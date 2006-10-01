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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №6 (285) 2021г.

285 лет со дня рождения Шарля де Кулона

Великому ученому Шарлю Огюстену де Кулону посчастливилось родиться в десятилетие прорыва Европы из сумерек предрассудков к эпохе вхождения в научное познание мира. К счастью, его родители переехали в Париж из старинного провинциального Ангулема. И мать, которая мечтала увидеть сына врачом, отдала его в одну из лучших школ Франции – «Коллеж четырех наций», основанный Мазарини. Но сын, вопреки материнской мечте, увлекся в этом коллеже математикой и физикой, а не медициной, и после ссор с матерью переехал к отцу, который жил в это время в городе Монпелье.

 

Город этот, расположенный вблизи Средиземного моря и сегодня считают одним из лучших городов мира. А тогда он был известен в Европе своим Научным королевским обществом. Брат отца, побеседовав с племянником, решил немедленно представить его членам этого общества. И вчерашний школьник познакомил собравшихся на научное заседание со своей работой: «Геометрический очерк среднепропорциональных кривых». В результате ученые мужи избрали юношу в адъюнкты (ассистенты). На следующих заседаниях он представил «Мемуары о наблюдениях кометы и лунного затмения», чем заслужил уважение большинства собравшихся ученых.

 

Однако членство в научном обществе не приносило денег и по совету отца Кулон, легко сдав экзамены, поступил в знаменитую Военно-инженерную школу, которая считалась лучшей среди высших учебных заведений. После ее окончания юного лейтенанта отправили руководить строительством оборонительных сооружений в портовом городе, а после успешного окончания работ – в Вест-Индию возглавить строительство бастиона Мон-Гарнье на острове Мартиника. За успешное окончание строительных работ он был произведен в звание капитана.

 

Можно было бы этому порадоваться, но его тянуло к занятиям наукой. И однажды, когда он подхватил тропическую лихорадку, его перевели на континент. Там он тоже строит ответственные объекты в разных городах Франции, но одновременно занимается научными исследованиями. Так, в Шербуре, том самом, ставшем известным благодаря  фильму «Шербурские зонтики», он создал лучший вариант компаса, который победил в конкурсе в Академии наук. А главное, после многих практических опытов, представил фундаментальную работу «Теория простых машин». В результате в 45 лет он стал членом Французской Академии наук по отделению механики. При этом под его руководством во Франции шло строительство каналов и фонтанов.

 

И одновременно Кулон умудрялся решать таинственные для того времени вопросы электричества и магнетизма, изобретая для этого особые приборы, типа «крутильных весов». С помощью этого прибора Кулон сумел открыть основополагающий закон электростатики, названный спустя годы его именем. В следующие 6 лет он опубликовал 7 работ, посвященных взаимодействию между одноименными и разноименными зарядами. А дальше Францию потрясла революция. С победой якобинцев была распущена Академия наук, а с изобретением гильотины ее жертвами становились и знаменитые ученые. И Шарль Кулон уехал в свое имение. Лишь в конце 1795 года он вернулся в Париж, получив назначение в новый Национальный институт. В последние годы жизни он посвятил все силы народному просвещению, будучи одним из руководителей комиссии, занимавшейся реформой образовательной системы.

 

Прошли десятилетия после его кончины, и в 1881 году на Международном конгрессе электриков было решено назвать его именем единицу электрического заряда. Имя знаменитого ученого выгравировано и на Эйфелевой башне, один из открытых кратеров на Луне был назван именем Кулона.  

 

Валерий Воскобойников

 

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