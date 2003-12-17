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«Партнер» №6 (285) 2021г.

День Победы «по-кассельски»

Глазами молодых

Майя Зеликова, школьница





День Победы «по-кассельски»

«В России 9 Мая считалось праздником торжественным и официальным. Парады, для которых совершалась невероятная работа и иногда даже разгонялись облака, действительно были красивыми, но цель всего торжества была мне неясна». Так вспоминает российский День Победы 17-летняя Майя Зеликова из пригорода Касселя. Прожив здесь два года, она захотела посмотреть, как празднуют День освобождения от национал-социализма в Германии. И вот ее репортаж.

Зачем гнать школьников на Бессмертный Полк со словами «дедов не уважаете»? Зачем заставлять семилетних детей хором петь военные песни в битком набитом актовом зале? Зачем превращать праздник победы над нацистами в речь о патриотизме, противном Западе и «можем повторить»? Тему фашизма мне зажевали настолько, что уже и нормальные о нём разговоры были мне противны.

А тем для разговора было достаточно - мои прадед и прабабушка оба были ветеранами войны. Они сами про войну говорить не любили, но оба так и не простили Германию за то, что с ними случилось, и когда мы переехали, прабабушка всегда жаловалась, что мы её бросили ради фашистов. Моя семья считала войну и Холокост важной темой - оба ветерана были евреями, и дед мой тоже еврей по национальности. Дома мне рассказывали о концлагерях, процессе войны и о том, как мой прадед дошёл до Берлина и жил там 5 лет, а в школе учительница географии Татьяна Павловна говорила, что фашисты-немцы спускают туалет раз в неделю из-за дорогой воды. Мне всегда казалось, что во всей грандиозности 9-го мая затерялись те, для кого мы этот праздник празднуем.

После переезда в Германию тема победы и российской политики немного устаканилась, и я стала больше следить за политической и левой жизнью моего города - я хожу на протесты, посещаю встречи некоторых сообществ, иногда пытаюсь слушать семинары. В основном информация о таких встречах размещается в соцсетях, и когда я увидела в Инстаграме объявление о большом протесте 8-го мая, я решила посмотреть, чем он будет отличаться от русских демонстраций.

Я пришла на демонстрацию в 13.30, за полчаса до начала, и удивилась, что людей ещё относительно мало. На старом зелёном грузовике посреди перекрестка висели плакаты и стояли колонки. Ко мне быстро подошли организаторы - очень дружелюбные - с просьбой помочь им в качестве Ordnerin, так как им не хватало таких людей - на каждые 10 человек был один Ordner*in. Мне надо было смотреть, носят ли люди маски и соблюдают ли они дистанцию. Но демонстранты были настолько организованными и ответственными, что мне почти не пришлось ничего делать, и я смогла уделять больше внимания тому, что происходит вокруг. Люди начали подтягиваться часам к двум, и к середине шествия их было уже столько, что пришлось перекрывать движение.

Это была не только демонстрация, но ещё и шествие. Остановок было пять, включая площадь, на которой шествие началось; на остановках мы слушали речи и сидели на асфальте. Улицы нам перекрывали полицейские, которые оказались довольно лояльными и помогали нам вместо того, чтобы противостоять. Было запланировано выступление нескольких местных сообществ, и после каждого выступления организаторы раздавали людям самодельные плакаты-таблички.

До начала выступления я встретилась с парой знакомых, посмотрела на разные флаги и поговорила с организаторами. Все были очень милыми и открытыми, несмотря на серьёзную тему протеста. Несколько людей сидели на скейтбордах, многие курили сигареты.

Первыми выступала группа «34 gegen Rechts». Это сообщество рэперов и продюсеров, которые пишут музыку с политическими мотивами. Их главным мотивом была фраза «Kein Kampf gegen Rassismus ohne die Perspektive der Betroffenen!», которая была написана на плакатах. Лидер группы говорил про борьбу с расизмом и фашизмом, и о том, как к этому относится рэп и его культура. Он призывал толпу к действию - по его мнению, больше и больше людей выставляют свой активизм «напоказ», вместо того, чтобы действительно помогать.

За ним на «сцену» грузовика взошёл один из рэперов по имени Black Snowman 34. Его песня называлась «Stadt, der das Teufel liebt» он говорил про своих друзей и о трудностях, которые они испытывают из-за цвета кожи. Обычно такая музыка раздражает, но этот молодой парень очень хорошо выражал свои мысли и свою реальность, поэтому я слушала с удовольствием.

После этого шествие двинулось на Halitplatz, и на эту площадь мы пошли неспроста - она названа в честь Халита Йозгата, которого убили 6 апреля 2006 года в интернет-кафе неподалеку. Убийство Халита было одним из убийств NSU (National Socialist Underground), происходивших с 2000 по 2007 год по всей Германии. Всего жертв было 11, 10 из которых были убиты (1 пострадал). Совершали эти преступления трое соучастников, хотя некоторые подозревают, что это работа не только этих трех, но еще и полиции и государства. Человек из группы «Initiative 6.April» рассказывал про дело Халита, говорил, что день освобождения - не конец фашизма в Германии, и требовал переименовать одну из улиц в Нalitstraße.

Потом на сцену взошла ещё одна девушка; она рассказывала про покушение на водителя по имени Эфе, которого ударили ножом в шею 26-го июня 2020-го года. По её словам, такой случай далеко не единичный, а часть серии расистских убийств и покушений на убийство в Касселе. «Наш город является примером правого террора в Германии. У Касселя проблема с расизмом», - сказала она. По окончанию её речи демонстрантам раздали листочки со ссылками на помощь Эфе и датой велопробега в его поддержку.

Во время речей люди не молчали - многие пытались слушать, но не стеснялись комментировать или болтать. Мне кажется, это правильно, так протест выглядит интересным и неофициальным и привлекает гораздо большую аудиторию. Я считаю, такой формат обучения очень важен в современном обществе.

Затем мы прошли ещё три остановки, где выступали группы «Initiative 19. Februar Hanau! и «NSU Watch Hessen», а также выжившие в теракте в городе Халле - там была попытка расстрела синагоги в Йом-Кипур. После каждого выступления раздавали таблички, мне тоже выдали одну около правительственного бюро. Последней остановкой была ратуша, где мы поставили наши таблички на ступеньки, чтобы показать всем наши требования. По пути к ратуше мы заметили отрицателя короны, и демонстранты хором закричали «Masken auf!», а полицейские, не сговариваясь, закрыли его табличку спинами.

Во время шествия все болтали и смеялись, а люди впереди (с табличками) кричали разные лозунги, иногда вразнобой. Мне понравилось, что шествие было для желающих, в отличие от российского парада, и фокусировалось не на прошлом, как в России, а на настоящем и будущем немецкого и мирового фашизма, который теперь сосредоточивается в основном на арабах и мусульманах. Мы говорили о том, как исправить ошибки нашего времени, чтобы не повторилось то, что было раньше.

На протест пришли люди из разных политических групп - например, коммунистический журнал Rebell и «Федерация демократических профсоюзов» DIDF. Но флагов и баннеров политических партий, в отличии от демонстрации 1 мая, нигде не было видно - организаторы демонстрации попросили об этом в их Инстаграме; по их мнению, на протесте против фашизма не важны разные политические взгляды, а важны лишь люди и их права. Несколько людей принесли флаги разных стран, среди них флаги Израиля, США, Франции и СССР (почему-то); когда организаторы заметили это, они попросили опустить флаги.

Интересно было то, что пришли леваки всех возрастов: я видела пожилых лидеров разных партий и организаций (выделялся мужчина с большой белой бородой в антифа-кепке и коммунистической футболке), «миленниалов», пришедших как от своих обществ, так и для интереса, и многих представителей моего поколения - как и я, вдохновлённых политикой и разными возможностями показать себя.

Фото автора.

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