Анонсы июньского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра».



Редакция журнала «Партнёр»



Наступление на антисемитизм в Германии – демагогия? пафос? долгожданная реальность?

Резкое обострение палестино-израильского конфликта вызвало волну антисемитских выступлений во всем мире. Эта волна поднялась и в Германии с ее огромными мусульманскими диаспорами. Однозначно высказал позицию и партии, и правительства федеральныйо министр внутренних дел Хорст Зеехофер: «Мы не потерпим сожжения израильских флагов на немецкой земле и нападений на еврейские учреждения. Те, кто сеет антисемитскую ненависть, ощутят всю суровость верховенства закона. Германия не должна быть пристанищем для террористов. Евреи никогда не должны больше жить в страхе в Германии» А. Кротов Читать далее >>



Европа созрела для решительного ответа на экспансию Китая

Какая страна стала в кризисном 2020 году в пятый раз подряд крупнейшим внешнеэкономическим партнером Германии? Китай. На таком вот фоне немецкие депутаты Европейского парламента решительно поддержали приостановку ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и КНР. Настороженность по поводу экспансии Китая нарастала уже несколько лет, поскольку становилось всё более очевидным, что китайские государственные и даже формально частные компании скупают западные фирмы, руководствуясь не столько логикой развития своего бизнеса, сколько стратегическими планами Пекина – достижение технологического лидерства в мире… Курс Консалтинг Читать далее >>

100 дней президента Байдена

С чем пришел он к этой традиционной отметке? Итак, во-первых, за прошедшие три месяца с лишним Байдену удалось сохранить свой рейтинг. Сегодня его работу одобряют 53 процентов американцев. Во-вторых, президент совершенно изменил сопровождавшую его предшественника нервную атмосферу. Иногда кажется, что СМИ даже немного скучают по Трампу, когда пишут о Байдене заголовки вроде «скучный президент». Но, как бы то ни было, Байден последователен, предсказуем, не устраивает скандалов, не обвиняет направо и налево, держит слово, вежлив и любезен с журналистами. Е. Зеликова Читать далее >>



Ответ Claims Conference на открытое письмо в журнале

В прошлом номере журнала было опубликовано открытое письмо к Claims Conference, названное «Claims Conference отказывает части переживших Холокост в дополнительной помощи в связи с пандемией», где указывалось на неоправданную дискриминацию тех еврейских иммигрантов, кто получил в свое время одноразовую помощь из Земельного фонда.

Мы получили ответ из Claims Conference – письмо, подписанное ответственным представителем Claims Conference в Германии г-ном Рюдигером Мало (Rüdiger Mahlo). Редакция журнала

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Двойное налогообложение пенсионеров – миф или реальность?



Министерство финансов твердо стоит на своем: двойного налогообложения пенсионеров не производится, это надуманная тема. Математики, специализирующиеся на вычислениях налоговых ставок, и финансовые консультанты в области пенсионного права утверждают обратное: в некоторых случаях налоги всё же «удваиваются». Ситуация сложная. Неспециалисту разобраться в ней практически невозможно. Однако иски по поводу двойного налогообложения прошли уже практически через все судебные инстанции. О. Филимонов Читать далее >>



Новости мира электроники

Формат SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) оказался устаревшим и постепенно сходит на нет. SMS не вернуть, но есть альтернатива, вполне современная – RCS (Rich Communication Services). Это новый телекоммуникационный стандарт, который должен сменить SMS. Передача данных должна происходить по интернету, однако тут не обязательно предусматривается установка отдельного приложения, это скорее услуга, служба, предоставляемая провайдером... С. Мучник Читать далее >>

Куда пойти привиться?



С июня приоритетность в вакцинации от Covid-19 отменяется. Каждый может быть привит по мере готовности и желания – и старые, и молодые, и даже, вероятно, дети. Но это, естественно, не значит, что можно в любой момент обратиться в любое медицинское учреждение и, так сказать, с ходу подставить плечо под шприц. Во-первых, не все медучреждения прививают. Во-вторых, не везде, где прививают, вакцина наготове в любой момент. Так что о месте и сроках прививки нужно договариваться заранее. И вот вопрос: договариваться где, с кем, в какой форме? Разъясняем, какие существуют возможности... Е.Шлегель Читать далее >>



Не «Терракотовая» армия Китая

Китай – колосс отнюдь не на глиняных (терракотовых) ногах. В следующие 10 лет Китай, возможно, сменит США на экономической вершине мира. Может ли экономический гигант позволить себе иметь слабую армию? Для этого надо бы иметь сильных и влиятельных союзников и, желательно, не иметь врагов. В Китае предпочитают полагаться только на себя. Его армия, НОАК (Народно-освободительная армия Китая) – современная и огромная. Вся китайская рать… Из чего состоит китайская армия...

С. Мучник Читать далее >>



Как Китай борется с коррупцией

Борьба с коррупцией на всех уровнях за последние годы стала одним из главных лозунгов руководства Китая, где связи, подкупы, взятки и дорогие подарки долгими столетиями оставались одной из нерушимых основ общественной жизни и наиболее верным способом достичь желаемой цели. Какие методы применяют власти в борьбе с этим злом. Насколько успешными оказались эти усилия? Как наказывают за взятки в Китае? Эффективна ли такая антикоррупционная политика? С. Шпигель Читать далее >>



Так начиналаь война

Прошло чуть больше года с момента заключения договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, предусматривающего, как минимум, десять лет мирного сосуществования двух стран, как 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву номер 21 (операция «Барбаросса») о подготовке к войне против Советского Союза. Сталин считал, что Гитлер не решится на войну на два фронта, Гитер решил иначе. Свои мотивы он сформулировал в письме к Муссолини: «Русские имеют громадные силы, … сосредоточенные на наших границах… Поэтому после долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше разорвать эту петлю до того, как она будет затянута...» Г. Калихман Читать далее >>



«Я не сделал ничего героического»

Вспоминает Анатолий Литвинов:«Все было много проще. Был на передовой, потом в плену. Я не делал ничего такого. Пожалуй, каждый бы так поступал в этой ситуации, один с большей удачей, другой с меньшей. Ну как я мог не воевать? … Свои бы расстреляли, свои не примирились бы с дезертирством, не допустили бы членовредительства. Поэтому в первую очередь люди шли, потому что такой был порядок, вся страна воевала. Но это не противоречило воле и желанию всех участвовавших, это совпадало с велением души…» Ф. Патрунов Читать далее >>



Буркина.Фасо. Стpана достойных людей

Став президентом своей страны, Тома Санкара запретил развешивать свои портреты. Жил на жалованье армейского капитана ($450). Свой президентский оклад в $2000 отдавал в сиротский приют. Отказался от кондиционеров в своем офисе. Его идеалом была революция, кубинская, французская, октябрьская... Его кумиром был Эрнесто Че Гевара. И великие планы – бесплатное образование и медицина, ликвидация голода, восстановление лесов. Кое-что удалось… Истории бывшей французской колонии Верхняя Вольта… Легко ли быть президентом в Африке? И. Парасюк Читать далее >>



По джунглям, по железной дороге

По отзывам знакомых, в конце прошлого века население в Мьянме отличалось приветливостью. Что, впрочем, не удивительно для страны, где туристы были на тот момент в диковинку. Ситуация меняется, и коммерция укрепляет иные образцы поведения. Но и по сей день, особенно среди старшего поколения, можно встретить удивительно бескорыстных людей. Мьянма … является одним из самых многонациональных государств мира (бирманцы – наиболее многочисленны, отсюда и прежнее название). И огромная разница между бедными и богатыми, которая увеличивается, будто расстояние между звездами в расширяющейся вселенной – чем они друг от друга дальше, тем быстрей разлетаются... А. Бройдо Читать далее>>



Стихотворение, песня, гимн…

9 декабря 1941 года по московскому радио прозвучали несколько стихотворений Константина Симонова. Сам поэт на эфир опоздал, забежав в студию к концу передачи. Он знаками показал диктору, что последнее стихотворение прочитает сам. Это было «Жди меня». Константин Михайлович вспоминал: «У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах…». Спустя пару лет стихотворение было переведено на иврит, на эти стихи написана музыка, и «Жди меня» стала одной из самых популярных песен Армии обороны Израиля…

О. Нахт Читать далее >>



Медиа-лоцманы книжных морей

Вроде бы люди стали меньше читать – и тут один за другим появляются сайты о литературе… С приходом Интернета, социальных сетей, девайсов миры книг и читателей расширились… Года три назад компания журналистов решила: «Давайте соберем список самых важных русских книг и расскажем о них так, чтобы людям сегодня было интересно». И возник в Рунете, пожалуй, самый красивый онлайн-проект о литературе – «Полка» (дизайн студии «Charmer»). Его отцом-основателем стал культуролог Ю. Сапрыкин...

Г. Цесарская Читать далее>>



Билл Гейтс. Богатые тоже ... разводятся

3 мая 2021 года Билл и Мелинда Гейтс сообщили о своем расставании. Почему они разводятся? После 27 лет брака! После рождения троих детей! После совместной работы в благотворительном фонде, который они называют СВОЕЙ МИССИЕЙ! Впрочем, в «свою миссию» они продолжают верить, работать будут, как прежде, вместе, детей уже вырастили, а вот рост их самих как супружеской пары застопорился, они не верят в дальнейшую возможность этого роста. Потому считают правильным разойтись и, как оба написали в своих Twitter-аккаунтах, «для нас начинается новая жизнь».

О. Нахт

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