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Электронные истории болезни (ePA)
Согласно Закону о надежных цифровых коммуникациях и лечебных назначениях в здравоохранении (Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen, или E-Health-Gesetz) в Германии с июня 2021 года вводятся электронные истории болезни (Elektronische Patientenakte, или ePA). Ликвидируется бумажное море в документировании лечения и текущего состояния десятков миллионов пациентов, в том числе дублирующих папок, которые параллельно хранятся во врачебных практиках, клиниках, больничных кассах и прочих медицинских учреждениях, причастных к лечению одного и того же человека.
Дигитализация этой документальной базы означает создание единого информационного банка данных о пациентах и лечении, а также формирование телекоммуникационных каналов для профессионального обмена этими данными между врачами, больничными кассами, оплачивающими лечение, и работодателями (в случае оплаты больничных).
Для пациентов дигитализация их историй болезни связана с двумя важными обстоятельствами. Во-первых, им предоставлено право решать, какие сведения о прошлых недугах или особенностях личности включать в электронную базу, а какие нет. Во-вторых, реализуется их право на регулярный доступ к собственной истории болезни. Ее можно будет в любой момент «вызвать» на экран своего смартфона, планшета или другого мобильного устройства. Для этого надо установить соответствующее мобильное приложение. С 2022 года заходить в собственную историю болезни можно будет и со стационарного компьютера.
Для выяснения техники установки мобильного приложения и вызова истории болезни следует обратиться в свою больничную кассу или на ее официальный сайт, в раздел ePA-Anmeldung. А для совместного отбора персональных данных, которые вы желаете или не желаете заносить в электронную историю болезни, следует встретиться с домашним врачом.
Одна из функций, реализуемая через ePA, – онлайн-визиты к врачу (телемедицина), которые во многих случаях способны заменить личную явку во врачебную практику. В ходе онлайн-визита можно, например, получить электронный рецепт и перенаправить его в аптеку для получения необходимого лекарства.
Елена Шлегель
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