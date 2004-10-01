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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Так начиналась война

К 80-летию нападения Германии на Советский Союз

О войне написаны тысячи книг, как документальных, так и художественных, сняты сотни фильмов. Что нового еще можно сказать по этому поводу? И всё-таки я решил еще раз обратиться к этой теме и показать, как воспринимали войну по другую сторону линии фронта.

Я взял за основу сугубо документальный сборник «Der Krieg gegen die Sowjetunion. 1941-1945» («Война против Советского Союза. 1941-1945»), в котором приведены приказы, письма с фронта, дневники, фотографии и другие свидетельства того времени, а также книгу «Der zweite Weltkrieg» («Вторая мировая война»). Ввиду необъятности темы я решил остановиться только на самом начале войны и предшествовавших ей событиях.

Увертюра

23 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп приехал в Москву, и в тот же день был подписан Договор о ненападении (Nichtangriffspakt) между Германией и Советским Союзом, который вошел в историю как «Пакт Молотова-Риббентропа». Договор предусматривал, что Высокие договаривающиеся стороны обязуются не нападать друг на друга в течение десяти лет, а потом при согласии обеих сторон Договор продлевается каждые пять лет. Это одна из самых позорных и долгое время замалчиваемых страниц советской дипломатии. Согласно секретному приложению к пакту, два хищника – Германия и СССР – договорились расчленить Польшу, а также обозначили круг своих интересов в Восточной Европе.

Приезд Риббентропа в Москву и последующие советско-немецкие переговоры имели свою предысторию. С момента прихода Гитлера к власти не было дня, чтобы советские газеты и радио не ругали «бесноватого фюрера» и его приспешников. Соответственно, нацистская пропаганда постоянно убеждала немцев в пагубности большевизма и в необходимости завоевания жизненного пространства на Востоке. Уже в середине 30-х годов руководство Третьего рейха заявляло о неизбежности в ближайшем будущем войны с Советским Союзом.

Однако в мае 1939 года Сталин послал Гитлеру сигнал о возможном изменении взаимоотношений между двумя странами. Таким сигналом явилась отставка Максима Максимовича Литвинова, еврея по национальности, с поста наркома иностранных дел. На этот пост был назначен В.М. Молотов. В Берлине этот сигнал правильно расшифровали и вышли с встречным предложением.

Чудеса в политике случаются гораздо чаще, чем в природе. Кто бы мог себе представить, что после многих лет жесткой идеологической конфронтации между Германией и Советским Союзом Гитлер в конце 1939 года поздравит Сталина с 60-летием, пожелает ему здоровья, а также счастливого будущего народам Советского Союза. В ответ Сталин в самых теплых выражениях поблагодарил Гитлера. Все эти «нежности» нашли отражение на страницах газеты «Правда». Надо сказать, что многие советские люди не понимали и не одобряли столь неожиданную идеологическую трансформацию.

Как известно, подписание Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом явилось стартовым сигналом к началу Второй мировой войны. Если бы договор не был подписан, вряд ли Гитлер решился бы напасть на Польшу, не зная, какая реакция последует со стороны СССР. И, соответственно, неизвестно, как развивались бы дальнейшие события в Европе и в мире.

Долгое время советская историческая наука толковала заключение пакта как попытку отсрочить столкновение с Германией, чтобы лучше подготовиться к грядущей войне. Сегодня досконально известно, что собой представляла так называемая «лучшая подготовка». Оправдываясь за неудачное начало войны, И.В. Сталин в своей знаменитой речи 3 июля 1941 коснулся вопроса о целесообразности заключения пакта о ненападении. Он сказал, что это не было ошибкой – пакт помог обеспечить стране почти два года мира. А известный подхалим, «всесоюзный староста» М.И. Калинин, написал такой пассаж: «Мы заключили пакт с Германией, который явился одним из самых гениальных актов нашего руководства, особенно тов. Сталина».

Операция «Барбаросса»

Прошло чуть больше года с момента заключения договора, предусматривающего, как минимум, десять лет мирного сосуществования двух стран, как 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву номер 21 (операция «Барбаросса») о подготовке к войне против Советского Союза. Директива начиналась словами: «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии». Эти слова раскрывают главные приоритеты германской военной стратегии. Далее говорилось о «жизненном пространстве на Востоке», которое должна завоевать германская армия. На подготовку и реализацию директивы ушло пять месяцев. Интересно отметить, что сразу же после подписания директивы в рейхсканцелярии был устроен торжественный прием по случаю приезда в Берлин нового советского посла Деканозова.

Операция «Барбаросса» предусматривала, что вся континентальная Европа должна находиться под властью Германии или ее союзников. На момент подписания директивы номер 21 к Тройственному пакту (Берлин-Рим-Токио) в 1940 году присоединились Румыния и Венгрия, а 1 марта 1941 года – Болгария. Неприсоединенными остались Греция и Югославия, хотя последняя тоже имела намерение присоединиться к пакту.

При разработке «Операции Барбаросса» первостепенное значение придавалось внезапности нападения. Был разработан и осуществлен целый комплекс мероприятий по маскировке и дезинформации, в котором принимало участие всё высшее военно-политическое руководство Рейха.

Гитлер прикрывал свои агрессивные замыслы мероприятиями дипломатического характера, которые были призваны продемонстрировать советскому руководству высокий уровень советско-германских отношений. Наращивание объемов выпуска оружия и проведение дополнительной мобилизации объяснялись необходимостью ведения войны против Великобритании.

Вводя в заблуждение Сталина, Гитлер некоторое время держал в неведении относительно своих военных планов даже лидеров союзных Германии государств. В этом отношении интересно письмо, которое Гитлер специальным курьером отправил 21 июня 1941 года своему ближайшему союзнику Муссолини. В этом письме он объяснял мотивы, которые побудили его объявить войну Советскому Союзу. В заключение он пишет: «Если я Вам, дуче, лишь сейчас направляю это послание, то только потому что окончательное решение будет принято сегодня в 7 часов вечера... Я приказал сообщить моему собственному послу о принятых решениях лишь в последнюю минуту».

Несмотря на то, что предпринимались все меры, чтобы исключить утечку сведений о подготовке Германии к войне с Советским Союзом, в апреле-мае 1941 года в разведывательные органы СССР поступали сообщения от многочисленных информаторов о готовящемся нападении немцев. Сталин не придавал этим сообщениям должного внимания. И вовсе не потому, что считал Гитлера исключительно честным и порядочным человеком, который не посмеет нарушить подписанный им договор. А потому, что считал его разумным и ответственным человеком, который не решится вести войну на два фронта. Поэтому все поступавшие донесения считались провокацией англичан с целью втянуть Советский Союз в войну с Германией, а все информаторы – английскими шпионами.

Мотивы, которыми руководствовался Гитлер, начиная войну с Советским Союзом, он сформулировал в упомянутом письме к Муссолини.

Письмо начинается так: «Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда месяцы тревожных размышлений и постоянного нервного выжидания завершаются принятием мною самого трудного за всю мою жизнь решения. Я верю – после последнего обзора ситуационной карты России и после оценки других многочисленных сведений, … что нет никакого другого пути устранить эту опасность дальнейшего выжидания – которое обязательно привело бы к катастрофе в этом, или, самое позднее, в следующем году.»

Далее он излагает свои взгляды на сложившуюся обстановку. Англия проиграла войну и с отчаянием утопающего хватается за каждую соломинку. Ее надежды связаны с двумя странами: Североамериканским Союзом и Советской Россией. «Устранить Америку у нас нет возможностей. Но исключить Россию – это в нашей власти.»

Вступит ли Америка в войну или нет – не имеет значения, так как она «уже поддерживает наших врагов всеми силами, которые способна мобилизовать». Россия после ликвидации Польши всё в большей степени проявляет «старую большевистскую тенденцию к расширению Советского государства». «Русские имеют громадные силы, … сосредоточенные на наших границах… Поэтому после долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше разорвать эту петлю до того, как она будет затянута... Я не поколеблюсь ни на мгновенье решиться на этот шаг, если, не говоря о всех прочих предпосылках, буду по меньшей мере застрахован от внезапного нападения с Востока или даже от угрозы такого нападения.»

Советские войска, которые в большом количестве были стянуты к границе, не имели конкретных указаний, как поступать в случае начала военных действий. Их основная задача заключалась в том, чтобы не спровоцировать немцев и не дать им повода развязать войну. Воевать при таком настрое было невозможно. Немецкое военное руководство имело достоверную информацию о положении дел в лагере противника и очень умело воспользовалось ситуацией, сея панику и противоречащие друг другу слухи.

Оценивая проведенные мероприятия по введению в заблуждение советского руководства, Геббельс в своем дневнике летом 1941 года записал: «Фюрер чрезвычайно доволен тем, что маскировка приготовлений к восточному походу вполне удалась... Весь маневр был проведен с невероятной хитростью».

Временная отсрочка

При планировании «Операции Барбаросса» предусматривалось нападение на Советский Союз в начале мая 1941 года. Однако вторжение задержалось на месяц с лишним в связи с событиями в Югославии.

Что там произошло? Первоначально югославское правительство было настроено лояльно по отношению к Германии. 25 марта 1941 года премьер-министр страны подписал в Вене протокол о присоединении к Тройственному пакту. В тот же день в столице начались массовые демонстрации протеста. В ночь на 27 марта группа офицеров ВВС совершила государственный переворот. Старое правительство ушло в отставку, а новое правительство, которое возглавил командующий ВВС, денонсировало только что подписанный протокол. Гитлер воспринял этот путч как личное оскорбление и решил примерно наказать Югославию, хотя немецкие генералы отговаривали его от вторжения в страну. Срочно была составлена военная директива. Силы были неравными, и через 10 дней Югославия капитулировала. Только что образованное правительство бежало в Грецию, а затем в Египет.

Следом за захватом Югославии немцы вторглись в Грецию, которую безуспешно пытались завоевать итальянские войска. 27 апреля Греция капитулировала. Впоследствии многие историки называли югославско-греческую кампанию и, соответственно, задержку с вторжением в СССР одной из судьбоносных ошибок Гитлера.

Немецкая армия накануне войны

Немцы – как гражданское население, так и военные – воспринимали войну с Россией как очередную демонстрацию превосходства германского оружия и германской стратегии.

Немецкие войска прошли триумфальным маршем по всей Европе. После разгрома Польши (немцы напали 1 сентября 1939 года, а 6 октября капитулировали последние польские части), захвата Дании в течение шести часов с последующей оккупацией Норвегии в результате блестяще проведенной воздушно-морской десантной операции в апреле-мае 1940 года, поражения Франции (немцы начали наступление 10 мая 1940 года, попутно захватили Бельгию, Голландию и Люксембрг, а Франция капитулировала 25 июня), разгрома Югославии и захвата Греции немецкая армия обрела стойкий ореол непобедимости.

Армия была любимым детищем народа и фюрера. Немецкие солдаты и офицеры обладали боевой выучкой, стойкостью, дисциплинированностью и высоким моральным духом, что в полной мере проявилось в первые дни войны с Советским Союзом. Красная армия обрела эти качества только в ходе тяжелых кровопролитных боев.

Начало войны

22 июня 1941 года в четыре часа утра более трех миллионов немецких солдат при поддержке полумиллионной армии союзников Германии вторглись на территорию СССР на всем протяжении общей границы, а также начали бомбежку аэродромов и приграничных городов. В ту же ночь немецкий посол в Москве граф фон Шуленбург получил из Берлина шифрованную телеграмму с текстом ноты об объявлении войны Советскому Союзу. В половине шестого утра, т.е. через два часа после начала военных действий, он был принят в Кремле и вручил многостраничную ноту наркому иностранных дел В.М. Молотову.

Нота содержала перечисление претензий, которые Германия предъявляет Советскому Союзу, а заканчивалась следующими словами: «Большевизм – смертельный враг национал-социализма. Большевистская Москва намеревается нанести удар в спину национал-социалистической Германии. Германия не намерена смотреть на эту серьезную угрозу своим восточным границам и ничего не делать. Поэтому фюрер отдал германскому вермахту приказ отразить эту угрозу всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Немецкий народ понимает, что в грядущей борьбе он не одинок: он не только защищает свою Родину, но он также призван спасти весь культурный мир от смертельной опасности большевизма».

Вручив ноту, Шуленбург от себя лично добавил, что считает решение Гитлера безумием. Кстати, впоследствии Шуленбург был причастен к заговору 20 июля 1944 года и в том же году казнен.

Три группы армий «Север», «Центр» и «Юг» вторглись в пределы Советского Союза. Немецкие войска быстро продвигались на всех фронтах. Были окружены и пленены большие советские воинские соединения: в Минском котле – 328 тыс. пленных, в Смоленском – 310 тыс. Был окружен и блокирован Ленинград. В котле восточнее Киева взято в плен 600 тыс солдат и офицеров. Сопротивление советских войск, однако, постепенно усиливалось, в связи с чем увеличились потери немецкой армии и замедлились темпы немецкого наступления…

Впечатляют данные о потерях в период с 22 июня по 5 декабря 1941 года. С советской стороны: 2.630 тыс. убитых и пленных, 878 тыс. раненых и больных. С немецкой стороны: 210 тыс. убитых и пропавших без вести (меньше в 13 раз), 620 тыс. раненых, заболевших и обмороженных, 11 тыс. пленных.

Вот отрывок из дневника Геббельса, где описаны события, относящиеся к самому началу войны: «Ход военных действий первых недель подтверждает наши самые лучшие ожидания. Блицкриг идет полным ходом. Наши танковые соединения быстро продвигаются вперед и занимают большие территории. Красная Армия несет миллионные потери убитыми и пленными. Огромное количество вражеской техники уничтожено или захвачено. Достигнутые нами успехи полностью опровергают имевшие место сомнения и страхи, которые, несмотря на проводимую нами пропагандистскую кампанию, распространялись по Германии».

Интересно, что написал бы рейхсминистр пропаганды в своем дневнике, если бы обладал даром предвидения и мог знать, чем окончится «блицкриг», и хоть в какой-то степени мог представить, что придется пережить ему и другим руководителям Рейха через три с лишним года. То же самое можно сказать о тех немецких фельдмаршалах и генералах, которые в 1941 году были триумфаторами, а кончили свою жизнь не на поле боя, а в застенках гестапо после неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.

История строга, но справедлива.

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