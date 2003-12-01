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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Cookies – кормежка для собирателей данных о пользователях

Они так и называются – cookies (куки, пирожки) и предназначены для кормежки тех, кто собирает данные об интернет-пользователях и размещает интернет-рекламу. Мы же, пользователи, не в последнюю очередь благодаря cookies получаем персонализорованную рекламу. То есть нам персонально предлагается то, что мы предпочитаем. Возможно, некоторым это безразлично и они полагают, что такой рекламой вообще не пользуются. С ними нельзя согласиться! Реклама является двигателем интернета, он реально невозможен без сбора информации и распространения рекламы. Будет просто неокупаемым.Вот данные только по мировой мобильной рекламе: расходы на нее в Apps (приложениях) выросли в прошлом году на 26% и составили 240 млрд долларов. То есть, это цена рекламы, а сами рекламируемые товары и услуги стоят многие триллионы.

Реально cookies – это небольшие текстовые файлы, которые складируются в вашем браузере после посещения страниц в интернете. Каждому интернет-адресу соответствуют один или несколько куки-файлов. Они не занимают много места в памяти и не замедляют работу браузера, они не могут содержать вирусов, их легко обнаружить через меню «установки» (оptionen, einstellungen) и в Chrome, и в Firevox… Их можно без последствий удалить вручную, по отдельности, прицельно, или все за один клик.

Но беда в том, что они полезут снова, точнее – это еще полбеды. Они прилезают не втихую, так бывало раньше, а обязательно перед запуском страницы включают поп-ап меню (баннер), в котором испрашивают вашего разрешения на cookie. И даже предлагают отметить опции, на какие именно вы согласны. Вам предлагается или согласиться на все, или выбирать, какие именно куки вас устраивают.

Разделяют несколько видов куки: это, например, технически необходимые и не необходимые, одни остаются на постоянно, другие – временные, некоторые собирают пользовательскую информацию для таргетированной (целевой) рекламы... Никто обычно в эти детали не вникает, соглашаются на все оптом, и страница открывается. А если вы не соглашаетесь на cookie, то и страница не откроется.

Как только вы впервые вызываете какую-либо веб-страницу, ваш браузер пересылает ей (обычно на ее веб-сервер) в ходе запроса куки-информацию. Она может содержать такие ваши данные:

аутентификацию

персональные предпочтения и настройки (язык, валюта, размер шрифта...)

заказанные товары

сведения о статистике посещений сайта

IP-адрес и координаты

данные об операционной системе и браузере

ранее задаваемые вами тексты.

Эта информация и есть ваш пользовательский профиль применительно к конкретному сайту. Вам предлагают то, что вам, вероятнее всего, исходя из предыдущих запросов, и требуется.

Если вы убрали куки, то может ничего не произойти, а могут возникнуть проблемы с посещением сайта, оставившего ранее куки. Так, все интернет-магазины работают с куки, без них невозможен, например, просмотр содержимого корзины с товарами (Warenkorb). Иногда они удобны пользователям, скажем, можно соединяться с некоторыми сервисами без введения пароля – авторизация происходит автоматически за счет куки.

Уже и власти пытаются найти способ отказаться от навязчивых предложений принять cookies. В Бундестаге рассматривается возможность заменить куки специальной технологией (Personal Information Management Systems – PIMS), предусматривающей услуги сертифицированных служб в качестве посредника между пользователями и сайтами, требующими куки. Но это в будущем, пока с «пирожками» приходится мириться. Они несъедобны, но и не слишком опасны.

С. Мучник (Дортмунд)

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