Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Поиск

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Общество >> Полезная информация
«Партнер» №6 (285) 2021г.

Они живут и действуют среди нас

В Германии очень развит институт общественных организаций. Есть среди них и такие, которые занимаются весьма благородным делом –гуманитарной помощью пострадавшим от тех или иных несчастий. Но даже у такой деятельности бывает двойное дно…

  

Разные лики гуманитарной помощи

Еще в 2014 году тогдашний министр внутренних дел Томас де Мезьер запретил деятельность ассоциации с безобидным названием Waisenkinderprojekt Libanon e.V. Данная организация занималась сбором средств в пользу членов семей погибших, но речь при этом шла исключительно о семьях боевиков Хезболла, погибших при осуществлении террористической деятельности.

Это напоминает знакомые нам по детективам воровские «общаки», призванные поддерживать семьи воров, оказавшихся за решеткой?

Спустя семь лет в поле зрения немецкой полиции попали три организации с ласкающими слух названиями: «Gib Frieden», «Deutsche Libanesische Familie» и «Menschen für Menschen».

В МВД убеждены, что деньги, собранные этими ассоциациями, шли прямым ходом в так называемый «Шахидский фонд Хезболла», находящийся в Ливане. Почему же правоохранители считают такую деятельность недопустимой, ведь средства шли не на закупки оружия или распространение запрещенной литературы?

 

Ответ простой. Религиозные фанатики пополняют ряды террористов, не боясь смерти – ведь после смерти, как они убеждены, их ждет вечное блаженство. Единственное, что их может остановить, – это беспокойство за судьбу семьи, которая остается без кормильца. А «заботливые» вербовщики их успокаивают: за это не волнуйся, семье мы пропасть не дадим.

Хорст Зеехофер не сомневается в том, что такая деятельность противоречит достижению взаимопонимания между народами, поэтому полиция занимается пресечением деятельности таких «гуманистов».

 

В мае сразу в семи землях (Бремене, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне) была проведена полицейская операция. Были обысканы множество квартир и найдены многочисленные доказательства связей сборщиков средств помощи семьям боевиков с Хезболла. Указом министра внутренних дел их деятельность в Германии запрещена, а имущество организаций и участок земли недалеко от Майнца конфискованы.

Это решение естественным образом вытекает из запрета деятельности Хезболла на территории Германии, которое Зеехофер ввел в прошлом году. С тех пор их сторонникам в нашей стране больше не разрешается размахивать желтым флагом "Хезболлы", на котором в воздухе поднят автомат АК-47.

 

Убей еврея из арбалета

Этика веганов предполагает исключение насилия в отношении животных. Вроде бы и по отношению к людям они должны быть образцом дружелюбия. Поговорим о самом известном немецком вегане, культовом веганском поваре Аттиле Хильдманне.

Хильдманн давно известен не только своими кулинарными способностями, но и своим необузданным антисемитизмом, громогласным отрицанием Холокоста и прославлением национал-социализма. С началом пандемии он стал еще и звездой ковидоскептиков, героем скандальной хроники, практически не исчезая с экранов телевизоров. В какой-то момент терпение правоохранителей лопнуло, и прокуратура подготовила ордер на его арест. Казалось бы, славный путь преступника-многостаночника логично закончится в тюрьме, но не тут то было. Сторонники вегана-антиковидника нашлись и в прокуратуре, Хильдманн узнал о предстоящем аресте и исчез с радаров. Спустя короткое время он всплыл в Турции, поскольку турецкий паспорт лежит у него в кармане рядом с немецким аусвайсом: Хильдманн – этнический турок, хотя и вырос в приемной немецкой семье.

 

На днях повар-веган прервал молчание и выкинул очередную штуку, которой одной хватило бы на приличный тюремный срок.

Убей еврея из арбалета от Себастьяна Шмидтке! – с таким призывом нарисовался Аттила Хильдманн в Telegram.

В таланте повару не откажешь: одной фразой он убивает не одного и даже не двух зайцев. Судите сами: убей еврея, иначе он убьет тебя своим шприцом, причем убей из оружия, которое продаётся именно в магазине бывшего щефа отделения правоэкстремистской NPD Берлина Шмидтке – я, Хильдманн, даю тебе код, с введением которого ты купишь в этом магазине любое оружие с 10-процентной скидкой.

 

Гений менеджмента! В одном предложении отрицание Covid, «наезд» на вакцинацию, самый звериный антисемитизм, реклама магазина своего «братишки» и маркетинговый ход со скидкой. Ну, и плюс накачка культа силы: «У вас есть право на самооборону!».

Что странно, так это то, что прокуратура нацепила на нос такие очки, через которые не увидела связи между собой двух известных экстремистов, ответив на журналистский запрос так: «Пока нет указаний на то, что торговец оружием причастен к действиям Аттилы Хильдманна,  разжигающим  ненависть…». 

 

Правда, бывший депутат бундестага от «зеленых» Фолькер Бек сказал изданию RND: «Я надеюсь, что прокурор и берлинская полиция на самом деле держат всё под контролем». Хильдманн несколько раз в прошлом оскорблял Бека, публично призывал к актам насилия против бывшего депутата и требовал его смерти.

Вернется ли Аттила в Германию, выйдет ли на честный бой с прокуратурой? Кто знает, что ждать от человека, у которого давно «снесло башню»…

 

Александр Лось (Хердеке)

 

Читать также:

  1. Полицейские водоиеты у Бранденбургских ворот. Журнал «Партнёр» № 12/ 2020. Автор А. Кротов
  2. Партия AfD – единство и борьба противоположностей. Журнал «Партнёр» № 4/ 2020. Автор А. Кротов

<< Назад | №6 (285) 2021г. | Прочтено: 20 | Автор: Лось А. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

ALDI и LIDL

Прочтено: 5112
Автор: Мучник С.

Термомикс и компания

Прочтено: 4166
Автор: Мучник С.

Солидарная пенсия для поздних переселенцев и еврейских иммигрантов

Прочтено: 4079
Автор: Миронов М.

Алименты в Германии. Вопросы и ответы

Прочтено: 4052
Автор: Кримханд В.

Hartz IV. Когда безработный вправе отказаться от направления на работу

Прочтено: 3345
Автор: Миронов М.

О дополнительных выплатах Claims Conference

Прочтено: 3041
Автор: Редакция журнала

Российская пенсия и социальные пособия

Прочтено: 2848
Автор: Рогнер Ю.

Новое в законодательстве Германии в 2019 году

Прочтено: 2647
Автор: Франк Ю.

Смогут ли получатели социальных пособий избежать собственных доплат за жилье

Прочтено: 2613
Автор: Миронов М.

Берегись автомобиля

Прочтено: 2582
Автор: Kapp H.

Больше денег на счету получателя пособия

Прочтено: 2475
Автор: Миронов М.

Изменения в немецком законодательстве в 2018 году

Прочтено: 2237
Автор: Редакция журнала

Изменения для получателей Grundsicherung

Прочтено: 2093
Автор: Редакция журнала

Оплата жилья пожилым получателям социального пособия

Прочтено: 2001
Автор: Миронов М.

Введение минимальной зарплаты

Прочтено: 1838
Автор: Мармер Э.

Закон ФРГ об изгнанных и беженцах немецкой национальности

Прочтено: 1773
Автор: Пуэ Т.

Правовая консультационная помощь малоимущим гражданам

Прочтено: 1741
Автор: Толстоног В.

Изменения законодательства Германии в 2020 году

Прочтено: 1719
Автор: Франк Ю.

Нововведения 2014-го года

Прочтено: 1609
Автор: Розенберг Э.

Плесень – опасность в квартире

Прочтено: 1562
Автор: Грозмани А.