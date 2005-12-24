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«Партнер» №6 (285) 2021г.

«Домиан» снова в эфире. Телеведущий Юрген Домиан

Юрген Домиан: «Мы говорим не только о том, что возможно, но и о том, что невозможно». Психологическое ток-шоу «Домиан» вернулось к зрителям

Бывают минуты, когда одиночество ощущается особенно остро. Как будто от тебя отвернулся весь мир, и ты остался наедине со своими проблемами. И так хочется, чтобы в этот момент рядом был собеседник– внимательный, добрый, умный, сопереживающий. Даже если он не сможет помочь и найти ответы на волнующие вопросы, в этот момент ты не будешь одинок.

И такой собеседник есть. Вот уже 25 лет журналист, радио- и телеведущий Юрген Домиан (Jürgen Domian) ведет психологическое ток-шоу «Domian live» («Домиан. Прямой эфир»). В течение передачи, которая длится час, в студию могут позвонить слушатели и в диалоге с ведущим рассказать о своих проблемах. Юрген Домиан – не психолог, не психиатр, не врач, не специалист в области человеческих отношений. Но его задача не менее важна – он просто слушатель и собеседник, тонко и тактично ведущий разговор.

Юрген родился в рабочей семье в Гуммерсбахе, недалеко от Кёльна. Изучал в Кёльнском Университете германистику, философию и политологию. Но вдруг жизнь изменилась, когда в 90-е годы он попал на телевидение. 3 апреля 1996 года только что организованная радиостанция 1 LIVE предложила ему сделать психологическое ток-шоу, которое он назвал своим именем.

«Я веду это ток-шоу более четверти века. Я намеренно не получал высшего психологического образования, – говорит Юрген Домиан в интервью СМИ о своей работе. – Я хочу быть со своими собеседниками в равных условиях, я не могу, да и не хочу быть вашим доктором. Я просто с Вами разговариваю, как друг и приятель».

Ведущему на передачу звонят люди разных возрастов и интересов, национальностей и вероисповедания. Круг поднимаемых проблем чрезвычайно широк. Темы, которые обсуждаются в эфире, иногда выходят за общепринятые рамки. Здесь без стеснения обсуждают сексуальность и страсть, любовные переживания и зависимости. Бывает, что человеку требуется срочная профессиональная помощь, и тогда к разговору подключается работающий в передаче психолог.

Принцип ведущего – говорить открыто, без табу и стеснения. Собеседники доверяют Домиану свое самое сокровенное, тайное, наболевшее. Будь-то девочка, которая не находит общего языка с родителями и убегает из дома; влюбленная в отъявленного негодяя женщина или молодой человек, не принимающий свой пол. Иногда, как будто прощаясь и подводя итог своей жизни, сюда звонят смертельно больные люди, жить которым осталось считанные дни. И ведущий не может сдержать своих слез.

Домиан – человек мягкий, тактичный, умеющий ко всем найти свой подход. Он располагает в беседе к неформальному и открытому разговору. Передача идет ночью, а в это время чувства и эмоции особенно накалены, а звонящие люди более открыты.

Много лет с этой работой Домиан справлялся блестяще, но такая деятельность, несомененно, требует сил, самоотдачи, терпения и крепкого здоровья. «В какой-то момент, – поделился Домиан в одном из интервью, – я понял, что дошел до предела. Я больше не могу вести программу, я устал. Просто не осталось сил». И в 2016 году после 21 года работы он закрыл свое шоу.

Но и тут жизнь внесла коррективы. Когда в 2020 году разразилась пандемия короновируса, проблема одиночества, изоляции и человеческой разобщенности встала с еще большей силой. И ток-шоу Юргена Домиана вернулось, но теперь уже на телевидение.

Сейчас программа WDR DOMIAN LIVE выходит на телевизионной станции WDR. В апреле и мае прошло пять программ. Повтор программ можно посмотреть в видеотеке или послушать в подкастах программы. Затем предусмотрен летний перерыв, после которого шоу возобновится.

Радости поклонников Домиана нет предела, ведь они снова могут позвонить своему другу, собеседнику, советчику. Они даже организовали группу в интернете на странице в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/1424926971128913/





«Я очень рад, что снова вернулся в эфир, к своим зрителям», – говорит Юрген Домиан. А зрители рады, что снова могут позвонить в любимую программу и рассказать о том, что их волнует. И услышать в ответ мягкий, располагающий голос ведущего: «Так что же у вас случилось?»

Светлана Райнварт (Дюссельдорф)

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