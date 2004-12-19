Экономика и финансы >> Налоги

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Двойное налогообложение пенсионеров – миф или реальность?

А если не миф, то можно ли противостоять этому явлению?

Министерство финансов твердо стоит на своем: двойного налогообложения пенсионеров не производится, это надуманная тема. Математики, специализирующиеся на вычислениях налоговых ставок, и финансовые консультанты в области пенсионного права утверждают обратное: в некоторых случаях налоги всё же «удваиваются». Ситуация сложная. Неспециалисту разобраться в ней практически невозможно. Однако иски по поводу двойного налогообложения прошли уже практически через все судебные инстанции.

В мае иском, который подал Союз налогоплательщиков, занялся Федеральный финансовый суд. Исход процесса непредсказуем. Именно из-за того, что ситуация такая нестандартная. Но «цена вопроса» немалая. С учетом нарастающего числа пенсионеров, чьи пенсии подпадают под потенциально двойные налоги, речь идет о миллиардах евро.

Почему возник вопрос?

В правовом смысле ситуация прояснится в июне. По крайней мере, в той части, которая связана с нынешним процессом в Федеральном финансовом суде. Если судьи поддержат иск, государству придется, вероятно, перерассчитать налоги тех, кто вышел на пенсию в последние пять лет, а также будущих пенсионеров. Но вряд ли это будет производиться автоматически. Скорей всего – на основании протестов (Einspruch), поданных конкретными пенсионерами в конкретное финансовое ведомство (Finanzamt), удерживающее с них налоги. В протесте следует сослаться на решение Федерального финансового суда (Bundesfinanzhof, или BFH), если таковое будет в пользу пенсионеров. Если нет – то пенсионерам, как нынешним, так и будущим, следует набраться терпения. Вопрос всё равно не заглохнет. Последуют новые иски – например, в Верховный конституционный суд. Или усилится давление на бундестаг, чтобы добиться пересмотра закона о пенсионном налогообложении.

Всех ли пенсионеров это касается? Далеко не всех. Число заинтересованных ограничено, во-первых, годами выхода на пенсию: с 2015 по 2040. Во-вторых, подозрения в двойном налогообложении возникают в том случае, если в период перед выходом на пенсию будущий пенсионер имел высокие заработки. Эксперты полагают, что в основном это касается врачей, адвокатов, других представителей свободных профессий с высокими гонорарами, высокооплачиваемых специалистов.

Как возникает двойное налогообложение?

Повторимся: этот факт пока не доказан. Или, выражаясь иначе, приводимые доказательства не нашли пока официального признания.

Основные положения пенсионной реформы таковы, что исключают факт двойного налогообложения (об этом ниже). Проблема, однако, в том, что налоговые ставки увеличиваются нелинейно по отношению к величине доходов. Чем выше доход, тем «еще выше» ставка налога. А процент пенсионного взноса линейный, он одинаков по отношению к любой величине заработка. Можно сказать, что размер пенсии пропорционален размеру заработка. А размер налога непропорционально высок по отношению к большой пенсии, которая обусловлена высоким заработком, с которого уже был удержан налог по непропорционально высокой ставке.

Но этом и строятся доказательства. Детали? Давайте разбираться.

До 2005 года и после

Если Федеральный финансовый суд оставит иск без удовлетворения, а истец обратится в Конституционный суд, то круг замкнется. Потому что именно решением Федерального конституционного суда (от 6 марта 2002 года) была обусловлена пенсионная реформа 2005 года.

Конституционный суд счел дискриминационной действовавшую до начала нынешнего века практику налогообложения субъектов государственного пенсионного страхования (Gesetzliche Rentenversicherung) и пенсионированных государственных служащих (pensionierte Beamten). Пенсия вышедшего в отставку госслужащего подлежала налогообложению, а пенсия (правильней сказать, рента – Rente) бывшего наемного работника или предпринимателя нет. Ну, почти нет. С определенной части рентнерских пособий, особенно если они складывалась из приватного страхования, все же удерживались налоги. Но де факто «рентнеры» платили налоги в среднем с 17, максимум с 35 процентов своего пособия, а экс-госслужащие с полной пенсии.

Для ясности будем и тех, и других называть пенсионерами. Понимая, однако, что госслужащие не платят взносов пенсионного страхования, а субъекты Gesetzliche Rentenversicherung и приватного, а также производственного пенсионного страхования (Private Rentenversicherung, Betriebsrente), наоборот, платят взносы. Из этих взносов (хотя и не напрямую) складываются их пенсионные пособия. Что касается пенсии госслужащих, то ее им «дарит» государство.

Но в допенсионный период работники и той, и другой категории на общих основаниях платят подоходный налог. Так почему пенсия экс-госслужащего «более налогооблагаема», чем у субъекта пенсионного страхования?!

Конституционный суд направил бундестагу требование устранить несправедливость. В июле 2004 года бундестаг принял Закон о новых принципах подоходного налогообложения пенсионных пособий и других выплат по старости (Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, сокращенно Alterseinkünftegesetz, или AltEinkG). С его вступлением в силу, 1 января 2005 года, стартовала пенсионная реформа.

В чем ее суть? Первое: если до 2005 года страховая пенсия не облагалась налогом (с учетом указанных выше исключений), то в последующий период она становится налогооблагаемой. Второе: если до 2005 года взносы пенсионного страхования взимались с той части заработка, которая остается после удержания налогов, то впоследствии взносы исчисляются с «грязного» заработка, до удержания налогов. Иными словами: по-старому полагалось платить пенсионные взносы в пониженном размере, с «чистого» заработка. Поскольку взносы были меньше, то и размер пенсии соответственно меньше. По новым правилам, размер пенсии складывается из более крупных взносов (исчисляемых с «грязного» заработка). Значит, и пенсия формально выше. Но чисто арифметическое увеличение пенсии компенсируется тем, что с нее взимаются налоги.

Этот перевод пенсии в налогооблагаемую базу производится постепенно.

Как исчисляются (и будут исчисляться) налоги с пенсии?

Вопрос интересен всем пенсионерам, а не только тем, кто подозревает, что с него удерживают двойные налоги.

Для тех, кто вышел на пенсию в 2005 году, была установлена «стартовая» база: 50 процентов. То есть налогообложению подлежит только половина пенсионного пособия, вторую половину пенсионер «образца 2005 года» получает полностью.

Вышедшие на пенсию в 2006 году, платят налоги с 52 процентов пенсионного пособия, а в чистом виде получают только 48 процентов. И так далее: в каждом последующем году налогооблагаемая доля пособий новых пенсионеров увеличивалась на два процентных пункта. Те, кто вышел на пенсию в 2020 году, платят налоги уже с 80 процентов. Однако с 2021 года рост налогооблагаемой доли составляет не два, а один процентный пункт. Выходящие на пенсию в нынешнем году будут платить налоги с 81 процента пенсии, в будущем году – с 82 процентов и так далее. У тех, кто выйдет на пенсию в 2040 году и после, налоги будут исчисляться с полного пособия.

Грубо говоря, чем позже выходишь на пенсию, тем больше с тебя берут налогов. Так ли это?

Компенсация в заработках и взносах

Формально это так: чем позже выходим на пенсию, тем больше проигрываем. Но действует компенсационный механизм: пропорционально увеличению налогооблагаемой доли пенсии увеличивается доля пенсионных взносов, переводимых в доналоговую часть пенсионных взносов. В 2005 году она составляла 60 процентов, в 2006 уже 62 процента и так далее. В 2025 году она составит 100 процентов.

Поскольку взносы ступенчато возрастают, то возрастает и размер пенсии. Больше налогов удерживают с большей пенсии – выходит «то на то».

А где «удвоение»?

Этот эффект наступает для тех, кто вышел (или выйдет) на пенсию после 2015 года. Когда процентуальная часть взносов пенсионного страхования, удерживаемая с брутто-заработка, уже достаточно возросла (80 процентов и более). И возросла доля пенсии, попадающая под налог (70 процентов и более). Еще одно условие, о котором мы тоже говорили: эффект проявляется при высоких заработках. С них удерживался налог по повышенной ставке и увеличившийся пенсионный взнос. Разница между брутто («грязным») и нетто («чистым» заработком) становилась особо высокой. И эту разницу не компенсирует одинаковая доля пенсии, попадающая под налог.

Доля одинакова для всех, кто вышел на пенсию в один и тот же год, она не зависит от величины заработков. Но тот, кто зарабатывал меньше, платил меньше отчислений. А кто зарабатывал больше, платил повышенные отчисления – и теперь продолжает платить налог по солидной ставке со своей, в общем, немалой пенсии.

Что лишний раз доказывает: богатые тоже плачут.

И тем не менее, справедливость должна быть для всех. Вот за нее, за справедливость, борются противники двойного налогообложения.

Олег Филимонов

Читайтетакже: