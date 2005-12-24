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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Культура >> Театр, кино, телевидение
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Евровидение-2021

Традиционный конкурс «Евровидение», отмененный в прошлом году мз-за пандемии, с успехом прошел в Роттердаме (Голландия) при переполненном зале(!). Все зрители сидели без масок, радостно приветствуя каждое выступление!

В «Евровидении-2021» участвовали 39 стран, в гранд-финале выступили 26 певцов и музыкальных групп.

Победителель конкурса опаределялся голосованием в два этапа: вначале жюри стран-участниц, а затем зрителей.

 

После голосования жюри первое место занял молодой конкурсант из Швейцарии Джон Мухарремай (22) с вокальной балладой «Tout l'Univers». Второе место получила очаровательная певица из Франции Барбара Прави (28) с песней «Voilà», написанной в традициях французского шансона. На третьем месте оказалась представительница Мальты 19-летняя Дестини Чукуньере, победительница «Детского Евровидения» 2015 года. Она выступила с зажигательной танцевальной композицией «Je Me Casse».

 

«Я искренне верю в эту песню, она как напоминание женщинам об их независимости, о том, что нам не нужны мужчины, которые указывают нам, что делать. Да поможет мне бог», – сказала она.

Зрительское голосование коренным образом поменяло распределение призовых мест. Тут-то накал страстей и достиг своего апогея.

Песня Дестини Чукуньере то ли не «зажгла» зрителей, то ли мужчины обиделись, но во время зрительского голосования она получила только 47 баллов, в итоге переместившись на 7 место.

 

Итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti e buoni», бывшая после голосования жюри на четвертом месте, получила от зрителей еще 318 (!) баллов и «выскочила» на первое место. Солист итальянцев Давид Дамиано, похоже, и сам не ожидал такого успеха. После оглашения результатов Дамиано так резво скакал по сцене, а потом рухнул на ступеньки, что не выдержали его ... брюки. Когда басистка Виктория Де Анжелиз показала ему на дырку, он вскочил на ноги и разорвал штаны еще больше. Впрочем, победа в Евровидении того стоит!

 

Француженка осталась на втором месте, а Швейцарец переместился на третье место. Украинская группа Go_А с  песней «Shum» заняла почетное 5-е место, а представительница России певица Манижа с песней «Russian Woman» – девятое место.

Итак, прощай, Евровидение-2021. До встречи в Италии.

 

О. Нахт (Дортмунд)


<< Назад | №6 (285) 2021г. | Прочтено: 13 | Автор: Нахт О. |

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