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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Буркина-Фасо. Стpана достойных людей

Так переводится с языка мооре Буркина-Фасо – бывшaя французскaя колония Верхняя Вольта. Мы, живущие вдали от Африки, редко задумываемся о том, что люди всюду схожи: они живут, любят, страдают, предают везде одинаково. И в ХХ веке, и в средневековье в Европе и Африке были события разные, но в чем-то схожие. И хочется сказать, что Земля все-таки очень маленькая, и история у всех нас общая.

Hемного истории

Из четырех государств, существоваших в XIV веке в Западной Африке, сохранились сведения лишь о королевстве Ятенга. Его основал в бассейне реки Нигер некто Ядега из Уагадугу, нынешней столицы Буркина-Фасо, одном из старейших городов Земли. Здесь жил (и поныне живет вместе с другими народами) народ моси, трудолюбивый и воинственный. С XIV по XVI век он завоевал соседние Мали и Сонгай, славился ремеслами, выращивал скот.

В XIХ веке пришли французы. Армия Ятенга сопротивлялась, но силы были неравны, и появилась французская колония Верхняя Вольта. Не имеющая выхода к морю, с малоплодородной, страдающей от засух почвой, страна эта всегда была бедной, и когда была французской колонией, и когда в I960 году получила независимость. Но всегда оставалась культурным центром Африки.

С 1969 года в столице страны раз в два года проходит кинофестиваль Fespaco – африканский Оскар. Буркинийский кинорежиссер Идрисса Уэдраого за фильм «Закон» получил в 1990 году гран-при Каннского кинофестиваля.

Казалось бы, где Европа, где Буркина-Фасо. А туристы туда едут... И в музее Манега с удовольствием рассматривают африканскиe музыкальныe инструменты, одеждy, традиционныe маски. И осторожно прикасаются к терракотовой керамике и украшениям, сохранившимся со второгo века н.э. А скульптуры парка Лаонга чем-то напоминают тонконогих слонов Сальвадора Дали.

Но, конечно же, есть нечто и с местным акцентом. Ручные крокодилы в деревне Сабу. Они позволяют туристам тягать себя за хвост и садиться на спину. Секрет прост. Курятина, которую они получают в избытке, делает их миролюбивыми и дружелюбными.

Рынок Gorom-Gorom, который не обойти за несколько дней, – самый большой рынок ремесел в Африке. Буркинийцы известны как самый честный народ в Африке.

К сожалению, кровавые военные перевороты не минули эту страну. Люди, называвшие себя демократами, свергали диктаторов и становились сами диктаторами. После очередного военного переворота в 1984 году к власти пришел капитан Тома Санкара, писатель, политик, создатель государственного гимна. Через год страна получила новое имя – Буркина-Фасо.

Три мушкетера и Д`Артаньян

Тома Санкара был «силмомоси». Это значит – человек третьего сорта, чьи родители – выходцы из разных племен. Единственной возможностью как-то выбиться в люди была служба в армии. Там способного парня заметили и послали учиться в офицерскую школу на Мадагаскаре. То ли пережитые в детстве унижения, то ли природная тяга к социальной справедливости, но юноша увлекся книгами Маркса и Ленина. Идея всеобщего равенства казалась справедливой и желанной. Санкара с блеском окончил школу, вернулся на родину, участвовал в войне с Мали. В 1976 году он возглавил тренировочный центр армейских коммaндос.

Блез Компаоре, Анри Зонго, Жан-Батист Букари Лингани – друзья Тома. Это имена молодых офицеров, членов тайной организации «Группа офицеров-коммунистов». Жители бывшей французской колонии, они были знакомы с французской литературой и называли себя мушкетерами.

Невзирая на «коммунистические тайны», «мушкетеры» участвовали в политической жизни страны и были на виду. B 1981 году Д`Артаньян-Санкара был назначен Государственным секретарeм по информации. Своим левым взглядам он не изменил, на заседания кабинета ездил на велосипеде, высокую должность как кормушку не рассматривал. Через полгода подал в отставку, провозгласив: «Горе тем, кто затыкает народу рот!»

А тут подоспел очередной военный переворот. Новый президент назначил Тома Санкару премьер-министром Верхней Вольты. Но ненадолго. Те же левые взгляды, радикальные лозунги, и ... Санкара отправился прямиком под арест. Заодно прихватили Зонго и Лингани. Жители бедных районов Уагадугу подняли было восстание, но их усмирили быстро и безжалостно.

Однако военные власти допустили промах – на свободе оставался третий «мушкетер» – капитан Блэз Компаоре. Он поднял столичный гарнизон, а дальше, как по нотам: военный переворот и ... 4 августа 1983 года Тома Санкара стал Председателем национального совета революции.

«Три мушкетера» получили в правительстве высокие должности. Но власть была в руках одного «Д´Àртаньяна» – Тома Санкары.

«У нас в стране таких, как я, семь миллионов»

Эти слова, став президентом, прoизнес Тома Санкара. И запретил развешивать свои портреты. Жил на жалованье армейского капитана ($450). Свой президентский оклад в $2000 отдавал в сиротский приют. Отказался от кондиционеров в своем офисе.

Его идеалом была революция – кубинская, французская, октябрьская... Его кумиром был Эрнесто Че Гевара. И великие планы – бесплатное образование и медицина, ликвидация голода, восстановление лесов.

Кое-что удалось. Так, 2,5 млн детей в ходе т.н. «Битвы за здоровье» были вакцинированы с помощью кубинских волонтеров. Это существeнно снизило детскую смертность, до этого самую высокую в мире (с 280 дo 140 смертей на 1000 новорожденных).

Было высажено 10 млн деревьев. Это остановило расползание песков Сахары на юг. Мелким арендаторам списывали долги, строили дороги...

Женщины получили доступ к образованию, их уравняли в правах с мужчинами. Был даже создан женский гвардейский отряд на мотоциклах. Санкара запретил принудительные браки, многожeнство, варварский обычай обрезания женских гениталий.

Правительство Санкары первым в Африке официально признало эпидемию СПИДа и начало борьбу с этим злом. Построено много нового жилья, была предусмотрена программа по ликвидации безграмотности, особенно среди молодежи.

Были и совсем экзотические нововведения – «День солидарности», когда мужчин законодательно обязали готовить обед и ходить на рынок, чтобы самим испытать тяжесть женской доли…

Ho Санкарой были недовольны все

Oн заставил чиновников обнародовать доходы. Продав правительственные мерседесы, пересадил министров на дешевые машины и запретил нанимать шоферов. Урезал госслужащим зарплаты и запретил летать первым классом.

Под новый год члены Кабинета министров должны были сдать по месячному окладу в пользу социальных фондов. А потом и вовсе половину из них отправил трудиться на коллективные фермы. Уже в 1986 году Всемирный банк констатировал, что в Буркина-Фасо искоренена коррупция. Это несомненное достижение, похоже, никого не обрадовало.

После перераспределения земли yрожайность выросла с 1700 до 3800 кг пшеницы на гектар. Страна обеспечила себя хлебом, но «обездоленные» богачи были недовольны – они ведь и раньше не голодали.

Центральный армейский магазин, где офицерам продавались дефицитные товары по низким ценам, был превращен в общедоступный государственный супермаркет. Офицеры были недовольны – они стали как все.

Племенные вожди народа моси были недовольны утратой власти, которая перешла к Комитетам защиты революции. Справедливости ради надо сказать, что созданные по кубинскому примеру комитеты действовали отнюдь не всегда законно и справедливо, а революционные трибуналы в Буркина-Фасо походили на такие же трибуналы времен Французской революции. Понятно, как это было.

Было создано SERNAPO, народное ополчение. Оно ограничивало всевластие армии – военные тоже были недовольны.

Были недовольны и cоседние страны: реформы и революционные методы Санкары их совершенно не устраивали. Под патронатом Франции в сентябре 1986 года Конференция в столице Кот д’Ивуара потребовала сворачивания социальных инициатив. Отношения с соседями и бывшей метрополией были испорчены.

Надо сказать прямо – революционные методы Санкары были... революционными методами. Как-то в ответ на забастовку учителей oн уволил тысячи педагогов. И без того немногочисленные, люди умственного труда были недовольны. Во имя революции президент требовал от своих граждан сверхусилий и жертв – и граждане были недовольны.

И случилось то, что случилось.

«Революционеров можно убить, идеи – никогда»

Эти слова произнес Тома Санкара на митинге, посвященном 20-й годовщине убийства Эрнесто Че Гевары. Санкаре оставалось жить одну неделю. Спецслужбы докладывали президенту, что Блез Компаоре готовит против него заговор. Санкара запретил проверять это информацию. Он созвал пресс-конференцию и заявил: «Если Блез поднимет на меня руку, значит, мне не стоит жить, потому что я не хочу жить в мире, где нет дружбы и чести».

15 октября 1987 года Тома Санкара был убит. Государственный переворот возглавил Блез Компаоре, министр юстиции, бывший друг, бывший «мушкетер». После смерти Санкары осталось его личное имущество: старый «Пежо», холодильник со сломанным морозильником, три гитары и четыре велосипеда...

Президентом Буркина-Фасо стал Блез Компаоре. Два еще живых «мушкетера» получили в новом правительстве высокие посты. Министром обороны и безопасности Компаоре назначил майора Жан-Батиста Букари Ленгани, министром экономики – Анри Зонго. Но не надолго. Ровно через два года оба они попытались лишить власти бывшего друга и были по его приказу расстреляны.

Внуки нас рассудят

На средства, предназначенные Санкарой для благоустройства столицы Уагадугу, новый президент Блез Компаоре приобрел персональный «Боинг». Он приостановил процессы национализации, увеличил жалованье чиновникам. Под гарантии Франции Буркина-Фасо получила кредит от МВФ на $67 млн.

Санкара же был категорически против «гуманитарной помощи» от западных держав и международных экономических организаций. Он считал это формой неоколониализма. Возможно, он предполагал, у кого эта «помощь» может осесть. Но Тома Санкары уже не было...

Спустя годы Компаоре сказал: «Я знаю, многие упрекают меня, вспоминая человека, которого давно уже нет в живых. Но пусть посмотрят вокруг, пусть увидят яркие витрины магазинов и красивые автомобили. Могло ли быть у нас всё это, будь он жив? Нет, нет и нет! Он предлагал народу только тяжкий изнурительный труд, только тусклую жизнь в изоляции от всего мира, только презренную уравниловку. Я взял на себя всю ответственность за случившееся, и мне не в чем себя упрекать. Внуки нас рассудят».





Сегодня Буркина-Фасо – одна из беднейших стран мира. 90 % населения занято в малопродуктивном, практически натуральном сельском хозяйстве. Еще одна возможность как-то прожить – это работа на плантациях кофе и какао в Кот-д'Ивуаре и Гане.

По уровню ВВП на душу населения Буркина-Фасо занимает 206-е место среди стран мира. По уровню жизни – 169 место из 173. Продолжительность жизни у мужчин 47,7 лет, у женщин – 50,8 лет. Начальные школы посещает 31% детей в возрасте 7-12 лет, средние школы – 7% детей.

Яркие витрины магазинов, красивые автомобили – это всё не для них. Возможно, при Санкаре было бы по-другому... Может, это и был тот упущенный шанс, который выпадает раз в жизни…

31 октября 2014 года в Буркина-Фасо произошел очередной, шестой по счету, государственный переворот. Блэз Компаоре был свергнут и бежал в Кот-д’Ивуар. Новые власти страны выдали международный ордер на его арест. По данным AFP (Agence France-Presse ), он обвиняется … в причастности к убийству Тома Санкара.

Внуки нас рассудят!

Ирина Парасюк (Дортмунд)

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