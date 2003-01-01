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«Партнер» №6 (285) 2021г.

Детский этикет

Воспитанных людей любят, они с легкостью находят общий язык с кем угодно. Чтобы проблем в общении во взрослой жизни у человека не возникало, учить этикету и поведению в обществе нужно с малолетства.

Приветствие и прощание

Казалось бы, совсем простые фразы «Здравствуйте!» или «Guten Tag!», а заложено в них много смысла. Расскажите ребенку, что они – настоящие волшебные формулы. Ими мы желаем человеку здоровья или хорошего дня и передаем ему положительный заряд. А произнося приветствие, нужно смотреть в глаза и улыбаться. Это расположит к нам собеседника. Ждать, что с тобой поздороваются первыми, не нужно. А, здороваясь, не кричать на всю улицу, если знакомый тебе человек далеко. Достаточно просто помахать рукой или кивнуть головой.

Смоделируйте для ребенка следующие ситуации и спросите, как он себя в них поведет. Что делать, если он идет не один, а с другом, и тот с кем-то поздоровался? Нужно поздороваться тоже. А если встретил знакомого, который стоит в компании чужих ему людей? Правильно, поприветствовать их всех. И, конечно, в завершение встречи или разговора мы прощаемся. Произнося «До свидания!» или «Auf wiedersehen!» мы показываем, что снова желаем встречи, что нам было приятно.

Благодарность

«Спасибо» или «благодарю» – слова, которые постоянно должны присутствовать в лексиконе ребенка. За что можно благодарить? За обед, комплимент, совет, помощь и даже в ответ на указание кем-то вашей ошибки. Объясните, что добрые поступки близких людей – это не их обязанность, так они выражают свои чувства, и это, безусловно, достойно благодарности. Наверняка каждый день и у вас появляются поводы поблагодарить за что-то сына или дочку. Делайте это искренне и от всей души. Покажите ребенку, что добро не остается без внимания.

Извинение

Все мы совершаем ошибки, и это нормально. Важно уметь признавать их и постараться искупить вину. Обидеть другого порой бывает очень просто, часто не желая того. Два важных слова «извини» и «прости» помогут исправить ситуацию. Первое подходит для, так скажем, мелочей. А вот второе – это уже за серьезный проступок. Объясните ребенку, что извиняться и просить прощения не стыдно, стыдно обидеть человека и оставить его с его болью. Главное, сделать это своевременно. Корона с головы не упадет, а вот хорошего отношения к себе вы не потеряете.

И к родителям это относится в первую очередь. Часто в пылу можно прикрикнуть на свое чадо, шлепнуть просто потому, что попал под горячую руку, даже не придав этому значения. У каждого наверняка бывает. А вы просите прощения за свою несдержанность? Или даже не задумывались об этом, потому что перед вами маленький человек, и вы не воспринимаете его как равного? Мы всегда говорим «прости» своим сыну и дочери, когда обидели их, что советуем и вам.

За столом

Вкусненько поесть любят все. Но, к сожалению, даже не все взрослые умеют себя правильно вести за столом. И я сейчас не об умении пользоваться множеством разнообразных положенных возле тарелки столовых приборов.

Кушать надо так, чтобы у других аппетит не пропал, и вас с радостью ждали к обеду снова. Первым делом моем руки. Сидя за столом, локти на стол не кладем и на стуле не качаемся. В столовом этикете есть два золотых правила. Первое: «Когда я ем, я глух и нем». Объясните ребенку, что с полным ртом разговаривать нельзя. И второе. Накладывать нужно ровно столько, сколько съешь. Лучше попросить вторую порцию, чем оставить на тарелке обкусанное и недоеденное! Своей ложкой или вилкой брать еду из общей посуды тоже нельзя, как и давать кому-то пробовать то, что уже ешь сам.

Расскажите вашему малышу о различных вредных бактериях. Всегда ли вы кладете своему ребенку салфетку? Обязательно научите его ею пользоваться. Вытирать рот рукой или рукавом недопустимо. Многие взрослые любят шумно размешивать сахар ложечкой в стакане, а потом смачно и со звуком тянуть чай из кружки. Или и вовсе – вылизывают тарелку с остатками вкусного соуса. Ребенок быстро переймет такую привычку и воспользуется ею в гостях или в кафе, за что, вероятно, получит замечание или будет высмеян. По завершении трапезы непременно нужно поблагодарить того, кто приготовил и подал яства.

Беседа

Умение грамотно вести беседу – один из важнейших социальных навыков. Чтобы ваш ребенок вырос приятным собеседником, нужно усвоить несколько простых правил.

Помните детскую присказку «больше двух говорят вслух»? Шептаться неприлично, потому что оставляет остальных с ощущением, что они тут чужие, лишние, от них что-то скрывают или что их обсуждают. А вот обговаривать кого бы то ни было в его отсутствие нельзя – прослывешь сплетником. Да и нехорошо это, ведь тот, про кого говорят, защититься и ответить не может. Объясните ребенку, что если при нем будут судачить о ком-то, то нужно постараться перевести разговор на другую тему.

Часто мы говорим детям, вмешивающимся в нашу беседу: «Не перебивай взрослых!» И это ошибка. Перебивать нельзя никого, а не только тех, кто старше. А если уж очень нужно прервать разговор, то необходимо извиниться.

Слишком громко говорить не стоит. А собеседника нужно внимательно слушать и участвовать в разговоре, смотря ему в глаза.

В гостях

Любимый советский мультик про Винни-Пуха знакомит нас с азами этикета в гостях, без соблюдения которых никто не будет радоваться вашему приходу и звать вас к себе снова. Перед тем, как пойти в гости, нужно получить приглашение. Незваные гости могут быть совсем некстати. Но если уж так получилось и вы уже стоите перед дверью, то не нужно в нее тарабанить и звонить до последнего.

С пустыми руками малыша не отправляйте, если он идет без вас. Дайте ему с собой хоть пакетик сухариков в качестве гостинца. И если дома позволено всё, любые шалости, то в гостях ребенок должен вести себя спокойно, не шуметь, не бегать и, тем более, не прыгать по чужим диванам. А если какая-то вещь заинтересовала, то нужно спросить, можно ли взять ее посмотреть. Самому ничего не трогать.

Дружба

Человек – существо социальное. Одному тоже иногда побыть полезно, но куда лучше, когда рядом с тобой есть еще человек, которому ты можешь доверить свой секрет или разделить увлечения. Ребенку же это просто необходимо для формирования его как полноценной счастливой личности в будущем. Расскажите притчу о венике и прутиках, суть которой такова, что вместе с друзьями – вы сила, а по одному «сломать» каждого легко.

У дружбы тоже есть свой этикет. Каждый, кто хочет, чтобы рядом с ним были верные друзья, должен придерживаться некоторых правил. Задайте вашему ребенку вопрос: «Хотел бы ты дружить с тем, кто грубит, обзывается, дает тебе кличку или прозвище?» Ответом наверняка будет «нет, это обидно». Но не только это важно. Необходимо делиться, быть честным и обязательным: если взял что-то, вовремя верни, а данное слово держи. Иначе доверие к тебе пропадет.

Транспорт

В наш моторизированный век нам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта – будь то автобус, метро или поезд. Это может быть дорога до школы или туристическая поездка, неважно. Необходимо и тут соблюдать ряд определенных правил, научить которым должны ребенка родители.

При посадке не нужно расталкивать никого локтями, чтобы залезть или занять понравившееся место. А к выходу подготовиться заранее, чтобы не бежать сломя голову, когда двери уже открылись, особенно если транспортное средство переполнено. Мальчик, если едет с девочкой, должен постараться выйти первым и подать ей руку, помочь выйти. Объясните ребенку, что рюкзак, висящий на спине, не только мешает другим пассажирам и может их испачкать, но и является легкой добычей для карманных воришек.

В общественном месте

Находясь в общественном месте или на улице, приучите ребенка разговаривать тихо, не шуметь. Обертки, бумажки, огрызки должны оказаться в урне. Да и жвачку на дорогу плевать нельзя. Во-первых, это может послужить причиной гибели одной птички, а во-вторых, это просто некрасиво. А за обрывание цветов с клумб, ломание веток, порчу городского имущества можно и вовсе получить штраф.

Уважение к окружающим

Вне зависимости от того, где ты находишься, нужно всегда – при кашле или чихании – прикрывать рот, при насморке пользоваться носовым платком, не выходить на улицу неаккуратно одетым и лохматым. К старшим и незнакомым людям обращаться на «Вы». Стучаться перед тем, как войти, и не выказывать своего дурного настроения.

Словарик

Вот небольшой перечень фраз, которые всегда должны присутствовать в лексиконе воспитанного ребенка: «здравствуйте», «до свидания», «будьте здоровы», «приятного аппетита», «приятно познакомиться», «доброе утро», «спокойной ночи», «извините», «пожалуйста», «спасибо», «угощайтесь»...

Не забывайте: самый наглядный пример для ребенка – это поведение взрослых, поэтому воспитание нужно начинать с себя. Тогда его поведение никогда вас не разочарует, не огорчит и не заставить краснеть и извиняться.

Янина Бошманн (Мёрс)

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