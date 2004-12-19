Экономика и финансы >> Налоги

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Изменения законодательства Германии в июне 2021 года

Правила въезда в страну. Принятые в апреле новые предписания санитарного контроля на границах отменяют требование выдержать десятидневный карантин для определенной категории лиц, въезжающих в Германию из стран, которые отнесены к зоне риска по ковиду. Освобождаются от карантина лица, имеющие подтверждение полного статуса иммунизации (полностью привитые от ковида) или имеющие негативные результаты теста на корону. Тест должен быть максимум суточной давности (Schnelltest), либо трехсуточной (PCR-Test).

Данное требование не распространяется на лиц, даже привитых, которые въезжают их стран с выявленными новыми модификациями коронавируса. В этом случае понадобится подтвердить, что ты не вирусоноситель (отрицательный тест), либо пройти двухнедельный карантин с последующим тестированием. Правила одинаковы для иностранцев и для жителей Германии, возвращающихся из-за границы.

Продление выплаты Kurzarbeitergeld. Для предприятий, которые в наибольшей мере не вписываются в условия карантинных ограничений при пандемии коронавируса, сохраняется возможность содержать персонал при отсутствии занятости. Работники, как и прежде, будут получать государственные компенсации потерянного заработка (Kurzarbeitergeld), максимальный срок выплаты компенсаций продлен до 24 месяцев (в обычных условиях он не превышает 12 месяцев).

При этом следует понимать, что 24-месячный максимум гарантирован только тем предприятиям (и их работникам), которые перешли (перейдут) на Kurzarbeit не раньше декабря 2020 года и не позже 31 декабря 2021 года. В остальных случаях сохраняется 12-месячная граница выплат. Однако для продления сверх установленных 12 месяцев предприятия, отвечающие вышеуказанным условиям, должны своевременно обратиться в местное отделение федерального агентства по труду. Повышение размеров компенсационных выплат гарантировано также только до 31 декабря. Размеры повышаются до 70 % утраченного заработка для бездетных и до 77 % для работников с детьми начиная с четвертого месяца Kurzarbeit, а начиная с седьмого месяца – соответственно, до 80 и 87 %.

Завершение антикризисной помощи. Пакеты финансовой помощи (Überbrückungshilfe), предоставляемой правительством, направлены на компенсацию потерь из-за снижения доходов и оборота средств во времена пандемии. Помощь предоставляется малым предприятиям и предпринимателям, занятым на индивидуальной основе (Selbständige). Срок последнего по времени пакета гарантий вспомоществования, Überbrückungshilfe III, истекает в июне.

Предприниматели, в том числе индивидуалы, нуждающиеся в поддержке, но еще не воспользовавшиеся правительственной помощью, имеют время до 30 июня. В рамках этой программы возможна компенсация до 90 процентов утерянного оборота (для предприятий – максимум 500 тысяч евро в месяц). Предприниматели-индивидуалы имеют возможность финансирования нового старта (Neustarthilfe) в размере 25 % оборота, зафиксированного за 2019 год, но не более пяти тысяч евро.

Срок подачи налоговой декларации. Налоговые декларации за 2019 год можно подавать через налоговых консультантов (Steuerberater) до 31 августа 2021 года. Поскольку службы налоговой консультации перегружены «особыми обстоятельствами», обусловленными выплатами государственной помощи в условиях пандемии (это осложняет картину как налогообложения, так и освобождения от налогов), то их просьба о продлении сроков обработки налоговых деклараций в порядке исключения удовлетворена законодателем.

Отложенные санкции по налоговым задолженностям. Непокрытые налоговые задолженности, как говорится, преследуются по закону. Финансовые ведомства вправе налагать на должников санкции разной степени тяжести, от пени (Säumniszuschlag) до ареста счетов (Kontopfändung), в наиболее тяжких случаях – возбуждать уголовное преследование. Во времy пандемии наложение санкций было заморожено. Но сроки кончаются. Июнь – последний месяц «санкционного бездействия» по налоговым долгам, зафиксированным на период до 31 марта 2021 года. Должникам, почувствовавшим себя «прощенными», следует не расслабляться и до 30 июня покрыть долги. Иначе с 1 июля долги будут взыскивать с пеней и (или) штрафами.

Прощай, одноразовый пластик! Июнь 2021 года – последний месяц, когда в Евросоюзе допускается производство одноразовых предметов из пластика. Со второго полугодия производство запрещено, к тому же одноразовый пластик изымается из продажи и тем самым из употребления. Речь не только о пластиковых тарелках и столовых приборах или о пластиковых соломинках для коктейлей, но и о более популярных, пользующихся постоянным спросом вещах – таких как пенопластовые коробочки для еды или ватные палочки.

О ватных палочках следует сказать особо. Поскольку ватные тампончики насажены на пластиковую основу, которая сразу же выбрасывается после употребления, эти полезные приспособления тоже стали «продуктами нон грата»: выбрасываемый пластик загрязняет природу. Те, кто все-таки нуждается в одноразовом пластике, не только ватныз палочках, должны позаботиться о пополнении запасов до конца месяца. Это разные «безобидные» мелочи, вплоть до пластмассовых стебельков для воздушных шариков.

Неизвестной остается пока судьба пластиковых стержней для забора проб со слизистых оболочек рта и носа. В принципе, это медицинские принадлежности, подвергаемые особой утилизации. Но их широко используют и для домашнего самотестирования на корону. Исчезнут ли из продажи наборы для самотестирования? Или они будут оснащены другими приспособлениями вместо нынешних одноразовых пробозаборников из пластмассы? Официальной информации пока нет.

Подготовил Олег Филимонов

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