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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Открытие Ломоносовым атмосферы Венеры

М. В. Ломоносов, наблюдая в ночь с 6 на 7 июня 1761 за прохождением Венеры по диску солнца, столкнулся с удивившим его явлением, о котором он и поспешил опубликовать статью на русском и немецком языках под названием «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской императорской Академии наук». В статье он рассказал, что невольно обратил внимание на то, что солнечный край затуманился, когда Венера приблизилась к нему и когда от него удалялась. Появление светового ободка вокруг диска Венеры назвали «явлением Ломоносова». Это явление, бывшее результатом преломления солнечных лучей в верхних слоях атмосферы Венеры, позволило ему объявить, что «сие – не что иное показывает, как преломление лучей солнечных в Венериной атмосфере».

Открытие Ломоносовым атмосферы у планеты Венеры дало возможность говорить о сходстве Венеры с Землей, что подтверждало учение Коперника, которое еще нетвердо закрепилось в умах европейских ученых.

Валерий Воскобойников

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