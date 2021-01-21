Экономика и финансы >> Личные сбережения

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Банки ограничены в возможности изменений условий

Плата за счет

Федеральный суд принял решение о недействительности некоторых пунктов в Общих условиях заключения сделки между финансовыми институтами и их клиентами. И теперь последние могут потребовать возврата завышенных сборов.

До недавнего времени финансовым институтам достаточно было сообщить клиентам о введении новых или повышении текущих сборов и платежей. Клиенты практически ничего не могли противопоставить письмам, сообщавшим, что за бесплатную ранее услугу теперь придется платить, или уведомлявшим об очередном повышении расценок. Наиболее охотно банки пользовались этой возможностью в отношении услуг, связанных с текущими счетами, – будь то повышение сбора за ведение счета (Kontoführungsgebühr), взимание платы за осуществление переводов, выдачу кредитной карточки или внесение средств наличными. Если клиенты не заявляли протест (Einspruch), неблагоприятное для них изменение вступало в силу. А тем, кто не хотел соглашаться, следовало в течение двух недель расторгнуть договор с банком или сберегательной кассой и закрыть счет.

И вот Федеральный суд (Bundesgerichtshof – BGH) поддержал потребителей, запретив изменять Общие условия заключения сделки (Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB) посредством уведомления клиентов и объявив недействительными пункты, предусматривающие согласие по умолчанию (schweigende Zustimmung). Будущие AGB должны стать значительно конкретнее в том, что касается времени и объема возможных изменений, а внесение серьезных изменений в договор (grundlegende Vertragsänderungen) теперь подразумевает обязательное согласие клиента – например, в случае, когда банк вначале завлекал клиентов бесплатным ведением портфеля ценных бумаг, а впоследствии вознамерился ввести сборы за эту услугу. Если клиенты не проявят активности, с их текущими счетами и другими финансовыми продуктами поначалу ничего не произойдет. Для того, кто не согласится с предложенными банком изменениями, ничего не изменится, объясняют специалисты по защите прав потребителей. Теоретически банк, конечно, может расторгнуть договор с несогласным клиентом. Однако эксперты сомневаются в том, что банки действительно начнут массово это делать, рискуя потерять клиентов. Финансовым институтам придется убеждать их в необходимости повышения расценок и просить их согласия на это.

Кроме того, решение Федерального суда дает клиентам возможность потребовать возврата завышенных сборов за ведение текущих счетов и другие услуги, которые могут вылиться в трехзначные суммы, указывает Stiftung Warentest. Речь идет о платежах, взимаемых на основании пунктов, признанных недействительными и предусматривающих согласие по умолчанию. Так, клиент, имеющий текущий счет в банке и не дававший согласия на повышение сборов за ведение счета, имеет право потребовать возврата завышенных сумм, да еще и с процентами, начиная с января 2018.

Для этого клиенту следует отправить финансовому институту письмо, в котором должны содержаться: адрес и даты; номер счета (IBAN); ссылка на решение Федерального суда (BGH, Az.: XI ZR 26/20, 27.04.2021); спецификация расходов (Kostenaufstellung), включающая суммы, которые были уплачены и которые следовало уплатить в свете решения суда; требование о возврате «переплаченных» сумм вместе с процентами на определенную дату.

При отсутствии спецификации клиент в письме может потребовать таковую от банка, воспользовавшись правом на получение отчета о банковских сборах (Entgeltaufstellung). Образцы соответствующих писем имеются на сайте Stiftung Warentest.

Деньги без карточки

Провайдеры мобильной связи не вправе делать возврат SIM-карты необходимым условием выплаты клиенту оставшихся на его счетах активов по окончании срока договора, а соответствующие пункты договора являются недействительными.

Компания мобильной связи E-Plus в рамках Prepaid-Tarif Aldi Talk требовала от клиентов после расторжения договора непременно вернуть обратно SIM-карту и только после этого претендовать на возврат оставшихся на их счетах активов (Restguthaben). Иными словами, не получив SIM-карту, E-Plus оставляла за собой право не возвращать деньги.

Эксперты по защите потребителей сочли, что соответствующий пункт договора неоправданно затрудняет возврат клиентам их неиспользованных активов. Поскольку SIM-карта после деактивирования не представляет ни малейшей ценности, не существует никаких серьезных оснований для того, чтобы делать ее предварительный возврат обязательным условием выплаты денег. Кроме того, затраты времени и дополнительные расходы, связанные с ее пересылкой, могут послужить сдерживающим фактором, вынуждающим клиентов вообще отказаться от оставшихся активов.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе согласился с защитниками прав потребителей в том, что требование о предварительном возврате (Vorleistungspflicht) чрезмерно ущемляет права клиентов провайдера мобильной связи и является недействительным – особенно с учетом того, что деактивированные SIM-карты не имеют для компании E-Plus никакой материальной ценности, не подвергаются вторичной переработке и практически не представляют опасности с точки зрения возможного злоупотребления данными (OLG Düsseldorf, Az.: I-20 U 47/19 от 21.01.2021). Поэтому компания E-Plus еще во время рассмотрения иска отказалась от пункта договора, ставшего предметом судебного разбирательства. И теперь обладатели карточек Aldi Talk, расторгнувшие договора с E-Plus, уже не обязаны предварительно возвращать компании свои SIM-карты для того, чтобы получить право потребовать возврата оставшихся на их счетах средств.

Майя Алексеницер (Бинген)