Культура >> Литература

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Медиа-лоцманы книжных морей

«Есть преступления хуже,

чем сжигать книги.

Например – не читать их.»

Р. Брэдбери

Вроде бы люди стали меньше читать – и тут один за другим появляются сайты о литературе… С приходом Интернета, социальных сетей, девайсов миры книг и читателей расширились. Возникли новые форматы и язык литературной критики – короткие, динамичные, острые медиа-тексты. Как найти в этой новой реальности «своего» собеседника?

«Полка»: проект о самых важных русских книга х

Года три назад компания журналистов решила: «Давайте соберем список самых важных русских книг и расскажем о них так, чтобы людям сегодня было интересно». И возник в Рунете, пожалуй, самый красивый онлайн-проект о литературе – «Полка». Его отцом-основателем стал культуролог Ю. Сапрыкин, с детства любивший следить, как буквы складываются в слова.

Литературный канон «Полки» помогли сложить авторитетные писатели, литературоведы, издатели, критики, преподаватели. В основной список вошли 108 произведений на русском языке: романы, повести, рассказы, пьесы, литературные мемуары, крупные сюжетные поэмы – от «Слова о полку Игореве» до публикаций 1990-х. «Полка» фиксирует ситуацию на 2018 г.

Конечно, понятие классики – величина переменная, и прийти к единому мнению непросто. Разные эпохи по-разному оценивали одни и те же произведения: одни забывались, другие возвращались. Для баланса науки и популяризации пришлось «посоветоваться» с филологами, привести списки и сноски. Рядом встали «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Война и мир» и «Москва – Петушки». А ещё Ю. Трифонов, Ю. Казаков, А. Вампилов, В. Сорокин, С. Довлатов, деревенщики, русское зарубежье, андерграунд и т.д.

Получилась своего рода литературная энциклопедия, обрастающая новыми форматами. Она не для школьника – для взрослого читателя, жаждущего медленного и глубокого чтения и готового заново погрузиться, например, в тома «Войны и мира». Для него встреча с умным «гидом», определяющим фокус художественного изображения, переживания и мысли автора, – удача. Легко при этом лишиться ажиотажного интернет-трафика – зато можно достичь понимания «обязательных» текстов

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Как устроено пространство «Полки»? Например, о «Капитанской дочке» в рубрике «Книги», говорят так: любовь и милость важнее справедливого возмездия, а добрый нрав и чистое сердце спасают в самые жестокие времена. Сообщают, о чём книга, когда и как написана, издана и принята публикой разных эпох. Можно узнать и о том, почему увлекла Пушкина история Пугачёва, кем были прототипы героев и т.д. На десерт: отсылки к списку «Открытие истории» (ещё 12 книг), статьям о повести, аудио- и видеоматериалам. Лонгриды сопровождают фото рукописей, книжных иллюстраций, портретов писателей.

Раздел «Списки» представляет подборки книг по темам, жанрам, формам, стилям – от Древней Руси до постсоветской антиутопии (2000-2013) и локальных нарративов (2013-2017). Например, подборка «Русское смешное» открыта фельетонами А. Чехова, с их обывателем, любившем поесть и неохочим до чтения, и продолжена произведениями авторов журнала «Сатирикон» (от С. Чёрного, Н. Тэффи, А. Аверченко до А. Куприна, И. Бунина и В. Маяковского)

Рубрика «Материалы» предлагает статьи и подкасты о современном прочтении прозы Н. Лескова, В. Набокова, А. Платонова, Ю. Трифонова, А. Битова, В. Шарова, В. Сорокина, В. Пелевина и др. Представлены здесь и литературные мемуары, поэзия Ф. Тютчева, И. Бродского, Б. Пастернака, Д. Пригова, версия ста главных русских книг ХХ в. и 50-ти книг детских. Есть публикации об утраченных текстах, истории денег в литературе, золотом веке русской иллюстрации и т.д. Раздел «Эксперты» «подаёт» забытые книги с комментариями известных критиков.

В окне «Поиск» можно найти публикации об упомянутых на сайте авторах и произведениях. Для «обратной связи» открыта специальная форма на странице книги (мнением можно делиться в соцсетях). Ссылка на сервис «Bookmate» открывает текст самого произведения. Трижды в неделю новые поступления отражает инстаграм «Полка Light».

Наверное, сетевое издание выиграло бы от сокращения длинных «олдскульных» текстов, большего внимания к таким писателям, как И. Бунин, А. Чехов, В. Шукшин и др. Впрочем, как говорится, «nobody is perfect» – сайт готовится к обновлению (увы, с другим главредом).

«Горький»: книжная афиша

Сетевое издание создано соучредителем книжного магазина «Фаланстер» и публицистом Б. Куприяновым. Главное здесь – актуальность изданий, вышедших на русском: от детективов до философии, от «тяжёлого» гуманитарного нон-фикшн до фэнтези. Коллективный проект собрал рецензии, интервью, репортажи, эссе признанных экспертов. «Горький» удостоен премии «Книга года» (в номинации «Электронное издание») Московской международной книжной выставки-ярмарки (2019).

Авторы медиа-проекта задумались о том, что в Москве, в сравнении с европейскими столицами, меньше всего книжных магазинов, а в России – самые низкие в Европе тиражи книг и число литературных сайтов и групп в соцсетях. Желая перемен, они обратились к аудитории, разной по статусу, экономическому положению, месту жительства, взглядам и вкусам. На портал заходят и опытные читатели, и те, кому культурного контекста не хватает. Раскрывая идеи, мысли и образы книг, критики стали и просвещать, и развлекать публику – без тарабарщины, снобизма и игры в поддавки.

На «витрине» сайта выставлены красивые «обложки-заставки» публикаций (с рисунками и фотографиями). «Фирменный стиль» портала – броские заголовки: «Спаситель мира Франсуа Вийон», «Братство охотников за книгами», «Делаю ножи ручной работы, дорого» и т.д. Главную страницу сайта открывает «гвоздь дня»: например, рецензия на один из самых обсуждаемых романов нобеленосного Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»): критик размышляет о том, осталось ли в нынешнем мире что-то человечное? Среди публикаций весны интересны беседа кинокритика З. Пронченко «Лолита – смутный объект желания, вечный источник сомнений и соблазнов» и фрагмент книги социолога В. Радаева о комедиях А. Рогожкина («Особенности национальной охоты»).

В рубрике «Читайте также» размещеныанонсы: «Высших дум восторг и лучших чувств экстаз!» – живопись в воображении Бодлера; «Не-анти-антисемитизм Хайдеггера» (из книги Д. Ди Чезаре «Хайдеггер и евреи»). Подборка «Новости» сообщает о шорт-листе Женской литературной премии- 2021; онлайн-антологии «Встречи с властью», новом переводе «Неистового Роланда» и т.д. На главной странице можно открыть и «Журнальный зал» (гость сайта), списки «5 книг» (об антропологии космоса, восприятии войны культурой Запада, политизации людей и т.д.).

Вести ретро-поиск позволяют четыре раздела. Есть что выбрать в рубрике «Рецензии»: роман Г. Яхиной «Эшелон на Самарканд», эпос нонконформиста А. Мура «Иерусалим», труд оксфордского историка Н. Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» и др. Разнообразны новинки в разделе «Фрагменты». Например, можно прочесть главы романа «Невероятные происшествия в женской камере № 3» пресс-секретаря А. Навального К. Ярмыш, биографии норвежского художника Э. Мунка «О любви и смерти»…

Новостям литературного интернета посвящён раздел «Контекст» (10 ссылок в неделю от критика Л. Оборина). В подборку попали лекции переводчика Н. Трауберг, анализ романа «Тоннель» постмодерниста У. Гэсса, рецепт чтения поэзии, интернет-публикации о спасателях граффити на доме Д. Хармса, советской инсценировке «Властелина колец» и т.д.

Раздел «Книжная полка» сортирует упомянутые на «Горьком» издания по темам: Вселенная, Мир, Общество, Человек (удобно при поиске по сайту). Особый раздел отдан премии за лучшие научно-популярные книги «Просветитель». За свежими публикациями сайта удобно следить, подписавшись на его рассылку и группу в соцсетях. «Обратная связь» для читателей и новых авторов открыта в разделе «Редакция».

На «Горьком» много надёжной и профессиональной информации (в традиции «толстых» журналов). Возможно, хотелось бы побольше узнать о «громких» премьерах, электронном книгоиздании, моделях чтения. Стоило бы и улучшить навигацию сайта…

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Вести сетевой поиск литературных новинок позволят и другие медиа-издания: «Rara Avis» (территория «вольных критиков»), «Literratura» (литературный журнал в сети), «Biggaknigа» (блог переводчика А. Завозовой), «Арзамас» (см. «Партнёр», 2020, № 10), «Папмамбук» (о детских книгах).

Г. Цесарская (Ганновер)

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