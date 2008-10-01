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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Как Китай борется с коррупцией

Корни коррупции

Коррупция (мздоимство) издавна является неотъемлемой частью китайского образа жизни. С какой бы просьбой и к кому бы китаец ни обращался, сперва этого человека нужно было «подмазать». Таков древний обычай!

Например, чтобы попасть в поликлинике к определенному врачу, полагается дать хунбао – так китайцы называют красный конвертик с деньгами. Пришел в государственное учреждение на прием к чиновнику – сперва следует положить ему на стол несколько сигарет, а лучше – пачку или даже блок.

Воспитателю в детском саду родители что-нибудь да дарят, чтобы их ребенку уделяли больше внимания. Нужна помощь коллеги по работе – сначала сделай ему подарок, пусть даже небольшой сувенир, но подари обязательно!

Такие небольшие подношения китайцы и коррупцией-то не считают. А вспомните нашу жизнь до эмиграции? Очень похоже, но вернемся в Китай.

Красный конвертик хунбао – часть культуры, их китайцы дарят на протяжении уже многих сотен лет. Другое дело, когда подношения – многомиллионного объема. Такие делают, например, за получение большого строительного подряда или выигрыш важного государственного тендера на поставку вооружения.

Есть еще одна особенность китайского образа жизни, называемая гуаньси. Этим словом обозначается родство, кумовство и, вообще, всякое полезное знакомство. Гуаньси в Китае решает практически любые вопросы, в том числе и продвижение по службе: «ну, как не порадеть родному человечку?»

Коррупция и кумовство пронизывает буквально всё китайское общество: от низших слоев вплоть до самых верхов.

По официальным данным, из 70 млн чиновников, обвиненных в коррупции, под следствие попали более 1,3 млн человек, а по неофициальным – значительно больше: до 10% всех госслужащих уже находятся «в разработке». Но до некоторых партийных и государственных высот борьба с коррупцией всё же не дотягивается. Например, в китайскую прессу проникли сведения о том, что у многих высших руководителей КНР есть родственники за границей, их дети получают образование в зарубежных университетах, а родители скупают элитную недвижимость в Италии, Франции, Англии и других странах Европы.

Коррупция в партийных кругах

Правящая в Китае коммунистическая партия во все времена объявляла беспощадную борьбу с коррупцией, хотя на самом деле она лишь декларировала эту борьбу. И только с приходом в руководство Китаем Дэн Сяопина, а позднееСи Цзиньпина, эта борьба приняла действенные формы.

Высшим органом по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями властью среди партийных чиновников является Комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (ЦКПД), образованная в 1978 году во времена, когда КПК возглавлял Дэн Сяопин. ЦКПД – это партийная спецслужба, имеющая разветвленную сеть территориальных органов и свои оперативно-розыскные, силовые и следственные подразделения.

Зона ответственности ЦКПД негласно распространяется не только на Китай, но и на страны, где скрываются от правосудия его беглые чиновники. Сотрудники Комиссии принуждают скрывающихся за границей коррупционеров вернуться на родину с похищенными деньгами. Многие возвращаются и до конца жизни носят на себе и своем роде позорное клеймо.

Партия всерьез начала бороться с коррупцией, как было уже отмечено, лишь с приходом к руководству КПК Си Цзиньпина. На заседании Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин признал, что мздоимство и коррупция остаются самыми большими факторами риска в управлении Компартией. Он настаивал на том, что необходимо усилить антикоррупционную работу, «чтобы дать людям чувство справедливости и обеспечить процветание страны».

Одним из первых шагов, реализованных Си Цзиньпином на новом посту, стало ужесточение партийного контроля в высших эшелонах власти. Например, уже через год после избрания Си Цзиньпина, в 2013 году, бывший секретарь парткома одного из городов центрального подчинения Чунцин Бо Силай, входивший до этого в состав Политбюро КПК, был исключен из партии и приговорен к пожизненному заключению за коррупцию и растрату государственных средств в особо крупных размерах. Следом за ним на тот же срок осудили экс-министра общественной безопасности КНР, одного из девяти членов Постоянного комитета Политбюро в 2007–2012 гг. Чжоу Юнкана.

Суровый приговор получил один из самых высокопоставленных чиновников страны, который курировал правоохранительные органы. Приговоры известным всей стране партийным руководителям подали однозначный сигнал всем коммунистам: неприкасаемых, какие бы высокие посты они ни занимали, не будет.

Коррупцию в Китае искореняют не точечно, когда сажают одних мздоимцев, не трогая других, а системно – от возмездия не уходит никто. Условно все партийные коррупционеры разделены на три категории: «тигры» – должностные лица центральных органов КПК и правительства; крупных государственных предприятий и финансовых учреждений, «мухи» – чиновники низшего ранга в уездах и городских районах и «лисы» – функционеры, сбежавшие за рубеж с награбленным. Есть еще и так называемые «голые богачи» – государственные служащие, которые переправили свои семьи за пределы КНР, а незаконно нажитые средства прятали в офшорах.

Основными источниками информации о коррупционерах являются доносы граждан. В Конституции КНР указано, что граждане вправе обращаться в соответствующие органы власти по поводу нарушения закона или служебного долга госслужащими. С доносов граждан начинается в среднем 60–70 процентов антикоррупционных расследований. Ежегодно в адрес органов партийного контроля поступает около трех миллионов доносов.

Еще один простой способ выявить взяточников и коррупционеров – это мониторинг аккаунтов чиновников, их жен и детей в социальных сетях.

Обращения граждан и компрометирующие материалы рассматривают незамедлительно: если подозрения подтверждаются, мздоимца изолируют от общества, чтобы он не мог воспрепятствовать следствию, и передают дело в Верховную народную прокуратуру КНР. Наказание ждет не только коррупционера, но и членов его семьи вплоть до дальних родственников: у них конфискуют имущество, исключают из партии и увольняют с работы.

Во время выступления на Пятом пленуме Си Цзиньпин заявил, что работа по искоренению коррупции в партийных кругах будет продолжена. Прежде всего это касается таких областей, как образование, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, экология и ликвидация бедности. Для защиты интересов людей и социальной справедливости председатель КНР призвал всесторонне развивать систему, при которой чиновники не осмеливаются, не могут и не имеют желания совершать коррупционные действия.

«Альтернативы борьбе с коррупцией нет, и мы должны двигаться вперед несмотря на трудности, – подчеркнул Си Цзиньпин. – Необходимо усилить надзор за высшими руководителями и ведущими должностными лицами, а также ужесточить наказание за неправомерные действия при назначении на официальные должности, включая взяточничество на выборах и продвижение по службе. КПК как крупная партия со 100-летней историей должна неустанно работать в этом направлении, если она хочет навсегда сохранить свою передовую природу, чистоту и жизнеспособность».

Наказание за коррупцию

За последние восемь лет, с 2012 по 2020 год, число чиновников, наказанных за коррупционные преступления, перевалило за 4 млн, а всего число членов КПК составляет около 90 млн человек.

Уголовная ответственность и срок от 1 до 7 лет получают за взятки от 5000 юаней (примерно 650 евро) Если же сумма меньше, то чиновника ждет строгое дисциплинарное взыскание и понижение в должности.

Чаще всего попадаются на мзде руководители провинций, городов центрального подчинения, национальных компаний. Кроме того, за три последних года из-за рубежа на родину были возвращены более 6 тысяч беглецов, которые только в 2019-м возвратили в бюджет около 586 млн долларов США.

Так как доходы и расходы чиновников находятся под строжайшим контролем, деньгами взятки в Китае обычно не берут. Коррупционерам низшего звена не чужды незаконные подарки, субсидии, нецелевое использование служебных машин, путешествия и покупки за государственный счет, расточительные свадьбы и похороны. Коррупционеры высшего звена получают за свое «покровительство» материальные блага в виде дворцов на берегу моря, роскошных квартир, дорогих яхт или автомобилей, которые записываются на родственников.

Смертную казнь к коррупционерам в Китае применяют при получении взятки на сумму более 100 тысяч юаней (около 13 тыс. евро). В последнее время высшую меру наказания заменяют на пожизненное заключение. Если же суд всё-таки выносит виновному смертный приговор, то его исполненик предается огласке по Центральному телевидению КНР. После казни родственникам коррупционера предъявляют счёт на 8 юаней за две пули, которыми его расстреляли. Например, недавно в Тяньцзине был казнен экс-председатель государственной компании по управлению активами Лай Сяоминь. Следствие установило, что во время работы на этом посту он получил взятки на 280 млн долларов, у него было свыше ста квартир и столько же любовниц, которых он устраивал на работу в госкомпанию.

Народное одобрение

Китайский народ видит, что власти его слышат и реагируют на проявления коррупции. Прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, в построении чистого правительства, позволил Китаю стать одним из мировых лидеров в экономике и добиться весомых успехов в борьбе с бедностью.

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