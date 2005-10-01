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«Партнер» №6 (285) 2021г.

190 лет с момента открытия северного магнитного полюса

Это событие произошло неожиданно. Один из первых английских кораблей-пароходов «Виктория» под командой лейтенанта Росса был затерт полярными льдами вблизи полуострова Бутия. И лейтенант Росс вместе с несколькими моряками решил отправиться на разведку. Когда они 1 июня 1831 года пересекли полуостров, компас показал, что они находятся на Северном полюсе. К счастью, моряки, перезимовав два раза на острове и открыв острова Земли короля Уильяма, смогли вернуться на лодках в пролив Ланкастер, где они, перезимовав еще раз, встретили корабль, посланный им на помощь.

В Англии моряков судна «Виктория» встречали как героев. Капитана Джона Росса не только английское, но и французское географические общества наградили золотыми медалями. Джон Росс стал адмиралом. Ведь в самом деле – открытие местонахождения магнитного северного полюса было в то время большим событием. Оказалось, что его место не совпадает с географическим. В те годы ещё не догадывались, что, в отличие от географического, магнитный полюс нашей планеты является кочевником. И сейчас он, давно покинув остров Бутия, со скоростью 64 км в год движется в сторону Таймыра.

Валерий Воскобойников

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