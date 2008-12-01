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Энергия на этикетке
Заходя в магазин в поисках какого-либо бытового прибора (от утюга до телевизора), мы не в последнюю, а некоторые – в первую очередь, интересуемся его расходом энергии. Среди прочих потребительских характеристик (производительность, размеры, дизайн, стоимость, фирма-производитель...) энергопотребление – это постоянный расход средств. Радуясь дешевой покупке, мы часто даже не осознаем, что низкая цена – это на самом деле лишь первый взнос. Даже если прибор работает безукоризненно, он потребляет энергию. Ту самую электроэнергию, которая в Германии дороже, чем в любой другой стране.
И ожидаемо оказывается, что дорогие приборы потребляют меньше энергии, а дешевые – больше. Так что покупая прибор длительного и частого пользования (холодильник, телевизор, стиральную машину...) не лишне оценить предстоящие расходы.
И тут на помощь приходит этикетка (Label), в которой перечислены основные показатели прибора, включая энергоэффективность. Это то, на что необходимо ориентироваться при осмысленном выборе нового товара.
С марта 2021 года в ЕС, а также и в Германии, обозначение показаний энергоэффективности производится по новому стандарту. Раньше на энергетической этикетке (Energielabel) присутствовали буквы от A до G, каждая из которых обозначала класс энергоэффективности. Казалось бы удобно: одного взгляда на этикетку достаточно, чтобы понять, экономный это прибор или прожорливый. Но производители в конкурентной борьбе все время улучшали свою технику, и это привело к тому, что классы с высоким потреблением (D, E, F, G) практически исчезли. Зато в верхнем классе, A, стало тесно, поэтому появилась дополнительная маркировка – плюс (+), иногда – это звездочка. И количество плюсов стало рости, вплоть до A+++ (с 2010года). То есть сравнение энергоэффективности техники свелось к подсчету количества плюсов после A. Причем развитие техники потребовало бы в ближайшее время добавление еще плюсов.
Такая ситуация стала и для производителей техники, и для торговли, и для регулирующих органов неприемлемой. Поэтому ЕС утвердил новую обязательную энергетическую этикетку. Не ищите на ней плюсов: остались только буквы латинского алфавита, от A до G. Теперь прежнему высшему классу A+++ соответствует новыйкласс B. А энергетический класс A пока вообще не применяется, возможно, через некоторое время появятся сверхэкономные приборы, вот они его и получат.
Переход на новый стандарт маркировки происходит не для всех электроприборов одновременно. С 1 марта новые этикетки получили стиральные и посудомоечные машины, стирально-сушильные машины, холодильники, морозильники, телевизоры и мониторы.
С сентября новые правила распространятся на лампы. Все остальные электроприборы (пылесосы, электропечи, духовки...) будут охвачены с 2024 года. И, наконец, в 2026 году очередь дойдет до электрических нагревателей.
С. Мучник (Дортмунд)
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