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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Прощай SMS, здравствуй RSC

27 лет – это много или мало? Для людей – жизнь поколения, для коротких сообщений – тоже, так совпало. Формат SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) оказался устаревшим и постепенно сходит на нет. Первая SMS была отправлена в Англии в 1992 году, потом счет пошел на многие миллиарды в год. Размер немецкого текста SMS составляет не более 160 знаков (в некоторых языках – меньше), благодаря им молодежь не разучилась писать и даже привыкла общаться лаконично. SMS были весьма выгодны сетевым провайдерам: короткий текст, стоящий, например, 9 цент, имел в тысячи раз меньший размер, чем одна минута разговора за те же 9 центов. Но это была эра мобильников (хенди), а в эру смартфонов, когда все имеют доступ в интернет, раскладка изменилась. В распоряжении пользователей оказались мессенджеры WhatsApp, Telegram, Threema и другие, которые позволяли посылать тексты любой длины.

Перелом наметился, но еще не случился, примерно 10 лет назад, когда внедрялись мобильные сети 4-го поколения (4G, LTE) и интернет стал подлинно мобильным. Сейчас понятно, что провайдеры мобильных сетей просто проспали ситуацию, и с того момента SMS стали неотвратимо превращаться в устаревший продукт вчерашнего дня

SMS не вернуть, но есть альтернатива, вполне современная – RCS (Rich Communication Services). Это новый телекоммуникационный стандарт, который должен сменить SMS. Передача данных должна происходить по интернету, однако тут не обязательно предусматривается установка отдельного приложения, это скорее услуга, служба, предоставляемая провайдером. RCS уже имплантирован в мобильные операционные системы Android и iOS, у разных провайдеров он представлен под разными названиями.

Своим развитием и внедрением RCS обязан Google, точнее неуспеху Google в продвижении собственного мессенджера. После этого было решено встроить службу RCS непосредственно в ОС Android, разработчиком которой Google и является. То есть у большинства из нас возможность пользоваться RCS на своем смартфоне уже есть, но она пока почти нигде не реализуется. Эта служба может составить конкуренцию WhatsApp и Ko, пересылая не только тексты, но и голосовые сообщения, видео и фото размером до 100 Mb, данные о местоположении. Предусмотрено также коллективное общение (групповой чат).

Уже сейчас RCS поддерживается сетями Telekom и Vodafone,многими провайдерами в этих сетях, а вот провайдер O2 с RCS еще не подружился. Если на смартфоне «от рождения» установлены Google Messeges, или Telekom Messege+, или Samsung Nachrichten, то проблем с пользованием RCS возникнуть не должно. После обязательной регистрации пользователь получает SMS с кодом активации, вот и все.

Это новая, «сырая» служба, есть проблемы, но провайдеры заинтересованы в их устранении, потеря SMS нанесла им немалый финансовый урон.

К числу проблем RCS относится определенная незащищенность пересылаемых данных. В то время как в мессенджерах WhatsApp, Telegram, iMessedge применяется так называемое сквозное шифрование (end-to-end encryption, E2EE), в системах с RCS криптозащиты пока нет, как и у SMS.

Лучшие времена для SMS позади

С. Мучник (Дортмунд)

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