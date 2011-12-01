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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Путешествия >> Путешествия вне Европы
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Удивительнaя Африка

На территории Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Алжира и Ливии живет кочевой народ – туареги.

В IV веке на белом верблюде прибыла в оазис Тафилальт в Атласских горах царицa Тин Хинан с прислужницей Такамат. Была Тин Хинан очень хороша собой, и со всех сторон к ней помчались поклонники, которых она ... убивала. Но, наверное, все-таки не всех. Потому что дети Тин-Хинан и Такамат положили начало роду туарегов. Потомки царицы стали аристократами, потомки служанки – вассалами.

 

Во владении аристократов были верблюды, у вассалов – козы. В племенах туарегов всегда были рабы – воинственные кочевники нападали на караваны, а людей уводили в рабство. Соседние народы туарегов опасаются и по сей день – встреча с ними не сулит ничего хорошего. А если, не приведи господь, чужак увидит лицо мужчины-туарега, всё: считай – покойник. Догонит и убьет. А если не догонит, убьет себя – как не оправдавший высоког звания ТУАРЕГ...

 

Туарег закутан в покрывало. Это одеяние защищает от злых духов, ветра и песка. А еще у каждого туарега есть тагельмуст – платок, закрывающий его лицо, подарок отца на совершеннолетие. Ибо взрослый туарег должен «личико» закрывать. Никто не заставлает мальчиков-туарегов учиться грамoте – мужчине это ни к чему.

А женщины-туареги... О, это совсем другое дело. Лицо они не закрывают. С детства девчонок учат читать и писать. Существует даже специальный женский алфавит – тифинаг. Дамы сочиняют стихи, поют и пляшут. Под настроение могут приготовить сыр или масло. Но это не обязательно, для грязной работы есть рабы.

 

Юные барышни-туареги до замужества пользуются полной свободой – занимаются сексом с кем хотят и сколько хотят. Родятся дети, и хорошо. Собирается племя и решает, кто счастливый (или не очень) папа. Значит, так – глаза у малыша мамины, ушки тоже, а вот нос и подбородок, а также мизинец нa левой рукe такой же, как у... Ага, вот и наш папа. Всё!

Oднако и замуж надо. И возле шатра невесты начинают бродить претенденты. Поют, стихи и баллады сочиняют. Наконец, невеста пускает одного из женихов к себе в шатер на ночь. И что? Да ничего! Понравится парень девушке – его счастье. Нет, тогда иди себе с миром, другого найду...

 

И только после свадьбы «строгие» законы уже осуждают половые связи на стороне. Нет-нет, никто даме ничего плохого за это не сделает, но знаете... Все-таки туареги являются ... мусульманами. Конечно, толкование ислама весьма своебразное, но племена возглавляют мужчины. Вождь туарегов носит титул аменокаль, который передается по материнской линии. Не радуйтесь, противники феминизма. За спиной аменокаля стоит МАМА, которая любое распоряжение сына может поправить, а то и отменить. Знай свое место, мужчина!

Вот так и живут. На дворе XXI век.

 

Ирина Парасюк (Дортмунд)


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