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Европейские новости, май 2021
Девиз Евросоюза – «социальная Европа»
На саммите ЕС приняты важные решения в решении социальных задач в ближайшее десятилетие. К 2030-му году уровень занятости должен достичь 78%, не менее 60% взрослого населения будет проходить курсы повышения квалификации, а число людей, живущих на пороге бедности планируется снизить на 15 млн человек. Цифровизация и переход на зеленую экономику диктуют необходимость создания привлекательных и перспективных рабочих мест и поддержания высокой квалификации работающих. Большую роль в этом должен сыграть 750-миллиардный фонд восстановления экономики, – отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Уже в июне Еврокомиссия начнет привлекать кредиты на рынке капитала для финансирования фонда восстановления. Возвращение на прежние позиции внутреннего рынка и восстановление свободы передвижения дадут экономике мощный толчок.
Цель Евросоюза – нулевое загрязнение воздуха, воды и почвы
Еврокомиссия приняла в мае план действий под названием «На пути к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы». Согласно плану, к 2030-му году предполагается:
– улучшить качество воздуха, чтобы снизить количество преждевременных смертей от загрязнения воздуха на 55%;
– уменьшить сброс мусора и пластиковых отходов в океан на 50%, загрязнение микропластиком – на 30%;
– сократить использование пестицидов на 50%;
– уменьшить на 30% число людей, страдающих от избыточного транспортного шума;
– сократить объемы отходов на 50%.
Для этого будут пересмотрены стандарты качества воздуха, воды и почвы и пересмотрено большинство законов ЕС об отходах.
«Светофор» Евросоюза показывает одним зеленый, другим – красный
На переговорах глав МИД стран ЕС принято решение начать переговоры с Албанией и Северной Македонией об их вступлении в Союз. До февраля 2019 года палки в колеса македонцев вставляли греки из-за разногласий по поводу названия страны. Прошлой весной разгорелись страсти между Болгарией и Северной Македонией по поводу языка и истории. Наконец, всё как будто улеглось, и глава европейской дипломатии Жозеп Баррель выразил надежду, что в ближайшее время Евросовет обозначит рамки переговоров, и можно будет созывать межправительственную конференцию.
А вот в отношении Турции Еврокомиссия предложила приостановить переговоры о вступлении этой страны в ЕС. В отчете Европарламента говорится, что отношения между Турцией и ЕС сейчас находятся на историческом минимуме. Чрезмерное сосредоточение власти в руках президента Эрдогана, внешняя политика Турции в отношении Греции и Кипра, ее вовлеченность в конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии – всё это не вписывается в рамки ценностей и норм Союза.
Турция в своем привычном ключе «а-ля Эрдоган» отвергла все пункты отчета и заявила, что Евросоюз много теряет, не принимая ее в свои ряды.
Трое в одной лодке
Украина, Грузия и Молдова подписали договор о создании формата «Ассоциированное трио» (меморандум о взаимопонимании). Все три страны имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС и рассчитывают, что новая инициатива позволит эффективнее двигаться в направлении европейской интеграции. Три основных элемента «Ассоциированного трио» – структурирование консультаций по европейской интеграции между дипломатическими ведомствами, совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами Союза, а также координация позиций в рамках «Восточного партнерства». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: «Этот документ подчеркивает наше намерение гарантировать европейскую перспективу для наших государств и амбиции получить членство в ЕС».
Официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано выразил отношение ЕС к этой инициативе: «Европейский Союз признает европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров – Грузии, Молдовы и Украины. Эти страны являются близкими соседями ЕС и партнерами в рамках Восточного партнерства. Все наши соседи – суверенные и независимые. Мы уважаем их выбор, приоритеты внешней политики и стратегические цели, в частности подписание между ними меморандума по усилению сотрудничества в области европейской интеграции».
Проект PESCO пополнился третьими странами
Проект PESCO – это стратегическая платформа, обеспечивающая быстрое и беспрепятственное перемещение войск по всем странам ЕС любыми видами транспорта. В нем участвуют 25 стран ЕС (кроме Дании и Мальты). В ноябре было принято решение допускать к участию на определенных условиях третьи страны. И вот на сайте Совета ЕС появилось сообщение шефа дипломатии Евросоюза Жозепа Барреля: «Совет одобрил участие США, Канады и Норвегии в проектах PESCO по вопросам военной мобильности. Их опыт будет способствовать улучшению военной мобильности в пределах ЕС и вне его. Это область общих приоритетов и общих интересов в наших трансатлантических отношениях. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности».
Трудная судьба соглашения ЕС и Китая
С 2013 года Евросоюз и Китай вели переговоры об инвестиционном соглашении. В декабре прошлого года появилась надежда, что договор вот-вот будет согласован, во всяком случае, договоренность об основных моментах этого соглашения была достигнута. Но уже через три месяца состоялся «обмен ударами»: в марте ЕС ввел санкции против ряда чиновников провинции Синьцзянь за преследование уйгурского меньшинства, а Китай не замедлил с ответом, введя примерно симметричные санкции против политиков и ученых из стран Европы. В Евросоюзе со вздохом объявили: дальнейшее обсуждение инвестиционного соглашения будет заморожено, поскольку в таких условиях оно нецелесообразно. Это на самом деле так, поскольку соблюдение правил международного сотрудничества является важным моментом соглашения – это и ситуация с правами человека, и использование принудительного труда. Кроме того, соглашение предусматривает прозрачность государственных субсидий китайских компаний, прекращение принудительного трансфера технологий и других, как выразилась Урсула фон дер Ляйен, «спорных китайских практик». С трудом представляется, как Китай откажется от своих «спорных практик». Принудительный трансфер технологий, когда в обмен на создание совместного предприятия (СП) и открытия для продукции китайского рынка Поднебесная требует, чтобы СП получало полное владение технологиями производства – это один из столпов «китайского чуда».
Выйдет ли Шотландия из Соединенного Королевства?
Региональные выборы в Шотландии принесли победу шотландской национальной партии (SNP), получившей 64 мандата из 129-ти. Без калькулятора видно, что до парламентского большинства SNP не хватило одного (!) мандата. Ожидается, что в правящую коалицию националисты пригласят «зеленых» (8 мандатов), с которыми у них давний консенсус по главному вопросу их повестки дня – проведению референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.
Первый такой референдум состоялся в 2014-м году и закончился с результатом 45:55% не в пользу сепаратистов. Тогда же была достигнута договоренность между Лондоном и Эдинбургом, что тема закрыта минимум на одно поколение. Но пришел 2016-й год и плебисцит о брекзите, на котором две трети шотландцев голосовали против расставания с Евросоюзом. Ситуация поменялась на 180 градусов: если раньше шотландцы опасались, что их в случае отделения не примут в ЕС, теперь их от Евросоюза отделили силой против их желания. У сепаратистов появилось и моральное право требовать плебисцита о самостоятельности, и юридические основания отказаться от прежних соглашений. Это вдохновило Стерджен после победы на выборах заявиить: выбор народа дает нам мандат на проведение нового плебисцита, и мы подготовим его к концу 2023-го года.
Вот только вопрос: а что делать с армией, валютой, обеспечением безопасности границ? Нужна ли Евросоюзу будет Шотландия со всеми этими проблемами?
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