя у Ачанского острога в середине 17-го века, выигранного казаками Хабарова, Россия неоднократно обжимала и теснила Китай. Так что не стоит удивляться, что в Китае есть силы, только ждущие момента вернуть свое (в их понимании). С другой стороны, Китай и без армии способен захватить Дальний Восток, а то и всю Сибирь – вариант, рассмотренный в романе Владимира Сорокина «День опричника».

В 2015 году в Китае началась военная реформа, назначение которой – насытить армию новейшей техникой и сделать ее самой передовой в мире, несколько сократив при этом общую численность. Китайцев очень много, но численное превосходство не давало им в прошлом преимущества над более технически развитыми и умелыми противниками. Когда, прервав вечные междоусобицы, китайцы вступали в борьбу с внешним врагом, то почти всегда были биты. Японцы, англичане, русские, французы, даже немцы раз за разом одерживали победы и навязывали Китаю унизительные договора.

Теперь, находясь уже почти на вершине экономического могущества, китайцы, ведомые коммунистической партией, решили, наконец, научиться воевать по-современному. Прекрасные ученики, китайцы смогли в деле военной подготовки обойти вольных или невольных учителей.

Сейчас в НОАК в ходе модернизации уделяется особое внимание ведению войны в киберпространстве, разработке технологий невидимости (стелс), беспилотной технике, гиперзвуковому оружию, космической технике...

Армия не испытывает кадровых проблем, в Китае число желающих служить значительно больше мест службы. Существует военная повинность, но при этом в армию придирчиво отбирают лучших. У небогатой молодежи из глубинных районов военная служба в почете, армия обеспечивает престиж, жилье, хорошую зарплату, карьерный рост.

Китай производит всё больше вооружения, по продаже находится сейчас на 5-м месте после США, России, Франции и Германии. И в то же время он продолжает приобретать новейшее оборудование, в первую очередь у России. Например, закуплены многофункциональные истребители Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400. И одновременно с этим Китай экспортирует ЗРК FK-3, являющийся китайским вариантом ранее закупленного у России ЗРК С-300. Типичная ситуация: Сербия отказалась от российских зенитных ракет в пользу их китайской копии.

Китайская армия пронизана идеологией правящей коммунистической партии, и готовится к беспрекословному исполнению партийных приказов.

Для доминирования в мире Китаю армия не нужна, однако одной супер-экономики тоже недостаточно. Китай уверенно ведет мировую экономическую войну, армия же для него – гарантия, что никто, пользуясь оружием, не покусится на плоды китайского экономического чуда.

С. Мучник (Дортмунд)





Читайте также:

1. Китай борется с бедностью. Журнал «Партнёр», № 5 / 2021. Автор C. Шпигель

2. Китайский сценарий будущего. Журнал «Партнёр», № 4 / 2021. Автор Ю. Одессер

3. Путешествие по Китаю, или Поднебесная, потерявшая небо. Журнал «Партнёр», № 3 / 2020. Автор А. Бройдо

4. Достижения современного Китая. Всё самое, самое... Журнал «Партнёр», № 12 / 2019. Автор Ю. Переверзев

5. Хочется, как в Китае? Журнал «Партнёр», № 8 / 2019. Автор Е. Кочанов