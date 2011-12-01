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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Дальние путешествия: Мьянма, Камбоджа, Шри-Ланка

По джунглям, по железной дороге…

Меня всегда поражал тот факт, что через два десятилетия после окончания Второй мировой войны уровень жизни в Западной Германии превысил довоенный. Тому есть разные объяснения – немецкое трудолюбие, помощь союзников, глобальная конъюнктура… Мне в связи с этим хотелось побывать в странах, которые не так давно выбрались из хаоса гражданских войн и террора и где сохранилось культурное наследие. На эту роль хорошо подходят расположенные не слишком далеко друг от друга Мьянма, Камбоджа и Шри-Ланка...

Мьянма (бывшая Бирма)

По отзывам знакомых, в конце прошлого века население в Мьянме отличалось приветливостью. Что, впрочем, не удивительно для страны, где туристы были на тот момент в диковинку. Ситуация меняется, и коммерция укрепляет иные образцы поведения. Но и по сей день, особенно среди старшего поколения, можно встретить удивительно бескорыстных людей.

Янгон оказался четко спланированным городом с множеством колониальных построек из бурого кирпича. Некоторые отреставрированы, на других растут деревья, что делает их еще более колоритными. Столицу во времена военной диктатуры, следуя советам астрологов, а также из страха перед иностранной интервенцией, перенесли вглубь страны – в городок Нейпьидо. Но основные инвестиции по-прежнему получает Янгон, там появляются шикарные отели и торговые центры. Наиболее известная достопримечательность, конечно, Шведагон – стометровая позолоченная ступа, построенная в раннем средневековье. Я точно не могу сказать, где хранятся волосы, где зубы, а где ногти Будды и его адептов, но блеск золота определенно поднимает настроение. Особенно красив Шведагон в закатном свете.

Мьянма превышает по площади Украину и является одним из самых многонациональных государств мира (бирманцы – наиболее многочисленны, отсюда и прежнее название). Там можно провести пару недель, но я руководствовался наблюдением А.Гончарова, которым он поделился во «Фрегате Паллада». По мере приближения к тропикам менялось и поведение матросов: если поначалу они съедали манго чуть ли не со шкуркой, то позднее, окруженные изобилием, выгрызали лишь наиболее сладкую серединку. Так и мне хотелось уделить время только достопримечательностям из высшей лиги. Поэтому из Янгона я отправился сразу в Баган, представляющий собой территорию с несколькими сотнями небольших храмов и пагод, построенных с XI по XIII века, когда там располагалась столица одноименного царства.

Цены на внутренние перелеты в Мьянме в два раза выше европейских. В аэропорту голосами, подходящими для озвучивания комиксов, объявляли о задержке рейсов. Сервис сами авиакомпании именуют королевским, но, думаю, за такое обслуживание последний бирманский король бросил бы их сотрудников крокодилам (собственных ближайших родственников он велел упрятать в мешки и затоптать слонами).

В Багане есть гостиницы любого уровня. У меня в номере покачивалась паутинка и пахло плесенью, как в древних монастырях. (Зато в ящике тумбочки, вместо забытого бумажника, лежал набор с нитками и иголками). Наиболее удобный способ осмотреть окрестности – взять напрокат электроскутер. Стоил он порядка пяти долларов в день, мне было даже неловко пользоваться им за такую цену, к тому же, я его поцарапал об дерево при парковке. Никто не заметил… Участвуя в дорожном движении, начинаешь лучше понимать психологию местных. Они сигналят не от наглости, а от беспокойства о вашей безопасности. Смотреть при вождении в зеркальце там не принято.

Из Багана – уже на машине – можно поехать к горе Поупа; от парковки около последнего отеля открывается вид на долину и скалу Таунг-Калат со знаменитым монастырем. Кстати, вблизи эту скалу толком не рассмотреть, ее подножие полностью застроено. Надо ли подниматься к монастырю? Это новодел, лестница грязная, мартышки наглые…

Вдоль дороги кое-где стоят деревенские попрошайки – паломники из окон машин швыряют им мелкие купюры. При этом женщины на обочине неприятно голосят, чтобы привлечь внимание, и бросаются за деньгами чуть ли не под колеса. Настоящая нищета, говорят, царит в приграничных с Бангладеш районах проживания мусульманского меньшинства рохинджа. Межрелигиозная напряженность усилилась во времена британского владычества и по сей день сопровождается погромами, терактами и военными операциями. На жизни страны это не особо сказывается, но в целом, как и во всем мире, разница между бедными и богатыми увеличивается, будто расстояние между звездами в расширяющейся вселенной – чем они друг от друга дальше, тем быстрей разлетаются…

Камбоджа (бывшая Кампучия)

Расположенная в том же регионе Камбоджа долгое время представляла собой один из самых мрачных в истории примеров не только этнического, но и классового конфликта. Относительное спокойствие наступило там около двадцати лет назад, но оно и по сей день прерывается попытками госпереворотов и антиправительственными выступлениями.

Отель в Сием Рип оказался чистым, просторным и полупустым. В номере на стене висел листочек с правилами поведения. В том числе предупреждения: «Пользоваться секс-услугами не разрешается. Секс с детьми запрещен. На ночь запирайте дверь изнутри». Я хотел закрыть и окно, но слишком уж было жарко.

Ангор Ват, несмотря на множество туристов, по-прежнему завораживает не только резьбой по камню, но и борьбой природы с цивилизацией. Многие храмы придавливаются ветвями гигантских деревьев, и этот процесс сам по себе представляет уникальное зрелище, в которое человек уже не вмешивается. Чтобы осмотреть всю территорию, передвигаясь на тук-туке, достаточно полутора дней. Можно еще поехать в одну из «плавучих деревень» на озере Тонлесап. Название слегка вводит в заблуждение – речь идет о приозерных домах на высоченных сваях, но выглядят они колоритно. Избегать надо лишь местечка Chong Khneas, где все уже поставлено на коммерческую основу.

В ста двадцати километрах от Сием Рип находится индуистский комплекс Кох Кер с тридцатиметровой ступенчатой пирамидой и несколькими разрушенными храмами. Чтобы туда попасть, лучше арендовать мотоцикл или присоединиться к экскурсии. Надо сказать, что по Камбодже самостоятельно еще не разгуляешься, многие территории не разминированы. Пномпень остается сонным городком, но цены в супермаркетах на уровне немецких.

Шри-Ланка

Шри-Ланка – капля, упавшая с плавящейся от жары Индии. Оттуда и предки большинства тех, кто теперь проживает на острове. Коренное население – веды – почти вымерло. Но Цейлон вовсе не «довесок» к путешествию по стране, о которой мечтал Колумб. Слишком много разнообразных влияний скрещивалось на острове, да и климат другой. Достаточно сказать, что семьдесят процентов местных – буддисты.

После окончания гражданской войны страна, прежде всего, благодаря туризму, уверенно развивается. Правительство пошло на ряд уступок тамилам, а те, наконец, отказались от сепаратизма, что, в общем, нельзя считать поражением. В Индии их двести миллионов, на Шри-Ланке – два с половиной (порядка 11% от всего населения). Ясно, где было бы логичнее вести речь об отдельном государстве…

В Коломбо сохранился исторический район под названием Форт, – он особенно интересен тем, что там можно поменять валюту по приличному курсу. На пешеходных переходах следует непременно приподнимать ладонь, тогда водители притормаживают, а иначе думают, что ты не всерьез. Ланкийцы, выражая согласие, кивают для нас непривычно, – отклоняют голову чуть в сторону, будто сомневаясь, а потом решив, – «ну ладно».

Автобусы на Шри-Ланке носятся с постоянно открытыми дверями и, подбирая пассажиров, не останавливаются, а лишь притормаживают. Несчастные случаи происходят почти каждый день, но это мало кого волнует. На автобусе я и отправился из Коломбо в Сигирию – к развалинам крепости, построенной на почти двухсотметровой скале в V веке. Оттуда открывается приятный вид на зеленые долины и пригорки, а у подножия лестницы по обе стороны сохранились высеченные в камне огромные львиные лапы. Кроме того, в скале есть галерея фресок, изображающих наложниц с пышными формами.

Из достопримечательностей также известна средневековая столица Цейлона Полоннарува с развалинами дворцов и пещерные храмы в Дамбулле. Но главный туристический хит Шри-Ланки – это железная дорога из Коломбо в Бадуллу. Путь занимает порядка восьми часов, поэтому его дробят на несколько отрезков. Можно остановиться на день в Кэнди и осмотреть великолепный ботанический сад, где помимо цветов внимание привлекают летучие собаки, похожие на птеродактилей. В Кэнди находится и одно из самых известных святилищ с зубом Будды. Как и в Европе, между городами буддистских стран велась жесткая конкуренция за право получить статус паломнического центра, напоминающая современные выборы места для проведения олимпиад.

Самый красивый отрезок шриланкийской железной дороги расположен между станциями Хэттон и Элла – сквозь леса и по склонам гор, покрытых чайными плантациями. Кондукторы не возражают, если кто-то открывает на ходу дверь и свешивается с фотоаппаратом, держась за поручень. Скорость зачастую не превышает 15 км в час.

Неподалеку от Хэттона находится Пик Адама высотой около 2250 м. На его вершине есть углубление, напоминающее след ступни – Будды, Вишну или Адама. Туристы поднимаются туда ночью, чтобы встретить рассвет. Путь освещается и состоит из бесконечных ступеней, а по сторонам лестницы сплошной чередой стоят киоски с едой и сувенирами. На подъем ушло два с половиной часа. Наверху плыл сплошной туман и начался дождь, так что я в сердцах даже отказался от бесплатного риса, (заметив, впрочем, краем глаза, как паломники самостоятельно споласкивают металлические тарелки).

В Элле останавливаются для того, чтобы покорить Малый пик Адама и скалу Элла рок – эти места лишены сакрального статуса и понравились мне куда больше. Правда, в семь утра идиллия нарушалась – расположенная неподалеку чайная фабрика давала два пролетарских гудка. Я спросил владельца отеля:

– Это зачем? Люди разве могут проспать?

– Ну просто некоторые забывают…

Лучшая для посещения фабрика находится в местечке Лабукелле, до которого ходит автобус от станции Нану Ойя. Визит бесплатный, для проведения получасовой экскурсии на английском достаточно трех человек. Показывают производство и дают дегустировать чай в надежде, что вы его купите. Плантации в колониальные времена насадили шотландцы, теперь они не у дел – всё принадлежит государству и местным инвесторам.

Зарубежный бизнес проявляет ко всем трем странам, покончившим с гражданскими войнами, повышенный интерес. Они еще не заполонены визитерами, но уже достаточно комфортны. Хороший момент…

Аркадий Бройдо (Бохум)

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