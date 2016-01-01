История >> Память

«Партнер» №6 (285) 2021г.

80 лет Барбаре Брыльска

Знаменитая польская актриса родилась и росла в бедной польской семье: мать ее была обыкновенной швеей, отец – слесарем. Да и жили они в обычном поселке рядом с городом Лодзь, оккупированном в те годы гитлеровской Германией. Ничто не обещало ей интересной и яркой жизни. Тем не менее, вскоре после конца Второй мировой войны родители, заметив у нее тягу к рисованию, постарались определить свою застенчивую дочь в художественный лицей. Возможно, что из этой тихой девочки получилась бы неплохая художница, если бы директор лицея не увидел ее в самодеятельности и не уговорил поступить в Лодзинскую театральную школу. Ей было 15 лет, когда в школу приехала съемочная группа, ищущая девушку для эпизодической роли в фильме «Калоши счастья». И неожиданно была выбрана именно она.

Эпизод снимали три дня, освободив её от занятий в школе. И как было не вообразить себя после этого профессиональной актрисой, богатой и знаменитой. Только после отъезда съёмочной группы её никто никуда не приглашал. И разочарованная девочка снова решила быть художницей. И возможно, стала бы ею, но директор школы вновь неожиданно возник в ее судьбе в одиннадцатом классе. Увидев, как она исполнила роль матери в пьесе по книге Максима Горького «Мать» в спектакле театрального кружка, он почти приказал ей: «Ты должна поступать только в театральный! У тебя – настоящий талант». И он не ошибся. Первую крупную роль дали ей в 1963 году в фильме «Их будний день». Она еще не закончила Высшую школу театра, кино и телевидения, как стала знаменитой после фильма «Фараон», снятого по роману Болеслава Пруса, где исполнила роль жрицы Камы.

Шли десятилетия существования так называемого социалистического лагеря. И болгарские, чехословацкие, югославские кинорежиссеры приглашали ее на главные роли в своих фильмах. Огромную славу она приобрела, исполнив роль Евы в польском фильме «Анатомия любви» Ей даже была вручена награда «Золотые цветы» как самой популярной актрисе стран социалистического лагеря. Барбара Брыльска стала знаменитой и в СССР, исполнив роль Нади в фильме «Ирония судьбы», который многие годы показывался в России в новогоднюю ночь. Сыграть эту роль в фильме хотели многие российские красавицы, но после пробных съемок режиссер фильма Эльдар Рязанов их браковал.

И тут он вспомнил про польскую актрису из фильма «Анатомия любви». Разыскав ее телефон, он немедленно позвонил в Варшаву. Актриса в те дни была свободной от съемок, прилетела в Россию, и после пробных кадров выяснилось, что именно Барбара – идеальная кандидатура на роль Нади. «Ни один фильм, а у меня их около семидесяти, не дал мне столько, сколько «Ирония судьбы»! Эльдар Рязанов сделал картину, которую полюбила вся огромная страна. И вся страна за одну ночь полюбила меня», – вспоминала она. Мало того, актриса, благодаря этому фильму, была награждена даже Государственной премией СССР, что не помешало ей в 2014 году выступить в поддержку Украины вместе со знаменитыми польскими артистами театра и кино Анджеем Вайда, Ежи Гоффманом, Кшиштофом Зануси и другими.

Валерий Воскобойников

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