Здоровье >> Знать свой организм

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Тест на риск инфаркта

Несмотря на пандемию коронавируса, сердечно-сосудистые заболевания занимают главенствующее место среди всех болезней в мире. На первом месте в списке этих заболеваний стоит инфаркт. Только в Германии от него ежегодно страдают около 280 тыс. человек. Риск инфаркта зависит от нескольких факторов.

Мы предлагаем вам оценить риск инфаркта с помощью небольшого теста, который не предназначен для постановки диагноза, но поможет оценить состояние здоровья вашего сердца. Тест этот для тех, у кого сердечно-сосудистые заболевания еще не были диагностированы.

Выделены 8 факторов риска и дана их оценка.

Наследственность. Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниями – это еще не болезнь, но она может оказать определенное влияние на риск инфаркта.

Есть ли среди ваших родственников первой линии (родителей, братьев, сестер, детей) те, кто перенес инфаркт или инсульт? Если есть, то в каком возрасте?

У родственников женского пола:

Да, до 60 лет 10

Да, после 60 лет 4

Нет 0

У родственников мужского пола

Да, до 55 лет 10

Да, после 60 лет 4

Нет 0

Курение. Табак вреден для здоровья в любом виде: сигареты, сигары, трубки и др. Опасно также пассивное курение. Риск развития инфаркта можно снизить, отказавшись от этой привычки.

Вы курите?

Нет 0

Да, меньше 20 сигарет в день 8

Да, больше 20 сигарет в день 10

Да, больше 20 сигарет в день и 12

принимаю противозачаточные

таблетки

Вес. Лишний вес влияет на сердечно-сосудистую систему. Атеросклероз, инфаркт миокарда, ишемия и гипертония – частые спутники ожирения.

Подсчитайте Индекс массы тела по формуле: вес в кг разделить на квадрат роста в метрах.

Недостаточный (ИМТ меньше 20) 1

Нормальный (ИМТ 20 -25) 0

Избыточный (ИМТ 26 -30) 1

Ожирение (ИМТ свыше 30) 2

Окружность талии (измерять лучше утром на уровне пупка)

Женщины

Менее 80 см 0

80-87 см 1

88 и более 2

Мужчины

Менее 94 см 0

94-101 см 1

102 и более 2

Питание. Для поддержания здоровой сердечно-сосудистой системы большое значение имеет сбалансированный рацион питания, включающий большое количество фруктов и овощей. Избегайте пищи с большим количеством жиров, сахара и соли, а также поддерживайте нормальный вес тела и избегайте чрезмерного употребления алкоголя.

Есть ли в вашем ежедневном рационе свежие фрукты, салаты, овощи, продукты из цельного зерна, бобовые, оливковое или рапсовое масло, а рыба присутствует чаще, чем мясо?

Практически постоянно - 4

Часто -2

Практически нет 0

Присутствуют ли в вашем рационе продукты переработки мяса, колбасы, фастфуд, мороженое, выпечка, сладости и сладкие напитки?

Практически всегда 4

Часто 2

Практически нет 0

Физическая активность. Регулярная физическая активность необходима для поддержания здорового состояния сердечно-сосудистой системы.

Занимаетесь ли вы регулярно спортом продолжительностью 20 минут в день?

Как минимум 1-2-два раза в неделю - 2

Как минимум 1 раз в месяц 0

Реже одного раза в месяц 2

Показатели крови. Повышенное содержание холестерина в крови приводит к развитию атеросклероза и повышает риск развития инфарктов и инсультов.

Уровень LDL холестерина

Не знаю 2

Очень сильно повышенный 190 mg/dl 10

(4,91 mmol/l)

Сильно повышенный 160-190 mg/dl 6

(4,14-4,91 mmol/l )

повышенный 115-160 mg/dl 3

(3,0 - 4,14 mmol/l)

Нормальный, меньше 115 mg/dl 0

(3,0 mmol/l)

Кровяное давление. Высокое кровяное давление не всегда сопровождается какими-либо симптомами, но может привести к внезапному инфаркту или инсульту. Проверяйте свое кровяное давление.

Значение артериального давления

Не известно 2

Верхнее:

менее 140 mmHg 0

140-160 mmHg 1

более 160 mmHg 6

Нижнее

менее 90 mmHg 0

90-95 mmHg 2

более 95 mmHg 4

Повышенное содержание сахара в крови может стать причиной развития сахарного диабета, который, в свою очередь, приводит к нарушениям в области сердца, сосудов, почек и повышает фактор риска инфаркта.

Содержание сахара в крови

Неизвестно 2

Нормальное 0

Сахар повышенный, но

медикаменты не принимаю 6

Сахар повышенный,

медикаменты принимаю 8

Сахар повышенный, делаю

инъекции инсулина 8

Стрессовые ситуации. Стресс повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Снизить негативное влияние стресса на организм может физическая разрядка: прогулки на свежем воздухе, бег, плавание и т.п.

Приходится ли вам на работе или в повседневной жизни сталкиваться со стрессовыми ситуациями? Вы работаете в условиях цейтнота или стресса?

Нет 0

Изредка 0

Часто 2

Практически постоянно 4

Недомогания.

Бывают ли у вас давящие боли в области груди, которые отдаются в шею или руку, а также одышка или ощущение нехватки воздуха?

Нет 0

Да, особенно во время или

после физической нагрузки 10

Да, особенно, когда холодно 10

Да, особенно в состоянии

стресса 6

Иногда в состоянии покоя 4

Были ли у вас когда-либо давящие боли в грудной клетке или жжение за грудиной, длящиеся более 5 минут?

Да 10

Нет 0

У вас уже был сердечный приступ или инфаркт?

Да 10

Нет 0

Общее количество баллов …………

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

0-4

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

ниже среднего. Так держать!

5-8

Средний риск. У вас есть возможность

самостоятельно снизить факторы риска.

9-16

Риск увеличен. Обсудите с врачом

стратегию снижения факторов риска.

Обратите внимание на свой образ жизни.

17 и более баллов

Большой риск. Обсудите с врачом

стратегию снижения возможных факторов риска.

Ведите здоровый образ жизни.

Мы рады за тех из вас, кто набрал от ноля до четырех баллов! А что посоветовать остальным? Не отчаивайтесь. Вероятность сердечного приступа варьируется от человека к человеку. На такие факторы, как возраст, пол и наследственность повлиять невозможно. Но есть и такие, как курение, избыточный вес, отсутствие физической активности, которые поменять не всегда легко, но возможно. Успехов!

Источник: Deutschen Herzstiftung

Подготовил А. Иванов (Дортмунд)

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