Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Поиск

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Памятные даты
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Открытие Ломоносовым атмосферы Венеры

М. В. Ломоносов, наблюдая в ночь с 6 на 7 июня 1761 за прохождением Венеры по диску солнца, столкнулся с удивившим его явлением, о котором он и поспешил опубликовать статью на русском и немецком языках под названием «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской императорской Академии наук». В статье он рассказал, что невольно обратил внимание на то, что солнечный край затуманился, когда Венера приблизилась к нему и когда от него удалялась. Появление светового ободка вокруг диска Венеры назвали «явлением Ломоносова». Это явление, бывшее результатом преломления солнечных лучей в верхних слоях атмосферы Венеры, позволило ему объявить, что «сие – не что иное показывает, как преломление лучей солнечных в Венериной атмосфере».

 

Открытие Ломоносовым атмосферы у планеты Венеры дало возможность говорить о сходстве Венеры с Землей, что подтверждало учение Коперника, которое еще нетвердо закрепилось в умах европейских ученых.

 

Валерий Воскобойников

 

Читайте также:

  1. Время собирать космические камни. Журнал «Партнёр», № 2 / 2021. Автор С. Мучник
  2. Прикоснуться, удивиться, понять (о германском музее в Мюнхене). Журнал «Партнёр», № 5 / 2004. Автор Л. Авербах
  3.  Знание и жизнь. Журнал «Партнёр», № 8 / 2012. Автор С. Мучник

<< Назад | №6 (285) 2021г. | Прочтено: 7 | Автор: Воскобойников В. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Как поднимали атомную подводную лодку «Курск»

Прочтено: 2255
Автор: Ришес К.

Германия и немцы в письмах советских фронтовиков весной 1945г.

Прочтено: 1780
Автор: Борисович Р.

Река времен: ноябрь

Прочтено: 1358
Автор: Воскобойников В.

Река времен: февраль

Прочтено: 1313
Автор: Воскобойников В.

Река времен: декабрь

Прочтено: 1225
Автор: Воскобойников В.

Процесс века. Народы мира против главарей нацизма

Прочтено: 1173
Автор: Шимановский Д.

Река времен: январь

Прочтено: 1136
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 1094
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 1087
Автор: Воскобойников В.

Река времен: август

Прочтено: 1079
Автор: Воскобойников В.

Сталинградская мадонна в Берлине

Прочтено: 1015
Автор: Векслер Л.

Река времен: март

Прочтено: 976
Автор: Воскобойников В.

Река времён: февраль

Прочтено: 903
Автор: Воскобойников В.

Река времен: октябрь

Прочтено: 890
Автор: Воскобойников В.

Река времен: сентябрь

Прочтено: 866
Автор: Воскобойников В.

Река времён: декабрь

Прочтено: 863
Автор: Воскобойников В.

Река времен: апрель

Прочтено: 845
Автор: Воскобойников В.

Река времён: март

Прочтено: 844
Автор: Воскобойников В.

Река времен: июнь

Прочтено: 831
Автор: Воскобойников В.

Река времен: май

Прочтено: 826
Автор: Воскобойников В.