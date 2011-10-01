Семья >> Семейное право

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Право на общение с ребенком в период, до и после развода

Раздельное проживание и расторжение брака – это длительный процесс, который охватывает несколько этапов. По немецким законам, супруги должны прожить раздельно минимум один год до развода. Только при соблюдения этого правила адвокат готовит для суда документы о желании супругов расторгнуть брак. После этого суд назначает дату рассмотрения дела о расторжении брака, что занимает, как правило, несколько месяцев.

Психологи утверждают, что взрослым людям требуется 2-3 года, чтобы психологически справиться с расставанием и разводом для перехода в постразводную фазу. Решение родителей о разводе может быть разумным шагом, если перспектива их партнерства больше не представляется возможной. Для детей разлука с родителями – потрясение. В данной публикации хотелось бы осветить некоторые вопросы о правах детей и родителей в случае расторжения брака в Германии.

В первую очередь отметим, что родители имеют равные права по отношению к ребенку. Действующее законодательство Германии закрепляет в своих нормах принципы, согласно которым каждому ребенку должно быть гарантировано полноценное воспитание, в котором участвуют оба родителя.

Важнейшей частью будущей раздельной жизни у семейных пар с детьми являются вопросы, касающиеся совместных детей. Часто в ссорах звучат слова: «Я не отдам тебе ребенка!» или «Я заберу ребенка, и ты его больше не увидишь!». С правовой позиции это можно трактовать как угрозу, высказанную одним из родителей. В этом проявляется опасность запрета на общение с ребенком одному из родителей.

В таких случаях хотелось бы напомнить о праве на общение с ребенком. В Германии оба родителя имеют равные права на общение с ребенком (Umgangsrecht). Такое право гарантируется международным и немецким законодательством. Так, право на общение с ребенком закреплено в части 1 параграфа 1684 Гражданского кодекса Германии (BGB), в котором сказано, что «Ребенок имеет право контактировать с любым родителем, и каждый родитель обязан и уполномочен иметь дело с ребенком».

Во второй части 1684 параграфа Гражданского кодекса Германии уточняется, что «Родители должны воздерживаться от всего, что влияет на отношения ребенка с другим родителем или затрудняет воспитание ребенка. То же самое применимо, если ребенок находится на попечении другого человека».

На основании вышесказанного можно утверждать, что каждый родитель обязан и имеет право на общение со своим ребенком. Таким образом, законом закрепляются и защищаются права ребенка на регулярные контакты со своими родителями и, наоборот, между родителями и их ребенком. Права каждого родителя на общение с ребенком включают право регулярно видеть ребенка и разговаривать с ним, а также обязывают родителей способствовать его развитию и благополучию. Общение родителей с детьми должно укреплять взаимную связь между ними.

Если родители разводятся, им рекомендуется найти общие и взаимоприемлемые договоренности относительно контактов с ребенком. Часто возникают ситуации, в которых родители не могут прийти к консенсусу относительно общения с ребенком мирным путем. В таких случаях решение о том, как должны быть организованы отношения между детьми и родителями принимается судом.

Только в отдельных случаях право на общение с детьми может быть запрещено. Например, в случае насилия, а также при тяжелой алкогольной или наркотической зависимости одного из родителей.

Нелишним будет обратить внимание на то, что именно понимается под правом на общение с ребенком. Права родителя включают в себя: личный контакт с ребенком; осуществление связи по телефону, SMS, электронной почте или по обычной почте; право на информацию о личных обстоятельствах ребенка.

Каждый родитель имеет право позаботиться о ребенке во время контакта и проведения досуга. Например, принимать решение о питании и уходе за ребенком, его распорядке дня, а также решать иные вопросы. В случае совместной опеки над ребенком, за одним из родителей сохраняется право на единоличные решения в экстренных случаях по критическим ситуациям (например, о необходимости срочного лечения).

Общение с ребенком не может быть дозировано, ограничено во времени или в пространстве. Например, мать, живущая с ребенком, не может запретить бывшему мужу забирать его на время к себе или к своим родственникам. Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники имеют законное право на общение с детьми.

Дети – это наиболее ранимая и страдающая при разводе сторона. Когда отец и мать, наконец, разводятся, то у детей возникают серьезные психоэмоциональные проблемы. Ведь после того, когда один из родителей уезжает, у ребенка рушится прежний мир, он дезориентирован и должен научиться справляться с новой жизненной ситуацией.

В зависимости от возраста ребенка на момент развода, психологи дают различные советы по преодолению ситуации, вызванной расставанием и сглаживанию его реакций для избегания психологических травм и последствий. К их советам стоит прислушаться.

Ребенок не должен стать предметом торга или орудием мести ругающихся супругов. Право на общение имеет каждый родитель, а целью общения является защита благополучия ребенка.

Согласованный с самого начала регламент контактов с ребенком вносит ясность и позволяет избежать споров между родителями о времени и продолжительности контактов. В зависимости от возраста ребенка постарайтесь кратко и просто в нескольких предложениях объяснить ребенку причины вашего расставания или ссоры. Это поможет ребенку внутренне подготовиться к взаимодействию с каждым из родителей.

Во время раздельного проживания супругов и после развода также важны другие вопросы, связанные с детьми: опека, определение, с кем останется ребенок, получение информации о личных обстоятельствах ребенка, алименты на детей и иные вопросы.

Коллегия адвокатов Кримханд рекомендует не искать советов у друзей и знакомых, а заручиться поддержкой юриста на самых ранних этапах возникновения каких-либо конфликтов. Проанализировав вашу семейную ситуацию, адвокат по семейному праву защитит ущемленные права одного из родителей и ребенка, а также подскажет, как действовать, не причиняя морального вреда ни себе, ни детям.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

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