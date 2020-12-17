Общество >> Полезная информация

«Партнер» №6 (285) 2021г.

Они живут и действуют среди нас

В Германии очень развит институт общественных организаций. Есть среди них и такие, которые занимаются весьма благородным делом –гуманитарной помощью пострадавшим от тех или иных несчастий. Но даже у такой деятельности бывает двойное дно…

Разные лики гуманитарной помощи

Еще в 2014 году тогдашний министр внутренних дел Томас де Мезьер запретил деятельность ассоциации с безобидным названием Waisenkinderprojekt Libanon e.V. Данная организация занималась сбором средств в пользу членов семей погибших, но речь при этом шла исключительно о семьях боевиков Хезболла, погибших при осуществлении террористической деятельности.

Это напоминает знакомые нам по детективам воровские «общаки», призванные поддерживать семьи воров, оказавшихся за решеткой?

Спустя семь лет в поле зрения немецкой полиции попали три организации с ласкающими слух названиями: «Gib Frieden», «Deutsche Libanesische Familie» и «Menschen für Menschen».

В МВД убеждены, что деньги, собранные этими ассоциациями, шли прямым ходом в так называемый «Шахидский фонд Хезболла», находящийся в Ливане. Почему же правоохранители считают такую деятельность недопустимой, ведь средства шли не на закупки оружия или распространение запрещенной литературы?

Ответ простой. Религиозные фанатики пополняют ряды террористов, не боясь смерти – ведь после смерти, как они убеждены, их ждет вечное блаженство. Единственное, что их может остановить, – это беспокойство за судьбу семьи, которая остается без кормильца. А «заботливые» вербовщики их успокаивают: за это не волнуйся, семье мы пропасть не дадим.

Хорст Зеехофер не сомневается в том, что такая деятельность противоречит достижению взаимопонимания между народами, поэтому полиция занимается пресечением деятельности таких «гуманистов».

В мае сразу в семи землях (Бремене, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне) была проведена полицейская операция. Были обысканы множество квартир и найдены многочисленные доказательства связей сборщиков средств помощи семьям боевиков с Хезболла. Указом министра внутренних дел их деятельность в Германии запрещена, а имущество организаций и участок земли недалеко от Майнца конфискованы.

Это решение естественным образом вытекает из запрета деятельности Хезболла на территории Германии, которое Зеехофер ввел в прошлом году. С тех пор их сторонникам в нашей стране больше не разрешается размахивать желтым флагом "Хезболлы", на котором в воздухе поднят автомат АК-47.

Убей еврея из арбалета

Этика веганов предполагает исключение насилия в отношении животных. Вроде бы и по отношению к людям они должны быть образцом дружелюбия. Поговорим о самом известном немецком вегане, культовом веганском поваре Аттиле Хильдманне.

Хильдманн давно известен не только своими кулинарными способностями, но и своим необузданным антисемитизмом, громогласным отрицанием Холокоста и прославлением национал-социализма. С началом пандемии он стал еще и звездой ковидоскептиков, героем скандальной хроники, практически не исчезая с экранов телевизоров. В какой-то момент терпение правоохранителей лопнуло, и прокуратура подготовила ордер на его арест. Казалось бы, славный путь преступника-многостаночника логично закончится в тюрьме, но не тут то было. Сторонники вегана-антиковидника нашлись и в прокуратуре, Хильдманн узнал о предстоящем аресте и исчез с радаров. Спустя короткое время он всплыл в Турции, поскольку турецкий паспорт лежит у него в кармане рядом с немецким аусвайсом: Хильдманн – этнический турок, хотя и вырос в приемной немецкой семье.

На днях повар-веган прервал молчание и выкинул очередную штуку, которой одной хватило бы на приличный тюремный срок.

Убей еврея из арбалета от Себастьяна Шмидтке! – с таким призывом нарисовался Аттила Хильдманн в Telegram.

В таланте повару не откажешь: одной фразой он убивает не одного и даже не двух зайцев. Судите сами: убей еврея, иначе он убьет тебя своим шприцом, причем убей из оружия, которое продаётся именно в магазине бывшего щефа отделения правоэкстремистской NPD Берлина Шмидтке – я, Хильдманн, даю тебе код, с введением которого ты купишь в этом магазине любое оружие с 10-процентной скидкой.

Гений менеджмента! В одном предложении отрицание Covid, «наезд» на вакцинацию, самый звериный антисемитизм, реклама магазина своего «братишки» и маркетинговый ход со скидкой. Ну, и плюс накачка культа силы: «У вас есть право на самооборону!».

Что странно, так это то, что прокуратура нацепила на нос такие очки, через которые не увидела связи между собой двух известных экстремистов, ответив на журналистский запрос так: «Пока нет указаний на то, что торговец оружием причастен к действиям Аттилы Хильдманна, разжигающим ненависть…».

Правда, бывший депутат бундестага от «зеленых» Фолькер Бек сказал изданию RND: «Я надеюсь, что прокурор и берлинская полиция на самом деле держат всё под контролем». Хильдманн несколько раз в прошлом оскорблял Бека, публично призывал к актам насилия против бывшего депутата и требовал его смерти.

Вернется ли Аттила в Германию, выйдет ли на честный бой с прокуратурой? Кто знает, что ждать от человека, у которого давно «снесло башню»…

Александр Лось (Хердеке)

Читать также: